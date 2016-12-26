Итоги года подводить пока рано, считает Андрей Турчак

Итоги года подводить пока рано, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове». «Год еще не закончился, нам еще предстоит дождаться его завершения и встретить Новый год. Но для меня как человека и гражданина наиболее врезаются в память события последних двух недель», - отметил губернатор.

По его словам, год в целом был наполнен трагическими событиями. «Уходили и наши товарищи, и граждане РФ. Последняя авиакатастрофа с ТУ-154 дополняет эту печальную картину», - констатировал губернатор.

«Давайте подождем с подведением итогов года. Начнется 2017 год - тогда и подытожим», - резюмировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей