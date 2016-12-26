Сегодня: Понедельник, 26 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
На чем можно будет заработать в следующем году Соловьи Для экономных мам Обратный отсчет Легкий переход «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Новогодний ЦДИ Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове. Как сообщил Псковской...38



Итоги года подводить пока рано, считает Андрей Турчак

26.12.2016 14:22 ПЛН, Псков

Итоги года подводить пока рано, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове». «Год еще не закончился, нам еще предстоит дождаться его завершения и встретить Новый год. Но для меня как человека и гражданина наиболее врезаются в память события последних двух недель», - отметил губернатор.

По его словам, год в целом был наполнен трагическими событиями. «Уходили и наши товарищи, и граждане РФ. Последняя авиакатастрофа с ТУ-154 дополняет эту печальную картину», - констатировал губернатор.

«Давайте подождем с подведением итогов года. Начнется 2017 год - тогда и подытожим», - резюмировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
«Дом Советов» с Андреем Турчаком


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь