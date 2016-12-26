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Оценочная шкала в конкурсе грантов для сельских поселений Псковской области будет пересмотрена

26.12.2016 15:48 ПЛН, Псков

Оценочная шкала в конкурсе грантов для сельских поселений Псковской области будет пересмотрена. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли реализовать идею с конкурсом для сельских поселений, глава региона ответил положительно. «Судя по количеству звонков в мой адрес с обидами и неразделением позиции конкурсной комиссии, реализовать идею, безусловно, удалось. Это была реальная борьба, сельские поселения толкались локтями», - отметил он.

Андрей Турчак добавил, что в 2017 году конкурс на лучшее сельское поселение также будет проведен, средства на эти цели заложены в бюджет. Подходы конкурсной комиссии будут изменены, оценочная шкала станет более объективной, заключил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
«Дом Советов» с Андреем Турчаком


 

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