Лев Шлосберг: Согласительная комиссия не внесла принципиальных изменений в бюджет, но установила диалог по очень острым ситуациям

Согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области на 2018 год не внесла принципиальных изменений в главный финансовый документ региона, но был установлен диалог по очень острым ситуациям. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», делясь впечатлениями по итогам работы комиссии.

«Могу сказать, что за последние годы в Псковском областном Собрании выработан некий формат работы согласительной комиссии, когда во всяком случае людей выслушивают. Уровень реагирования при этом полностью зависит от объема имеющихся бюджетных ресурсов», - отметил он.

Сферами с самыми острыми проблемами парламентарий назвал здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. «Масштабы бедствия в здравоохранении увеличиваются ежегодно после перехода на одноканальное финансирование через фонд обязательного медицинского страхования. Совершенно очевидно, что это общероссийская ситуация, которую нужно решать, если государство не желает довести здравоохранение до смертельной точки», - сказал Лев Шлосберг.

«Вторая точка напряжения - это ЖКХ. Бюджет Псковской области должен свыше 200 млн рублей ресурсоснабжающим организациям, которые без получения этих денег не смогут провести отопительный сезон», - добавил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей