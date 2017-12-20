Петр Алексеенко об итогах работы согласительной комиссии: Кое-кому кое-что пообещали

Работа в согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2018 год позволила депутату Псковского областного Собрания Петру Алексеенко (КПРФ) почувствовать напряженную обстановку с финансированием в регионе. Об этом коммунист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Обращений в комиссию было очень много, они были актуальны, некоторые - «с бородой», по ним с 2013 года отвечают одно и то же: посмотрим, рассмотрим при наличии средств», - отметил он.

Среди положительных моментов парламентарий отметил поступление дополнительных средств в размере более 2,6 млрд рублей. «Кое-кому кое-что пообещали, кое-где добавили», - сказал Петр Алексеенко. В пример он привел садоводов, обращение которых удовлетворено, выделены дополнительные средства в размере 2,5 млн рублей.

«Но, в целом, это не бюджет развития. Мы почувствовали напряженную обстановку с финансированием», - заключил коммунист.

Источник: Псковская Лента Новостей