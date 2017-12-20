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Законодательный комитет согласовал бюджет Псковской области во втором чтении

20.12.2017 14:25 ПЛН, Псков

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал принять во втором чтении проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за законопроект проголосовало большинство членов комитета.

С основными изменениями, которые претерпел законопроект после первого чтения, парламентариев ознакомил заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Владислав Бернацкий. Он подчеркнул, что увеличение доходов и расходов областного бюджета 2018 года за счет безвозмездных поступлений из федерального центра составит 2 млрд 673 млн рублей.

Доходы бюджета увеличились до 26 млрд 724 млн рублей, расходы - до 27 млрд 89 млн рублей.

Депутат Андрей Михайлов («Единая Россия») поинтересовался, не будет ли в следующем году проблем с зарплатами работников образования. Владислав Бернацкий ответил, что средства на финансирование данного направления предусмотрены, кроме того, прогнозируется рост средней заработной платы в целом по региону.

Дарья Козьякова («Единая Россия») подняла вопрос с ошибкой в субвенции на сферу образования в Себежском районе. «Прошла комиссия, все признали, ошибка была более чем на 2 млн рублей и на этом все», - пояснила она, спросив у представителя финуправления, будет ли решена данная проблема. Владислав Бернацкий сообщил, что в ведомство не поступало таких обращений. «Ошибка надо исправлять», - признал он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Областной бюджет-2018


 

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