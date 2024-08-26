Происшествия

Взрывоопасные предметы идентифицировали в лесах Псковской области

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта Шелонск Порховского района 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области

В этот же день в лесном массиве вблизи деревни Голодница Невельского муниципального округа была обнаружена миномëтная мина калибра 82 мм.

Для идентификации снарядов на места выезжали спасатели аварийно-спасательной службы Псковской области.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).