Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
Новая веха профсоюзов
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Легкая кухня Ягодный пудинг
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
ТОС инструкция применения
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2025 11:010 Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу 19.06.2025 11:280 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 19.06.2025 10:130 Хозпостройка горела в невельской деревне Лехово 18.06.2025 20:300 Жителя Беларуси осудили за попытку дачи взятки замначальника МАПП «Убылинка» 18.06.2025 18:160 Псковичку будут судить за попытку убить сожителя 18.06.2025 17:493 Прокуратура выявила нарушения при защите железнодорожного моста в Пскове
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:233 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 17.06.2025 13:490 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

19.06.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной, оставив его без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

4 июня Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Наталье Ильиной на два месяца. Постановление обжаловано защитником в Псковском областном суде.

В апелляционной жалобе адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест. Псковский областной суд изучил материалы дела и доводы жалобы, пришел к выводу, что заключение Натальи Ильиной под стражу продлено законно и обоснованно, и отказал адвокату в удовлетворении жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Наталья Ильина останется под стражей по 7 августа включительно.

Ранее Псковский городской суд рассмотрел жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной на незаконное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Жалоба оставлена без удовлетворения. 

Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

Смотрите также
08.04.2025 18:0520 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве

Смотрите также
09.04.2025 22:020 Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей

В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Смотрите также
27.05.2025 15:230 Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 216 человек
Сюжет: Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей Арестованная экс-ректор ПсковГУ выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН Александр Братчиков о «деле Ильиной»: Наказывать за такие действия надо «Сообразим на троих»: Темы-табу для политической элиты и почему в России не прижился институт праймериз. ВИДЕО Как нам реорганизовать ПсковГУ? Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами — Татьяна Пасман Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд Рахиба Сулейманова о борьбе с коррупцией: Кнопка «пуск» включена и никогда не отключается Старший помощник прокурора: Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ Рахиба Сулейманова о коррупционерах: Кто-то на передовой родину защищает, а кто-то настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной» Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки «Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ? Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров «Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов. ВИДЕО Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? ВИДЕО Олег Брячак о разочаровании в ректоре ПсковГУ: Человек оказался без стыда и совести Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной «Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ? Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной Меру пресечения для ректора ПсковГУ Натальи Ильиной избирают в суде Закономерный итог эпохи Ильиной Материал по «делу Ильиной» поступил в Псковский городской суд Жила по понятиям: «мёртвые души» и «автоматы» ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти Юрий Демьяненко: Репутация ПсковГУ падала постепенно Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза Сергей Вертешев: Задержание ректора Натальи Ильиной сильно подорвет авторитет ПсковГУ Джемал Малышев: Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
19.06.2025, 11:430 Торжественное открытие игры «Зарница 2.0» состоялось в Великих Луках 19.06.2025, 11:390 «Сообразим на троих»: Право силы, ограничение интернета и «Ганза, гудбай» 19.06.2025, 11:280 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 19.06.2025, 11:220 На нескольких улицах Великих Лук отключат водоснабжение 20 июня
19.06.2025, 11:150 Не менее трёх млрд рублей вложит МегаФон в цифровое развитие Новосибирской области 19.06.2025, 11:070 В «Псковавтодор» поступила новая уборочная машина 19.06.2025, 10:570 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании 19.06.2025, 10:550 Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут в течение недели
19.06.2025, 10:450 «Атмосфера для жизни»: в Пскове завершается строительство нового ЖК с полным благоустройством 19.06.2025, 10:400 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции. ВИДЕО 19.06.2025, 10:390 Победителей четвертого Олимпийского диктанта наградили в Великих Луках 19.06.2025, 10:230 Для псковичей любовь важнее карьеры – опрос
19.06.2025, 10:130 Хозпостройка горела в невельской деревне Лехово 19.06.2025, 09:580 В Пскове перенесли место отправления и прибытия автобусов с детьми в летние лагеря 19.06.2025, 09:420 Таксисты озвучили свои требования к стандарту для российских автомобилей 19.06.2025, 09:370 Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога
19.06.2025, 09:150 На «День семьи, любви и верности» приглашают псковичей в музей Софьи Ковалевской в Полибино 19.06.2025, 09:000 Более 600 человек были удалены с ЕГЭ в этом году 19.06.2025, 08:400 Фотовыставку «Строкою Пушкина воспето…» открыли в Пушкинском заповеднике 19.06.2025, 08:200 В ЛДПР готовятся закрепить за собой статус второй политической силы в стране
19.06.2025, 08:000 Глава Рособнадзора: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году 19.06.2025, 07:300 Международный день прогулки празднуют 19 июня 19.06.2025, 07:000 Всемирный день детского футбола отмечают 19 июня 18.06.2025, 22:450 На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП напротив «Ленты»
18.06.2025, 22:000 Более тысячи тонн клубники ввезли в страну через Псковскую область 18.06.2025, 21:590 Видеофакт: Псковичи на сапах покоряют затопленную Балтийскую улицу 18.06.2025, 21:500 Развитие муниципального сотрудничества обсудили главы Псковского и Тосненского районов 18.06.2025, 21:400 Псковские газовики знакомят школьников с правилами газовой безопасности на летних каникулах
18.06.2025, 21:340 Теннисные столы Школе адаптивного спорта Псковской области передал Юрий Сорокин 18.06.2025, 21:300 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июня 18.06.2025, 21:200 Отдыхать без долгов призвали псковичей приставы 18.06.2025, 21:160 Тройное ДТП на Коммунальной в Пскове произошло при выполнении левого поворота. ФОТО
18.06.2025, 21:050 МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области 18.06.2025, 21:000 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства» 18.06.2025, 20:500 Сбер и компания LEGENDA заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025 18.06.2025, 20:400 «Солнышки» из пушкиногорской школы побывали на музейном занятии в «Михайловском». ФОТО
18.06.2025, 20:300 Жителя Беларуси осудили за попытку дачи взятки замначальника МАПП «Убылинка» 18.06.2025, 20:250 МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона 18.06.2025, 20:200 Подвесную скамейку починили на набережной в Пскове 18.06.2025, 20:100 Сбер и ООО «Смарт Констракшн Ворлд» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о намерении развития сотрудничества
18.06.2025, 20:001 Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области надо развивать более системно и методично 18.06.2025, 19:500 Еще 24 млн рублей из федерального бюджета привлекли псковские НКО на социально значимые проекты 18.06.2025, 19:300 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей» 18.06.2025, 19:290 Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве
18.06.2025, 19:250 Все проекты я пропускаю через себя - Михаил Ведерников о мероприятиях к 80-летию Великой Победы 18.06.2025, 19:100 Психолог рассказал, как бороться со скандалистами в очередях 18.06.2025, 18:540 Михаил Ведерников: «Дружина» - хороший пример для всех псковичей 18.06.2025, 18:500 Объединение СОЦПРОФ принимает участие в ПМЭФ-2025
18.06.2025, 18:331 Избирательная кампания 2025 года стартовала в Псковской области 18.06.2025, 18:290 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции  18.06.2025, 18:250 Т1: Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ 18.06.2025, 18:160 Псковичку будут судить за попытку убить сожителя
18.06.2025, 17:550 Пушкиногорская прокуратура восстановила право участника СВО на пользование счетом 18.06.2025, 17:521 Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград» 18.06.2025, 17:510 Новые аксессуары появились в Псковском музее-заповеднике 18.06.2025, 17:493 Прокуратура выявила нарушения при защите железнодорожного моста в Пскове
18.06.2025, 17:420 «Беседка»: На экскурсию с музеем! ВИДЕО 18.06.2025, 17:401 АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы — Сбер 18.06.2025, 17:370 Виват академия! 18.06.2025, 17:370 МВД: Мошенники стали вербовать детей в компьютерных играх
18.06.2025, 17:360 Горводоканал продолжает работы по ликвидации подтоплений улиц Пскова 18.06.2025, 17:310 У лебедей-шипунов и Лысух в Изборске появилось потомство 18.06.2025, 17:300 Т1: Ответственность за внедрение ИИ выходит за пределы ИТ-подразделений 18.06.2025, 17:290 Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана труда в Бежаницком округе
18.06.2025, 17:250 На трассе в Островском районе идут работы по фрезерованию покрытия 18.06.2025, 17:221 Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое — ВТБ  18.06.2025, 17:210 С ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился Виктор Остренко 18.06.2025, 17:181 Сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП призвали псковичей 
18.06.2025, 17:080 «Луки-Энергия» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного 18.06.2025, 17:050 До +20 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июня 18.06.2025, 17:040 Сбер поможет предпринимателям заключать контракты с государством 18.06.2025, 17:030 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете. ВИДЕО
18.06.2025, 17:020 В Пскове определены три общественных пространства для благоустройства в 2026 году 18.06.2025, 16:561 Фотофакт: Набережная реки Великой в Пскове заросла травой 18.06.2025, 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН 18.06.2025, 16:400 Каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно — ВТБ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru