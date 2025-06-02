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Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной, оставив его без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

4 июня Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Наталье Ильиной на два месяца. Постановление обжаловано защитником в Псковском областном суде.

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В апелляционной жалобе адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест. Псковский областной суд изучил материалы дела и доводы жалобы, пришел к выводу, что заключение Натальи Ильиной под стражу продлено законно и обоснованно, и отказал адвокату в удовлетворении жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Наталья Ильина останется под стражей по 7 августа включительно.

Ранее Псковский городской суд рассмотрел жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной на незаконное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Жалоба оставлена без удовлетворения.

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Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).