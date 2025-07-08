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Срок содержания экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной под стражей продлили на 2 месяца

Псковский городской суд по ходатайству следователя продлил экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть по 7 октября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Органом следствия ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, на сумму не менее 10 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер), а также по п. «е» ч. 6 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлёкших нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, из корыстной или иной личной заинтересованности, на сумму 1 450 000 рублей).

При решении вопроса о продлении меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемой.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест судом отказано.

Напомним, Ильина была задержана в апреле.

Ранее Псковский городской суд рассмотрел жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной на незаконное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Жалоба оставлена без удовлетворения.

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Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года. Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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