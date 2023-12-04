В России и мире

Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая работает на ВДНХ, сегодня, 4 декабря.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кремля

У арки главного входа ВДНХ Владимир Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею славы», организованную обществом «Знание» и посвящённую успехам российских спортсменов, сообщается на сайте Кремля.

Затем глава государства посетил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», организованную Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Восемь залов посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, которые меняют страну. В стенах павильона создано уникальное интерактивное пространство, благодаря нейросети «Сбера» «Кандинский» каждый посетитель может создать визуальную проекцию своей мечты. Экскурсию для Владимира Путина провели ребята – участники «Движения первых».

Президент также ознакомился с экспозицией Министерства промышленности и торговли «Сделано нами». В 10 тематических залах собраны сотни инсталляций, рассказывающие о вызовах, с которыми сталкивались российские предприятия и изобретатели, о современных достижениях промышленности в регионах.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел выставочный павильон «Атом». Масштабная экспозиция комплекса посвящена истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день – до 12 апреля 2024 года: от Дня народного единства до Дня космонавтики.

Впервые в новейшей истории России все достижения страны наглядно и доступно представлены на одной площадке. Выставка-форум включает 131 экспозицию, в числе которых стенды всех 89 регионов России, органов исполнительной власти, госкорпораций, крупнейших компаний и общественных объединений.

Смотрите также Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей

Стенд Псковской области можно найти в павильоне №75, зал Б.