 
В России и мире

Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик вместо учебы мыл фары

0

Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик Павел вместо учебы мыл фары. Подработка ребенка не была секретом для бабушки и не вызывала нареканий. Мальчик протирал фары автомобилей недалеко от дома в Красносельском районе Петербурга. 

Фото: «Фонтанка»

Павел мог мыть машины у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного буквально в нескольких минутах от дома. Насколько известно бабушке, там собирались дети из окрестных дворов, и приводила их туда не столько нужда, сколько желание заработать собственные деньги.

«За 100 рублей фары протрут. Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то ещё. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? Я не была против, потому что знала: они бегают к ресторану около дома», — рассказала женщина.

По данным «Фонтанки», 30 января Павел отпросился погулять около 14:00. В планах было посещение горки недалеко от дома. По словам родственников, обычно ребёнок, у которого не было мобильного телефона, возвращался к пяти часам вечера и не задерживался.

«То, что он поехал к "Ленте", а она в двух остановках, я этого не знала. Была очень сильно шокирована. Дочка мне позвонила, как только ребёнок пропал. Мы все искали: по дворам, по деревням, частному сектору. Заходили во все большие магазины. Думали, вдруг он не на тот автобус сел, уехал куда-то не туда и сидит замёрзший. Сейчас вот Пашеньки уже не стало», — поделилась бабушка.

Ранее стало известно, что мальчик не посещал школу. 

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области. 

Смотрите также

Подозреваемого в похищении ребенка задержали во время погони в Псковской области — Shot

0

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). 

Смотрите также

СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге

0

В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье.

Смотрите также

Задержанный в Пскове предполагаемый похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве

2

СМИ также сообщают, что девятилетний Павел шантажировал своего убийцу. 

Смотрите также

Девятилетний Павел из Петербурга шантажировал своего убийцу — СМИ

0

Прокомментировать
Сюжет

В Пскове задержан подозреваемый в убийстве 9-летнего петербуржца

Девятилетний ребенок, тело которого найдено в Ленобласти, умер от удара кулаком в голову

Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик вместо учебы мыл фары

Стало известно, по какой причине убийца 9-летнего мальчика оказался в Пскове
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026