Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик вместо учебы мыл фары

Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик Павел вместо учебы мыл фары. Подработка ребенка не была секретом для бабушки и не вызывала нареканий. Мальчик протирал фары автомобилей недалеко от дома в Красносельском районе Петербурга.

Фото: «Фонтанка»

Павел мог мыть машины у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного буквально в нескольких минутах от дома. Насколько известно бабушке, там собирались дети из окрестных дворов, и приводила их туда не столько нужда, сколько желание заработать собственные деньги.

«За 100 рублей фары протрут. Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то ещё. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? Я не была против, потому что знала: они бегают к ресторану около дома», — рассказала женщина.

По данным «Фонтанки», 30 января Павел отпросился погулять около 14:00. В планах было посещение горки недалеко от дома. По словам родственников, обычно ребёнок, у которого не было мобильного телефона, возвращался к пяти часам вечера и не задерживался.

«То, что он поехал к "Ленте", а она в двух остановках, я этого не знала. Была очень сильно шокирована. Дочка мне позвонила, как только ребёнок пропал. Мы все искали: по дворам, по деревням, частному сектору. Заходили во все большие магазины. Думали, вдруг он не на тот автобус сел, уехал куда-то не туда и сидит замёрзший. Сейчас вот Пашеньки уже не стало», — поделилась бабушка.

Ранее стало известно, что мальчик не посещал школу.

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье.

СМИ также сообщают, что девятилетний Павел шантажировал своего убийцу.