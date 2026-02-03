Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик вместо учебы мыл фары

Убитый в Ленобласти 9-летний мальчик Павел вместо учебы мыл фары. Подработка ребенка не была секретом для бабушки и не вызывала нареканий. Мальчик протирал фары автомобилей недалеко от дома в Красносельском районе Петербурга.
Фото: «Фонтанка»
Павел мог мыть машины у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенного буквально в нескольких минутах от дома. Насколько известно бабушке, там собирались дети из окрестных дворов, и приводила их туда не столько нужда, сколько желание заработать собственные деньги.
По данным «Фонтанки», 30 января Павел отпросился погулять около 14:00. В планах было посещение горки недалеко от дома. По словам родственников, обычно ребёнок, у которого не было мобильного телефона, возвращался к пяти часам вечера и не задерживался.
Ранее стало известно, что мальчик не посещал школу.
Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области.
Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье.
СМИ также сообщают, что девятилетний Павел шантажировал своего убийцу.