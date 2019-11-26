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«Гонки по вертикали»: 7 способов борьбы с драконом, хайпожоры-прогульщики и «попытка №2» Шлосберга

26.11.2019 16:49|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! В поиске новых тем и сюжетов наша программа на минувшей неделе отправилась в Москву — проследовала тем же маршрутом, что и едва ли не весь весь топ-10 списка самых влиятельных региональных политиков. Губернатор Михаил Ведерников, секретарь псковского отделения «Единой России» Александр Козловский, спикер областного Собрания Александр Котов, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, глава Великих Лук Николай Козловский, другие персоны — все они были в уик-энд в столице, на ВДНХ, где руководство «Единой России», в том числе экс-губернатор Псковской области, ныне большой партийный босс Андрей Турчак, проводили очередной съезд.

К «Единой России», как и к любой другой партии, можно относиться по разному — с симпатией, равнодушно или вовсе отрицательно — в любом случае необходимо иметь в виду, что на протяжении вот уже почти двадцати лет это - партия власти. Она проводит курс президента Владимира Путина, имеет большинство едва ли не во всех органах государственной власти и местного самоуправления, влияет на принятие решений и, как заявляют сами единороссы, несет ответственность едва ли не за всё, что происходит в стране — отчего нередко и удостаивается сравнений с КПСС. Вот имея в виду это обстоятельство, предлагаю оставить за скобками споры на тему, кто там в политике хорош, а кто плох — пусть в этом упражняются диванные эксперты. Нас же при анализе процессов и явлений политической жизни интересует другое.

Так как цель любой политической силы — власть, то важно посмотреть, насколько «Единая Россия» соответствует вызовам времени, что она делает для сохранения власти и как собирается решать задачи на выборах.

А новый избирательный цикл уже не за горами. На съезде был дан старт подготовке к парламентским выборам 2021 года. По словам Андрея Турчака, стоит задача — получить в парламенте нового созыва конституционное большинство, то есть, как минимум, 301 мандат из 450. Как это будет достигаться? За счет мобилизации партии, ее обновления и работы с населением. А также за счет повышения собственной субъектности (иначе говоря — самостоятельности и независимости от органов власти), о чем говорил приехавший на съезд президент России.

Владимир Путин: Партия – это мощная, общенациональная общественная политическая организация и сила, и совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал.

И далее президент призвал «Единую Россию» быть партией-лидером во всём. Самим находить и поднимать острые вопросы, добиваться справедливости. Если чиновники не видят – «терзать их, трясти, добиваться решения». При этом Путин вновь рекомендовал единороссам избавляться от «словоблудов и конъюнктурщиков, приставших к правящему статусу партии» - мол, если что, сдадут не только её, и страну сдадут - такое было в нашей истории неоднократно.

По мысли президента, правящая партия должна не править, а служить народу России. Это основной месседж.

Созвучен ему был и доклад председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который, помимо прочего, анонсировал работу по обновлению программы партии. Делегатам съезда, а среди них было немало тех самых чиновников, которых предлагается «трясти и терзать», - всё это ожидаемо понравилось — и комментарии были соответствующие. Интереснее было послушать политологов. Были ли на съезде какие-то неожиданности? - спрашиваю у известного российского политолога Евгения Минченко. Да нет говорит, - всё очень ожидаемо: в тех непростых условиях, в которых находится партия, она и должна мобилизоваться и сделать работу над ошибками.

Евгений Минченко: Путин задал вектор, то есть если брать семь способов борьбы с драконом популизма, то это один из них — самому стать драконом, самому стать популистом, перехватить нишу критики бюрократов-чиновников у оппозиции. Этим, видимо, «Единая Россия» и будет заниматься.

Другой эксперт — глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обратил внимание на изменение, образно говоря, атмосферы съезда — по крайней мере, в сравнении с прошлогодним форумом в этот раз всё было гораздо спокойнее.

Михаил Виноградов: Самое важное, это менее невротическая атмосфера, чем была на прошлом съезде, когда на фоне пенсионной реформы и довольно резкого снижения рейтинга, легко можно было допустить, что кто-то в зале выйдет, положит партбилет, хлопнет дверью — ни у кого это не вызвало бы удивления.

Подробнее мнения экспертов читайте на сайте Псковской Ленты Новостей. ПЛН внимательно следила за ходом съезда и продолжает публиковать комментарии.

К сказанному добавлю лишь, что, по определению Андрея Турчака, Генсовет партии должен перестать быть местом, где партийцы раздают друг другу лычки и греют кресла. В структуре Генсовета созданы рабочие группы, сопредседателем одной из них стала («Ба! Знакомые всё лица») Наталья Трунова, в прошлом сотрудница администрации Псковской области, экс-председатель комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию, а ныне вице-президент Центра стратегических разработок. В ЦСР она занимается развитием крупных российских городов, а в партии будет курировать реализацию нацпроектов. Это была центральная тема программы — о других событиях недели поговорим буквально через пару секунд.

На днях в Пскове прошла встреча общественников, политиков, бизнесменов и экспертов в области экологии по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Тема эта резонансная, сколько копий было сломано — и не подсчитать. Началось всё еще в январе со статьи экс-депутата областного Собрания, предпринимателя Игоря Савицкого — и понеслось.

ПЛН достаточно подробно освещала этот процесс, предоставляя различные точки зрения и откликаясь на все значимые события. Акции, выступления «за» и «против», сбор подписей, требование провести референдум — чего только ни происходило в эти месяцы. Однако постепенно страсти улеглись, на митинги вместо полутысячи человек в начале года стали выходить человек сто — сплошь постоянные участники протестных акций псковской оппозиции, в том числе так называемые политические фрики. Они в основном и продолжают вести дискуссии в социальных сетях, выражая свое несогласие с планами строительства завода. Хотя дискуссии — это в данном случае громко сказано. Так, упражняются в остроумии, переходят на личности, проявляя неизменно отрицательное отношение к этому бизнес-проекту и отдельным персонам.

- Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу (кинофильм «Мимино»).

Подчеркну: я тут в принципе не говорю об экологической стороне вопроса. Мы, в «Гонках по вертикали», анализируем исключительно общественно-политический аспект. И вот тут важно отметить, что вся антититановская тусовка неоднократно заявляла: мол, необходимо общественное обсуждение, нужна встреча с властью и бизнесом — вот там бы мы и заявили свою позицию, привели аргументы, заткнули бы всех за пояс — почему нас не слушают? И вот такая возможность высказаться и вступить в диалог была предоставлена.

О встрече все знали. Кто хотел - тот пришел. Общественники, активные граждане, политики, в том числе руководители и представители региональных отделений оппозиционных партий. Выступил Игорь Савицкий, по итогам обсуждения пришел к выводу, что диалог был конструктивным — говорит, теперь попытаемся выработать совместную точку зрения. И далее небольшой дословный фрагмент из комментария господина Савицкого: «У меня только одна небольшая досада – в определенный момент мне стало казаться, что оппонентом был я один».

А как же те крикуны-хайпожоры из гайд-парка и фейсбучные борцы с режимом? Где они были? Невероятно, но не пришли на встречу, о необходимости которой так много говорили. Теперь в социальных сетях звучат лицемерные комментарии — в духе известного анекдота: во-первых, никакого котла я не брал, во-вторых, когда я брал котел — он уже был с дыркой, а, в-третьих, котел я вернул без дырки. Так и тут: о встрече мы не знаем, когда узнали — было поздно, вообще-то мы, конечно, знали, но зачем туда идти — и так всё ясно. В общем, подводим итог: вся эта публика вкупе с псевдонезависимыми СМИ облажалась и проиграла. Теперь остается махать кулаками в виртуальном пространстве и убеждать всех вокруг, что были дела поважнее: у одного - рыбалка, у другого — теща приехала, у третьего — как выяснилось, решался вопрос карьеры. Тут имею в виду Валентина Болдышева, теперь уже бывшего координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. По словам Болдышева, отставка объясняется совокупностью причин, в том числе, личного характера. Возможно, так и есть. Впрочем, очевидно, что у оппозиционера, возглавлявшего штаб с середины 2017 года, откровенно не получалось. Может, и хотел он быть ярким и хоть в какой-то степени соответствовать определению «псковский Навальный», но — ничего не вышло. Раз за разом Болдышев подвергался критике со стороны единомышленников, а со стороны практически всё, что предпринимали псковские навальнисты (от акций и разоблачительных роликов до участия в выборах), выглядело крайне неубедительно, порой просто как пародия на то, что делают старшие товарищи на федеральном уровне. Понятно, что нелегко, когда тебя прессуют, но назвался груздем — не говори, что не дюж. Надо было соответствовать. А так — вышло ни два ни полтора. Теперь Москва ищет нового регионального координатора: как написано в объявлении, зарплата по итогам собеседования. Кого-то, разумеется, найдут, но прогноз для псковской организации пессимистичный: пациент скорее мертв, чем жив.

Кстати говоря, вполне возможно, что смена руководителя грядет и в псковском «Яблоке». В том случае, если бессменный председатель этой организации Лев Шлосберг победит на выборах председателя партии на федеральном уровне. Голосование пройдет в середине декабря на съезде «Яблока» - и Шлосберг будет в нем участвовать в качестве кандидата. Это давно уже «Секрет Полишинеля», мы в нашей программе неоднократно писали о предвыборном турне Льва Марковича по российским городам — но вот после заседания политкомитета «Яблока» господин Шлосберг наконец публично объявил о своих планах.

Лев Шлосберг: Я буду участвовать в выборах председателя российской объединенной демократической партии «Яблоко»... Я призываю всех делегатов предстоящего съезда поддержать мою кандидату.

Об этом Лев Шлосберг заявил в специально записанном агитролике на музыку итальянского композитора Даниеле Динаро. Напомню, что звучащая композиция «Свет» оказалась в центре внимания на недавних выборах, из-за нее едва не сняли кандидатов от «Яблока» в районах - и в самом факте использования именно этой музыки в обращении Шлосберга при желании можно было увидеть, вернее услышать, намек на то, лидер псковского «Яблока» готов предъявить делегатам грядущего съезда успешный опыт участия партийных кандидатов в выборах, выигранных судов и прочие достижения. Посмотрим, насколько убедительным всё это покажется однопартийцам. Помимо Шлосберга, кандидатами могут стать действующий председатель партии Эмилия Слабунова и ее заместитель Николай Рыбаков.

К тому же до сих пор не сказал своего слова основатель партии Григорий Явлинский, а его позиция может быть решающей — четыре года назад, на предыдущих выборах, она во многом предопределила поражение Льва Шлосберга и победу Эмилии Слабуновой.

Продолжаем внимательно следить за подготовкой к съезду а также за другими событиями политической жизни. В Пскове в ближайшее дни пройдут сессии областного Собрания и городской думы — заседание муниципального парламента будет интересно еще и тем, что его впервые в качестве главы города проведет Елена Полонская, вчера торжественно вступившая в должность.

Наша программа подошла к концу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Фото: архив ПЛН, социальные сети, пресс-служба президента РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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