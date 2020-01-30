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Политика

Рейтинг политической активности. 2-9 февраля

10.02.2020 10:47|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона. В этот раз «разбор полетов» от нашего штатного комментатора - Господина Рейтингомера выходит чуть позже, чем обычно - не в уик-энд, а в понедельник. И этому, разумеется, есть свое объяснение. Центральное событие начала февраля произошло в пятницу, 7-го. За три недели до ожидающегося визита президента Владимира Путина в Псков приехал его полномочный представитель на Северо-Западе Александр Гуцан.

На фото: Александр Гуцан объясняет псковским чиновникам, что отчитываться о работе нужно не совещаниями, а конкретными результатами 

Основная цель вояжа - мониторинг реализации национальных проектов и выполнения поручений главы государства. Полпред проехался по объектам социального назначения, провел открытое и закрытое совещания по теме реализации нацпроектов, сделал ряд заявлений.

На фото: псковские силовики, начальник таможни, спикер регионального парламента, омбудсмен перед началом встречи с полпредом президента

Как вы понимаете, эта тема для псковского политического класса чрезвычайно важная. Поэтому при подведении итогов недели и выставления оценок представлялось правильным не спешить, а дождаться комментариев, подробностей визита и расставленных акцентов в публикациях на различных ресурсах - от официального сайта полпреда президента в СЗФО до местных телеграм-каналов.

К тому же все выходные в регионе, которому теперь надлежит работать в режиме 24/7, продолжала бурлить административная и политическая жизнь.

Визит заместителя министра обороны, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрея Картаполова, заседание оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 20-летия подвига 6-й роты, встреча губернатора Михаила Ведерникова и сити-менеджера Пскова Александра Братчикова -  это лишь несколько из инфоповодов субботы и воскресенья.

На фото: Михаил Ведерников и Александр Братчиков обсуждают, как на территории Пскова реализуются крупные инфраструктурные проекты

В общем, все выходные наш обозреватель продолжал внимательно следить за тем, что происходит в общественно-политической жизни, что пишут и как в медиапространстве интерпретируют события визита полпреда, взвешивал всё это и сравнивал с шагами и заявлениями других ньюсмейкеров – и сегодня готов представить очередной рейтинг политической активности. 

Свои субъективные оценки Господин Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков. 
-5 Василий Осипов и Вера Емельянова

По нашей информации, в ходе итогового, закрытого для СМИ, совещания под председательством полпреда досталось вице-губернаторам, ответственным за социалку и ЖКХ. Досталось жестко, в таких случаях следует ожидать оргвыводов.

На фото: Василий Осипов

Основная причина нагоняя, очевидно, в том, что Псковская область достаточно часто занимает нижние строчки рейтингов по демографии.

На фото: Вера Емельянова

А в «мусорной» реформе, кроме передела рынка, других успехов не наблюдается. На 2020 год намечено решение вопроса по двум «экотехнопаркам». Вопрос требует общественного обсуждения, а легко догадаться, каков будет его результат. Вот и тянут чиновники резину. А полпредство ждет конкретных ответов, с цифрами и датами. Оба вопроса решаются в формате национальных проектов и никого не интересует, какие препятствия мешают псковским чиновникам показывать выдающиеся результаты.

-4 Жанна Малышева

В Пскове разгорается скандал вокруг результатов конкурса по охране объектов объединенного Псково-Изборского государственного музея-заповедника, качества охранных услуг и их финансирования. Помимо прочего, речь идет об объектах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - и всё это безобразие происходит при явном попустительстве областного комитета по культуре во главе с Жанной Малышевой.

В двух словах суть проблемы: уже при новом музейном начальстве (напомню, что в прошлом году руководителем был назначен бывший глава комитета по культуре Александр Голышев) сменилась охранная фирма, с которой работают псковские музейщики. По сообщениям СМИ, вместо «Зенита плюс» пришла «»Русь изначальная». Вскоре и у самих музейщиков, и у сторонних наблюдателей возникли многочисленные вопросы относительно квалификации новых охранников и соответствия компании ответственным задачам по охране музейных фондов.

Как поговаривают, в финансовых взаимоотношениях сторон происходит нечто странное: вначале проводится аукцион по заниженной цене (в результате чего в положение «вне игры» попадает прежний партнер), а затем музей и охранное предприятие подписывают дополнительное соглашение и увеличивают контракт на миллион с лишним — ну не странно ли?

Усугубляет нехорошие подозрения и то, что сотрудникам музея вдруг запретили общаться со СМИ. Ничего пока не утверждаем, но следить за процессом обязательно продолжим - будет наблюдать, не последует ли в этой мутной истории продолжение в уголовной плоскости.

- 3 Дмитрий Сопотов

Экс-глава Печорского района, который в ноябре 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом в четверг сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов. «Дело Сопотова» прокурор назвал примером «зарвавшегося чиновника» и выразил надежду, что оно послужит «другим наукой». Так или иначе, проблемы бывшего печорского руководителя усугубляются, оба уголовных дела находятся на контроле у первых лиц силовых структур — отделаться легким испугом точно не получится.

- 2 Олег Брячак

В Псковском городском суде продолжается слушание дела, одним из фигурантов которого является депутат городской думы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Напомню, что его подозревают в незаконном получении крупного банковского кредита. На минувшей неделе суд заслушивал свидетелей, работавших под началом бизнесмена. Помимо прочего, было заявлено о подделке подписей для получения кредитов. 

В ходе заседания Олег Брячак выразил несогласие с показаниями свидетелей. Ранее он неоднократно заявлял о том, что никакой вины за ним нет - и он нисколько не сомневается в скором и благополучном разрешении проблем, которые создали, по словам Брячака, его политические оппоненты. 

- 1 Лариса Васильева

Руководитель комитета по управлению госимуществом (КУГИ) Псковской области получает -1. Причина - резонансное происшествие с возведением забора поперек пешеходной дорожки на Завеличье. Возглавляемый госпожей Васильевой КУГИ выдал арендатору участка разрешение на организацию парковки, предприниматель решил огородить автостоянку забором, что создало значительные неудобства местным жителям. Люди годами ходили по дорожке на Юбилейной, а теперь — нельзя. Горожане высказали свое возмущение, о происшествии написали СМИ, инициативные граждане вывесили на забор фото чиновников. Нетривиальная история тут же вышла на федеральный уровень — о ней подробно сообщили даже центральные телеканалы, а председатель Следственного комитета России (кстати, уроженец Пскова) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя. Не дожидаясь окончания проверки, собственник ограждения, установленного на Юбилейной, 60, убрал одну секцию и освободил пешеходную дорожку.

Что имеем в сухом остатке? Регион в очередной раз вошел с негативным поводом в федеральную повестку. Чиновники с трудом сумели разобраться, «чей косяк». А общественники недоумевают: куда смотрит комитет по управлению госимуществом, призванный следить за использованием земельных участков и градостроительной деятельностью.

«Почему ни один из сотрудников КУГИ не вышел на место и не посмотрел, что там вообще, прежде чем подписывать договор», - задавался вопросом активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков — однако молчание было ему ответом.

0 Григорий Турчин и Денис Иванов

Минувшая неделя принесла интересный и достаточно неожиданный поворот в конфликт в Псковской городской думе. Ранее исключенный из фракции «Единой России» глава бюджетного комитета Григорий Турчин написал заявление в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски главой фракции ЕР Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета. Тот назвал жалобу «мелкой пакостью» и выразил готовность к прояснению позиций и взаимных обвинений с Григорием Турчиным в публичной плоскости, в рамках программы «Армрестлинг» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Григорий Турчин вызов принял. Радиодуэль в прямом эфире назначена на пятницу, 14 февраля. Тогда-то и станет понятно, кто наберет очки, а кто их потеряет. Пока - 0:0.

«Армрестлинг» - проект радио «Эхо Москвы» в Пскове. В разные годы участниками программ в прямом эфире становились Лев Шлосберг и Игорь Савицкий, Олег Брячак и Петр Алексеенко, другие известные политики и общественники.  
+ 1 Валерий Лесников

Экс-депутат Псковской гордумы, руководитель регионального отделения «Опоры России» встретился с губернатором и займется проектом по транспортной доступности Талабских островов. Валерий Лесников представил губернатору идею по созданию транспортного предприятия по водным пассажирским перевозкам для решения вопроса транспортного обеспечения островов. Он сообщил, что Псковское региональное отделение «Опоры России» готово объединить предпринимателей, работающих в сфере водных перевозок, и создать транспортную компанию, для чего предполагается закупить несколько 12-местных маломерных судов. Они смогут дополнительно обеспечивать доставку пассажиров между материком и островами.

Таким образом, можно считать, что Валерий Лесников вышел из опалы, в которой находился со времен неудачного похода на конкурс на должность главы администрации Пскова в конце 2017 года.

+ 2 Дмитрий Богатырев

Первый секретарь печорского райкома КПРФ представит партию на выборах главы района. Дмитрий Богатырев участвовал в выборах главы района в 2017 году и занял третье место, уступив кандидату-единороссу Дмитрию Сопотову и Сергею Тарасику, который шел от «Справедливой России». Ранее коммунисты планировали сделать ставку на Олега Михайлова, но в последний момент переиграли свое решение.

Выборы главы Печорского района пройдут в начале апреля. Необходимость в их проведении возникла в связи с досрочной отставкой Дмитрия Сопотова. 

+3 Сергей Белов

Прокурор Псковской области провел традиционную ежегодную встречу с представителями СМИ. Полтора часа Сергей Белов отвечал на вопросы журналистов, рассказывал об итогах работы ведомства в 2019-м и обозначал приоритеты. По его словам, особое внимание «око государево» уделяет сопровождению национальных проектов, борьбе с коррупцией и безопасности государственной границы (это особенно важно, если учесть недружественную политику прибалтийских стран, подчеркнул прокурор). Что касается волны резонансных уголовных дел в Пскове, то тут, по словам Белова, «никаких политических заказов нет, и не может быть».

Выставляя руководителю областной прокуратуры высокую оценку со знаком плюс, отмечаю тот факт, что он остается одним из немногих руководителей силовых структур региона, сохраняющих регулярные прямые контакты с масс-медиа.

Причем, эти встречи представляют собой не дежурные отчетные мероприятия «для галочки» с зачитыванием сухих цифр, а серьезный разговор, обмен мнениями и... обильное цитирование исторических деятелей и литературных персонажей. Вот и в этот раз Сергей Белов в подтверждение своих мыслей вспоминал Маркса, Ленина, Луначарского, кинорежиссера Пырьева, хирурга Пирогова, а также героев поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Рабыню Изауру» и «Анжелику – маркизу Ангелов».

+4 Сергей Тарасик

Руководитель автотранспортного предприятия, военный пенсионер стал победителем праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района. Предварительное голосование состоялось 2 февраля. Сергей Тарасик победил двух своих соперников с огромным отрывом - он набрал порядка 85%, и это при достаточно высокой для праймериз явке - более 1200 человек (более 7 процентов от общего числа избирателей). 

Как считают наблюдатели, на фоне уже выдвинувшихся оппонентов и потенциальных кандидатов Тарасик уже сейчас выглядит безусловным фаворитом кампании, финиш которой запланирован на 5 апреля.

+ 5 Михаил Ведерников

Ни для кого не секрет, что одним из главных критериев оценки работы губернаторов в современной России является их способность двигаться строго в том направлении, которое указано Кремлем, и решать поставленные федеральным центром задачи. Это когда-то, еще при президенте Борисе Ельцине, главам регионов было позволено проявлять известную самостоятельность — и даже губернатор такой небольшой и дотационной области как Псковская (избранный от ЛДПР Евгений Михайлов) мог откровенно фрондировать по отношению к федеральному центру, публично критикуя действия президента и не особо опасаясь, что «прилетит». Всё это осталось в далеком-далеком прошлом, ныне правила игры - совсем иные. Как говорится, поэтом можешь ты не быть, но встроенным в вертикаль — быть обязан. Не можешь — научат, не хочешь — уволят. К этой модели можно относиться как угодно (хоть выражая восторги по поводу «единой системы государственной власти», хоть — безжалостно критикуя установленные порядки) - всё это сути дела не меняет: такова реальность, и ей надо соответствовать. Назвался груздем — не говори, что не дюж. Оценивая губернаторов, всё это надо иметь в виду. И вот с этой точки зрения глава Псковской области Михаил Ведерников на минувшей неделе наверняка получил высокую оценку в условный губернаторский дневничок, ведущийся в администрации президента. Причин тут несколько. Во-первых, Ведерников съездил на большое мероприятие под председательством Путина. Причем, это было не просто совещание, а заседание президиума Госсовета.  

Надо ли напоминать, что в соответствии с поправками президента в Конституцию Госсовет будет вписан в Основной закон страны и, по прогнозам политологов, может стать чуть ли не главным центром принятия решений в России будущего?! В этом контексте и воспринимаются эксперименты с этим коллегиальным органом: намедни его члены заседали совместно с президентским советом по науке и образованию.

Во-вторых, Михаил Ведерников в пятницу принимал полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Как уже было сказано, речь шла о реализации на территории Псковской области национальных проектов. А это сейчас тема №1. Реальное исполнение национальных проектов в прошлом году составило 95%, в 5% оставшихся, в основном, вошли переходящие объекты. «Федеральный центр поставил нам оценку ''хорошо", но в этом году нам нужно показать качественно новый уровень», - поставил задачу подчиненным Михаил Ведерников.

В-третьих, в регионе решили действовать на опережение, и уже приступила к работе комиссия по подготовке к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию. Сможете ли вы с одной попытки угадать, кто ее возглавил?.. 

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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09.02.2020, 10:471 Водитель автокрана повредил газопровод в псковской деревне Загорицы 09.02.2020, 10:450 Час мужества, посвященный 20-летию со дня гибели псковских спецназовцев, пройдет в Великих Луках 09.02.2020, 10:150 4 марта в Пскове состоится заключительный концерт фестиваля патриотической песни «Во славу десантного братства поем» 09.02.2020, 09:390 СМИ: Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10
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