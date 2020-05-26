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Блоги / Александр Савенко

Профсоюзный гамбит

26.05.2020 23:57|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Кампания по выборам лидера областного совета профсоюзов — крупнейшей общественной организации региона - подходит к своему финишу. Продолжая упражняться в спортивной терминологии, можно сказать: наступает эндшпиль в шахматной партии, в которой фигуры меняли цвет, игроки под столом показывали кулак сопернику, а шах за шахом ставили не королю - королеве. Впрочем, всего этого и следовало ожидать: профсоюзная шахматная доска с почти стершейся уже надписью «Сделано в СССР» - не простая: она щедро инкрустирована дензнаками, объектами недвижимости вроде пансионатов, гостиниц и санаториев, а еще украшена атрибутами влиятельности. Естественно, получить контроль над такой чудо-доской хотят многие гроссмейстеры — и представители команды власти, и члены спортобщества оппозиции.

Остап Бендер: Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской, всё зависит от каждого индивидуума в отдельности («12 стульев»).

Впрочем, довольно иносказаний и прибауток. Уже меньше двух недель остается до 8 июня — дня 26-й по счету отчетно-выборной конференции областного совета профсоюзов, на которой и пройдет голосование за кандидатов на пост председателя. Претендентов трое - это действующий руководитель облсовпрофа, депутат Псковского регионального парламента Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич (которого мои коллеги-обозреватели нередко называют дублером госпожи Михайловой) и председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

На фото: Ульяна Михайлова, Игорь Иванов, Андрей Хришкевич

Слушатели с хорошей памятью тут наверняка воскликнут: так это ж почти то же самое, что было пять лет назад - в 2015-м, на предыдущих выборах председателя облсовпрофа. Тогда лидеру организации — госпоже Михайловой тоже противостоял Игорь Иванов. Но - не тот, который выдвинут ныне, а его тезка и однофамилец, псковский казак и бывший элдэпээровец. Ну вот бывают такие совпадения! Пять лет спустя снова против Ульяны Михайловой Игорь Иванов - теперь уже не Евгеньевич, а Олегович, которого поддерживает часть отраслевых профсоюзов. И именно на него делает ставку региональное руководство. А эта поддержка в условиях, когда значительная часть профактива так или иначе зависима от власти, - весьма значима. Отчего и видим мы сейчас в ходе этой кампании явные и недвусмысленные сигналы, кому благоволит Дом Советов.

Лидия Аникеева: Товарищи, этот список согласован с дирекцией и с общественными организациями нашего института по охране животных («Гараж»). 

Что до Ульяны Михайловой, то и тут тоже перед нами — совсем не тот лидер профсоюзов, которого мы наблюдали еще несколько лет назад. Я напомню, что в 2010-м она пришла на этот пост при очевидной поддержке областного руководства. А заинтересованность власти в том, кто будет возглавлять организацию, уже была очевидна; это в 1990-е, во время перемен и хаоса, ни до самих профсоюзов, ни до их собственности никому особо не было дела. Но уже с 2000-х региональное руководство стало обращать пристальное внимание на самую массовую общественную организацию, которая, в отличие от многих других субъектов еще советского периода, сумела сохраниться — и что тоже очень важно, сумела сохранить свои активы.

И вот в 2010-м, при губернаторе Андрее Турчаке, администрация области решала задачу по смене профсоюзного лидера — представителя прежней генерации на более современного, договороспособного руководителя.

Поначалу Ульяна Михайлова именно таким партнером власти и была. Как все мы помним, еще несколько лет назад она избиралась в депутаты областного Собрания, была на первых ролях на праймериз «Единой России» перед парламентскими и губернаторскими выборами, входила в тройку кандидатов на пост сенатора от Псковской области, но при этом — да, всегда вела собственную игру и гнула свою линию при контактах с областным руководством. Бывало, в отношениях этих «социальных партнеров» возникала напряженность, но, конечно же, никакого сравнения с нынешней ситуацией быть не может. Губернатор Михаил Ведерников по отношению к областному совету профсоюзов проявляет себя совсем не так, как его предшественник. На компромиссы не идет, по привычным для руководства облсовпрофа правилам Дом Советов теперь не играет и вести переговоры с собой с прежних позиций не дает. При этом командой губернатора всячески демонстрируется, что она не против профсоюзов, а против действующего руководителя с ее подходами. Впрочем, про сложности в этих взаимоотношениях мы уже не раз подробно говорили — так что не буду повторяться.

Напомню, что этот конфликт не единственный. Как мы помним, очень сложные отношения у госпожи Михайловой и с руководством Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) во главе с Михаилом Шмаковым. В основе этого конфликта лежали вопросы финансово-имущественного характера.

Эту проблемную картину дополняет внутрикорпоративный конфликт — явный раскол среди отраслевых профсоюзов, а также проблемы правового характера.

Напомню, что ранее следственными органами были возбуждены уголовные дела, фигурантами которых является лидер профсоюзов. И некоторые даже не исключают, что в оставшиеся до выборов дни могут последовать новости по этой, уголовной, линии. И вот тогда-то, предполагают наблюдатели, и может настать час дублера — заместителя председателя организации Андрея Хришкевича. Как стало известно во вторник, на завтра, 27 мая, Ульяна Михайлова вызвана в Следственный комитет. По одной из версий, практически это может означать реализацию сценария под названием «выборы без Ульяны Михайловой» (и тогда уже надо говорить не об эндшпиле одной партии, а скорее о своеобразном гамбите в начале другой). То есть: если представить, что председателю профсоюзов будет предъявлено обвинение - это будет означать фактический сход кандидата с предвыборной гонки. В ситуации предъявленного обвинения по серьезной статье сложно представить, что делегаты предстоящей отчетно-выборной  конференции станут голосовать за госпожу Михайлову. Судя по всему, она сама и члены ее команды уже давно держат в уме такой вариант развития событий. В связи с чем, очевидно, и была задумана комбинация – двухходовка с выдвижением заместителя председателя облсовпрофа Андрея Хришкевича.

Как могут развиваться события дальше? Если Ульяна Михайлова все-таки «дойдет» до выборов 8 июня, то Андрей Хришкевич, вероятно, сойдет с дистанции. Если лидер профсоюзов не доходит – ее верный соратник становится главным оппонентом Игоря Иванова.

Схема в целом красивая, но небезупречная. Как полагают некоторые мои коллеги, если господин Хришкевич окажется «слабым звеном» и «добровольно» сойдет с дистанции, то вся схема смело может отправляться на свалку истории. Впрочем, это всё не более чем предположения.

А по факту Ульяна Михайлова имеет ряд серьезных проблемных моментов, но и плюсы тоже очевидны — поддержка части профсоюзной организации, несомненные лидерские качества, умение работать с различными общественными институтами, в том числе со средствами массовой информации. К тому же - широкая известность, приобретенная благодаря тому, что все последние годы госпожа Михайлова находится в центре внимания.

Свои плюсы и минусы, безусловно, есть и у ее соперника Игоря Иванова. Он делает в последние дни активные ходы, у него серьезная группа поддержки и неплохая медиаподготовка. Особо отмечу поддержку региональной власти. Однако пресловутый админресурс — это, с одной стороны, серьезное преимущество, хотя с другой стороны, многих это и смущает. Есть опасение, что в случае его победы 8 июня профсоюзы, простите за выражение, лягут под власть и потеряют самостоятельность. Как бы то ни было, до выборов остается пара недель. Наблюдаем острую конкурентную борьбу. Что касается шансов на победу, то тут образно говоря - фифти-фифти. Пятьдесят на пятьдесят. Обе стороны уверены в своей победе. Как там будет по итогам голосования — посмотрим. Участниками конференции может стать порядка семидесяти делегатов, они и решат будущее областной профсоюзной организации численностью более 50 тысяч человек.  Многое тут будет зависеть от того, в каком формате пройдут выборы — все ли делегаты прибудут, открытым или тайным будет голосование. Считается, что если будет тайное, то это на руку действующему лидеру — и тогда шансы госпожи Михайловой возрастают. Если голосование будет открытым — то это, наоборот, не в пользу Ульяны Александровны: среди «выборщиков» много зависимых от власти людей. 

Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией. Как и прежде Псковская Лента Новостей и «Эхо Москвы в Пскове предоставляют возможность высказаться и обозначить свои позиции всем сторонам. Рассчитываем, что уже в пятницу в прямом эфире нашей радиостанции пройдут дебаты с участием претендентов на пост руководителя облсовпрофа. Так что следите за анонсами — и не пропустите. Надеюсь, будет интересно. 

Далее о предстоящих в сентябре выборах. Напомню, что в этом году в единый день голосования в Псковской области пройдет масштабная муниципальная кампания.  На кону – более 1150 кресел в органах МСУ, в том числе - главы Себежского района. Не стоит забывать и про перенесенные на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса выборы главы Печорского района. Очевидно, что на ход и результаты избирательной кампании-2020 может оказать влияние ситуация с коронавирусом.

Социологи уже сейчас фиксируют падение рейтингов власти. К бабке не ходи - приводить своих кандидатов к победе «Единой России» будет сложнее, чем обычно. 

Основных вопросов три.

Первый. Докатится ли недовольство по поводу ограничительных мер и действий властей по поддержке населения и бизнеса (оно наблюдается в крупных городах) до глубинки? 

Второй. Смогут ли оседлать эти общественные настроения наши оппозиционные партии, участвующие в выборах?

Третий вопрос. Насколько серьезное влияние на ход и результаты выборов окажет всё это — или пар уйдет в свисток?

На этот счет существуют разные точки зрения. Есть мнение, что что чем дальше от Центра — тем менее актуальна вся эта коронавирусная тема. Это в Москве люди многое потеряли, а до глубинки коронавирус вроде как и не дополз. И так уж сильно на жизни провинции кризис не отразился: каких-то запредельных ограничений люди не почувствовали, бизнеса у них нет, за границу они и так в массе своей не ездят. Так чего переживать и убиваться-то?

Так что, возможно, все эти опасения относительно убийственного кризиса, «цифрового рабства» и пр., столь актуальные для живущих в мегаполисах, для муниципальных образований Псковской области не так и значимы. Тут на уровне местного самоуправления – совсем другая ситуация. Скорее, на выборах будет важно и сработает другое — личные контакты, работа «на земле», разговор на близкие людям темы, а не гневные выступления и битвы в фейсбуке, комментарии в телеграм-каналах или выступления на Ютубе. Это к муниципальным выборам вообще имеет самое отдаленное отношение. В любом случае к теме подготовки к единому дню голосования в сентябре мы в ближайшее время будем обращаться еще не раз.

На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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