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«Гонки по вертикали»: Путин на связи, итоги выборов и сокращение депутатов

16.09.2020 09:26|ПсковКомментариев: 2

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Приступаем к обзору новостей общественно-политической жизни, и вначале о двух событиях с участием президента Путина. Одно из них непосредственно связано с Псковской областью. А другое, хоть и не имеет прямой привязки к нашему региону, заслуживает пристального внимания. Однако ближе к делу.

Во вторник, 15 сентября, у нас торжественно открыли многофункциональные медицинские центры, построенные всего за два с половиной месяца силами Минобороны в Пскове и Великих Луках. В мероприятии участвовал Владимир Путин - правда, в область он не прилетал, а общался с участниками церемонии в режиме видеосвязи. Президент поздравил врачей, поблагодарил строителей, отметил в позитивном ключе работу региональных властей и тут же поддержал инициативу губернатора Михаила Ведерникова о строительстве в Пскове детского инфекционного отделения.

А накануне президент встречался с Александром Лукашенко, прибывшим в Россию на фоне непрекращающихся в Белоруссии массовых акций протеста и многочисленных прогнозов относительно того, как долго (вернее, как недолго) может продержаться Батька. Вот с учетом этих обстоятельств и читались новости о встрече в верхах и делались комментарии. Понятно, что белорусскому лидеру нужна помощь и поддержка. Уже сама его поза во время разговора, как и заметное изменение риторики явно демонстрировали готовность к сближению и новому формату взаимодействия. Это как в песне, «я сегодня не такой, как вчера». 

Очевидно, что ситуация в российско-белорусских отношениях меняется. Образно говоря, Белоруссия становится ближе. По крайней мере, на данном этапе. Если посмотреть стенограмму открытой части разговора (мы бы и закрытую посмотрели, но кто ж нам ее сейчас покажет), то легко убедиться: обсуждалось несколько тем - экономика, безопасность, перспективы союзного государства… Упоминание всех этих вопросов можно было по инерции проскочить и не обратить на них особого внимания. Обо всем этом говорят уже четверть века, время от времени актуализируют тему (когда это представляется необходимым то российской стороне, то белорусской), но, как говорится, воз и ныне там - по крайней мере, так это видится из Пскова. Но, повторюсь, ситуация меняется.

«Белорусский вопрос» становится более значимым фактором политической жизни в России, причем, не только на федеральном уровне, но и на региональном - тоже. По крайней мере, попытки разыграть эту карту предпринимались уже в ходе завершившейся в воскресенье избирательной кампании, прежде всего в граничащих с Белоруссией муниципалитетах Псковской области. Думаю, что в дальнейшем данная тема будет звучать громче, в том числе в ходе избирательных кампаний ближайшего времени - по выборам депутатов Госдумы, и областного Собрания депутатов. Кто-то конечно возразит, что это гадание на кофейной гуще - напомнит про прогнозы о скором конце «эпохи Лукашенко» - дескать, чего загадывать далеко вперед, когда тут всё кране шатко и непредсказуемо. Может и так, но на самом деле речь не о правителях, а о об отношениях двух стран, двух народов, ну или как многие считают - одного народа, живущего в разных государствах.

В общем, всё это может стать значимым фактором общественно-политической жизни и дает шанс наполнить сотрудничество новым содержанием. Четко сформулировать идеи, обозначить направления, всё просчитать - задача для задумывающихся о будущем политиков, в том числе псковских региональных деятелей. Понятно, что задача сложнейшая - если мы говорим о серьезных вещах, а не о дежурных заявлениях в духе «братские народы», «крепить сотрудничество», «дружить домами» и т. п. Безусловно, провести такую работу, разъяснить ее по обе стороны границы, уж тем более реализовать - задача непростая.

- Это тебе не мелочь по карманам тырить («Джентльмены удачи»)

Но в любом случае эта тема представляется весьма перспективной. И думаю, что так или иначе мы будем к ней возвращаться, наблюдая за проявлениями активности псковских политиков и общественников.

А теперь к другим событиям недели. В воскресенье, 13 сентября, в Псковской области завершились выборы в органы местного самоуправления. Муниципальные кампании разных уровней проходили во всех 24 районах, не голосовали только Псков и Великие Луки. Трехдневным голосованием завершились более ста кампаний, на которых замещалось порядка 1150 мандатов. Главные итоги вы, вероятно, уже знаете.

Уверенную победу одержали представители «Единой России». Кандидат от партии Леонид Курсенков в очередной раз избран главой Себежского района. Напомню, что именно эта кампания ознаменовалась снятием, а затем восстановлением по суду кандидата от ЛДПР - в процесс вмешивался сам лидер партии Владимир Жириновский.

Что до общего расклада по итогам голосования, то по предварительным данным, единороссы получают большинство депутатских мандатов в собраниях районов, городов и сельских поселений – всего почти тысяча мандатов, если быть точным 959 мандатов. Это более 80 процентов от общего количества мандатов. Впрочем, в этот раз единороссы победили по всей стране - в том числе на всех губернаторских выборах, где они в этот раз проводились. Как выражался некогда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «жахнули всех». И сейчас - то же самое.

На втором месте по количеству мандатов в Псковской области - самовыдвиженцы. Представители основных оппозиционных партий в регионе получили по несколько десятков мандатов - у кого-то больше, у кого-то меньше. Но в целом количество небольшое - в будущем вновь не даст возможности региональным отделениям партий самостоятельно преодолевать муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Как и прежде, надо будет договариваться, рассчитывать на щедрость партии власти, у которой муниципальных глав и депутатов хватит на многих кандидатов.

В общем, оппозиции по итогам выборов радоваться особо нечему. Тем удивительнее читать и слушать сейчас комментарии в духе «все-таки мы победили». Тут надо стараться как-то объективно оценивать собственные результаты, признавать ошибки, работать над ними - тогда и будет результат. А если, при любом результате просто победно взмахивать руки и какими-то единичными примерами пытаться перебить аргументы оппонентов, при этом важно надувая щеки (мол, мы такие сильные, что нас власть боится, да что там боится - она в панике и в агонии) - выглядит это, мягко говоря, странно. И совет тут только один: господа, не будьте смешными.

Напоследок - о жизни региональных законодателей. Во вторник в Пскове прошла очередная сессия областного Собрания депутатов. В повестку был включен вопрос об изменении численности депутатского корпуса. Напомню, авторами инициативы выступила группа депутатов от нескольких фракций.

В полном соответствии с прогнозами, проект документа был поддержан большинством - и теперь число депутатов Псковского областного Собрания сократится с 44 до 26, при этом сохраняется прежняя структура равного представительства одномандатников и депутатов, избранных по спискам политических партий - «50 на 50».

На этом всё. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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