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«Гонки по вертикали»: локдаун, призрак фашизма и выборный секс

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! В ближайшие десять минут будем говорить на актуальные темы общественно-политической жизни, поищем ответы на вопросы — ну, например, такие: чего не понимает Путин? Победят ли коммунисты «фашистов»? И о чем молчит Шлосберг? Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Как это часто бывает в последние полтора года, программу начинаем с темы пандемии и очередных ковид-ограничений. В связи с усложнением эпидобстановки президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.

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Понятно, что объясняется всё заботой о защите здоровья граждан, сложной ситуацией с заболеваемостью — динамика тут по-прежнему отрицательная, показатели смертности бьют рекорды, темпы вакцинации по-прежнему далеки от запланированных — и, кстати говоря, Путин в очередной раз призвал россиян прививаться — тут он отошел от написанного и поделился личными наблюдениями, более того, признался в том, что не понимает, что происходит — а это, скажем прямо, редчайший случай — чтоб президент чего-то да не понимал и говорил об этом.

Владимир Путин: Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям – иногда даже, честно говоря, странно, эти разговоры являются странными. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?» Я говорю: «Нет пока». – «Я подожду, пока ты привьёшься». Хорошо, вот я привился, спрашиваю: «Ты привился?» – «Нет». – «Почему?» – «Ну, не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю — не понимаю, что происходит.

В этой ситуации регионам дано право продлевать вынужденные нерабочие дни, каникулы, локдаун, назовите как хотите — так или иначе, дети радуются, бизнес стонет и не устает задаваться риторическим вопросом: мол, за чей счет всё это... ну а чиновники и санитарные врачи спорят, вводить или не вводить дополнительные дни. Вот и в наших палестинах процесс принятия решения по этому поводу проходил на минувшей неделе, а именно 20 числа, непросто. Самый главный псковский советник, обладатель инсайдов и автор самых точных прогнозов, уже даже успел возвестить: мол, слушайте, люди псковские — и не говорите, что не слышали: вероятнее всего, в регионе уже с ближайшего понедельника каникулы.

Правда, в конце этого трудного дня губернатор Михаил Ведерников сообщил в инстаграме-аккаунте: «Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут. Все подробности завтра». А завтра был указ, вернее изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Антикоронавирусные ограничения вновь ужесточили. Целый ряд нововведений коснулся сферы образования. С 25 октября объявлены осенние каникулы в школах, а колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Закрыты учреждения дополнительного образования. Детям до 18 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, несовершеннолетним нельзя без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки и организации досуга и развлечений. Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Усилены ограничительные меры в отношении пожилых граждан. Лица старше 65 лет с 25 октября должны соблюдать самоизоляцию. И так далее — подробнее обо всех ограничениях и как это понимать читайте на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Теперь непосредственно к политическим темам. В партиях продолжается подведение итогов прошедших в сентябре выборов. В минувшие выходные разбор своих полетов устроили коммунисты. В Подмосковье прошел совместный пленум Центрального комитета компартии и центральной же контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Среди участников встречи были и псковичи — первый секретарь обкома Петр Алексеенко и экс-лидер псковских коммунистов, бывший депутат Госдумы Владимир Никитин. Оба стали свидетелями выступления лидера партии Геннадия Зюганова. Понятно, что это был гвоздь программы, многие из сохраняющих интерес к партийной жизни его ждали — интересно было услышать оценки всё еще лидера партии №2. Так вот, в будущее коммунисты, по его определению, двигаются перспективно. Правда выбор тут - из образов этого будущего — невелик, о чем и заявил главный докладчик КПРФ.

Геннадий Зюганов: Вот сейчас есть два варианта. Я уже считаю, что не три, а два. Или социализация, социализм... Или дальше — криминализация и фашизм.

Ну, на самом деле, мнимая развилка всего с двумя дорогами и противопоставление фашистам — это такой известный пропагандистский прием. За последние десятилетия на выборах его неоднократно использовали — кто угодно, и как угодно, в том числе и в нашей Псковской области. Мол, если не этот — то только фашисты. Реальна ли эта угроза, и откуда они возьмутся — не столь и важно, главное тут - навесить ярлык, испугать избирателя — и, считай, дело в шляпе. Возвращаясь к выступлению Зюганова и оценке итогов выборов, то полученный на выборах результат он назвал достойным, говорит, мы доказали, что наша команда сильнее, а наша программа — точнее. А вот с этим, думаю, поспорили бы яблочники — они намедни тоже подвели итоги выборов и не раз вспомнили коммунистов.

Напомню, партия «Яблоко», проиграв выборы и показав очень низкий результат (менее полутора процентов голосов), провела заседание федерального политкомитета и затем опубликовала на официальном сайте решение (называется «О призывах голосовать за КПРФ»), после чего тут же были приведены цитаты и реплики 35 человек — как окрестили эту подборку несогласные в самой партии, это черный список тех, кто высказался за так называемое «умное голосование» (туда, например, включили псковскую журналистку Светлану Прокопьеву). И вот после всего этого члены многих региональных отделений партии не согласились с позицией Явлинского и Ко, назвали публикацию списков публичным доносом и потребовали отставки руководства «Яблока». В список этих мятежников вошли члены партии из двух десятков региональных отделений, псковского отделения там нет. Псковское «Яблоко» хранит молчание, не комментирует, а лидер организации Лев Шлосберг, если и вспоминает заседания политкомитета, то в основном ограничивается фразами: мол, партия «Яблоко» на политкомитете не принимала никаких решений об исключении из партии сторонников Навального, либо вовсе рассказывает разные интересные истории, услышанные от Григория Явлинского на политкомитете, как это было на прошлой неделе в программе Льва Марковича на ютуб-канале.

Лев Шлосберг: На одном из политкомитетов Явлинский привел интересный образ. Это из исследований племен, живущих в некоторых глухих регионах Африки. Когда ученые стали изучать представления этих людей о мире, выяснили, что жители этого племени не понимают связи между сексом и рождением детей. То есть секс отдельно, а дети отдельно. Ну вот понимаете: выборы и результаты выборов — это тот самый секс, который имеет последствия. Кого полюбил — то, извините, и родится. Поэтому не нужно удивляться.

Так или иначе, внятный и четкий комментарий относительно публикации решения федерального политкомитета партии и последовавшего за этим обращения членов региональных отделений с требованием отставки «яблочного» руководства от псковских яблочников так и не прозвучал. В связи с этим в их адрес звучит критика, ну а штатный политкомментатор ПЛН Господин Рейтингомер накануне поставил Льву Шлосбергу двойку со знаком минус — отмечая, что для псковского «Яблока» это вообще крайне болезненная тема, к тому же потенциально вся эта история может больно ударить по Льву Шлосбергу, как претенденту на пост председателя всей партии. Ясно, что делать заявления в проигрышной ситуации не хочется. Однако ответственный политик должен находить в себе силы комментировать любые, даже самые неприятные, темы, считает наш обозреватель. Отсюда такая оценка.

К сказанному добавлю, что в свежем обзоре Рейтингомера присутствует много известных персон — от ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, которая подверглась очередной информационной атаке в социальных сетях и телеграм-каналах, и до митрополита Тихона - он вновь проявил завидную открытость в отношениях со средствами массовой информации. В частности, он дал два больших интервью федералам, где, с одной стороны, прозвучали серьезные рассуждения на важнейшие темы жизни российского общества и большой политики (в том числе митрополит подробно ответил на вопросы о президенте РФ Владимире Путине), а с другой - искрометные, вообще-то несвойственные священникам, высказывания вроде такого: «ежики рыдали, но продолжали есть кактус». Повторюсь, обо всем этом идет речь в свежем обозрении политической активности на сайте ПЛН.

Напоследок еще о двух проектах Псковской Ленты Новостей. Считанные дни остаются до окончания срока приема предложений в рамках ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей». До 31 октября читатели имеют возможность назвать имена тех, кто, по их мнению, проявил себя в тяжелый коронавирусный год, упрочил позиции по итогам сентябрьских выборов депутатов областного Собрания, оказывал заметное влияние на ход общественно-политических процессов в регионе.

В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru), в комментариях под сообщениями или в социальных сетях (в группах ПЛН под соответствующими постами) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. По итогам первого этапа будет составлен «лонг-лист». В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета, в который войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Итогом этой большой работы станет формирование и публикация на сайте Псковской Ленты Новостей новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Напомним, что данный проект призван сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям и реализуется редакцией ПЛН с 2018 года.

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И кроме того, обращаю ваше внимание на то, что на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается публикация серии статей, посвященных новому раскладу политических сил, который можно наблюдать после сентябрьских выборов в областное Собрание депутатов. Общее название этого цикла - «Поствыборный пасьянс». В первой публикации мы подробно проанализировали ситуацию, в которой находится команда губернатора Михаила Ведерникова.

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А уже в ближайшее время выйдет следующая статья. В центре нашего внимания — элитные группы, контролирующие крупнейшие города Псков и Великие Луки. В том числе речь пойдет о сити-менеджерском конкурсе в областном центре.

Главу городской администрации Пскова избирают муниципальные депутаты — и это должно произойти через несколько дней на сессии гордумы. Напомню, что есть три кандидата — помимо временно исполняющего обязанности сити-менеджера Бориса Елкина, это депутат городской думы от КПРФ Сергей Федоров и первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов. Об этом и многом другом читайте на сайте Псковской Ленты Новостей, в наших группах в социальных сетях и телеграм-канале ПЛН.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.