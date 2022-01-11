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Политический гороскоп-2022

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Это первый выпуск нашей программы в наступившем году, так что сегодня, по традиции, обозначим некоторые вызовы и угрозы 2022-го, сделаем предварительные прогнозы относительно избирательных кампаний, ну а напоследок займемся вещами менее серьезными — по просьбам наших слушателей и читателей ПЛН составим политический гороскоп на год Тигра. Всё это в ближайшие 10 минут. Погнали!

В 2022 году нас ждет почти тридцать муниципальных кампаний по всей области — это выборы городских дум Пскова и Великих Лук, собраний депутатов в большинстве районов и нескольких глав муниципальных образований, в том числе в так называемых «яблочных» районах.

Выборы-2022 будут непростыми, наверняка они пройдут в период пандемии, действия ковид-ограничений и в достаточно сложных социально-экономических условиях.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, ожидается и высокая конкуренция, и столкновение интересов, и жесткая политическая борьба, связанная с амбициями претендентов на депутатские мандаты (а их на кону стоит порядка 420).

Впрочем, со всем этим мы сталкиваемся регулярно — наблюдали и в прошлом году, в ходе парламентского марафона, да и если вспомнить выборы пятилетней давности, когда в прошлый раз проходили выборы того же уровня — депутатов городских дум и районных собраний — по сути дела, было то же самое. Так что в этой части прогноз традиционный. А вот что, вероятно, в 2022 году будет внове — так это возможность у жителей одного из крупнейших городов области проголосовать дистанционно. Речь о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), то есть голосовании без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а с использованием программно-технического комплекса, доступ к которому предоставляется в интернете. В других регионах эксперименты с использованием этого формата участия в выборах проходят не первый год, дошло дело и до Псковской области — к слову, после завершения прошлогодней кампании псковский облизбирком выяснял отношение представителей различных политических партий к этой форме голосования.

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области: Вопрос дистанционного электронного голосования был в нашем опросе — по трехдневному, и ДЭГ в том числе. Я могу сказать, что из того числа избранных депутатов областного парламента, которое сегодня есть, только 6 человек сказали, что они против ДЭГ категорически, потому что они считают, что это нарушение, это невозможность контролирования, это фальсификации и т.д. Все остальные считают, что за дистанционным электронным голосованием будущее. Я считаю, что ДЭГ у нас будет в ближайшее время однозначно. Мы будем прорабатывать вопрос и проводить частичное электронное голосование, постараемся, уже в 2022 году. Для этого надо провести серьезную работу и потом эту работу защитить обязательно в Центральной избирательной комиссии. Если нам позволят это сделать, мы обязательно проведем дистанционное электронное голосование в одном из городов — Великие Луки или Псков, для того чтобы дать нашим избирателям возможность выбрать форму голосования — электронное или личное присутствие.

Так или иначе, муниципальные кампании пока представляются уравнением со множеством неизвестных — это касается и партии власти, и оппозиции. Что до «Единой России», то до сих пор не ясно, кто возглавит команды «Единой России» на выборах в крупнейших центрах региона и, соответственно, сохранят ли свои позиции глава Пскова Елена Полонская и ее коллега из Великих Лук Николай Козловский. Напомню, что по осени глава южной столицы региона на вопрос о своих планах относительно участия в выборах ответил так: «Я пока еще не принял решение. Приму его примерно весной».

Свое слово в этих вопросах должна сказать команда губернатора Михаила Ведерникова.

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Плюс традиционные праймериз, они пройдут по весне — и неожиданности там тоже возможны. В целом, не боясь ошибиться, можно прогнозировать, что на муниципальных выборах будет больше сюрпризов, чем было в прошлом году. Ведь здесь, на муниципальных выборах, нет совмещения с федеральными кампаниями, меньше ресурсов, перед партией власти стоит множество задач — а в такой ситуации дополнительные шансы появляются у оппозиции, которая в прошлом году на выборах в областное Собрание показала, что потенциал у нее есть, в принципе, могла получить и больше мандатов.

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При этом в последнее время она заметно подсела: те же коммунисты после сентябрьских выборов вновь малозаметны, социальные сети позабыты-позаброшены, смогут ли они дать бой в сентябре 2022-го — это бабушка надвое сказала. С другой стороны, уже известно, кто поведет коммунистов на выборы в крупнейших городах — по словам первого секретаря обкома Петра Алексеенко, в Пскове отряд возглавит секретарь горкома, заместитель главы города Александр Баев, а в Великих Луках — первый секретарь горкома, экс-депутат областного Собрания Николай Чувайлов и депутат Великолукской гордумы Дмитрий Богданов. Думаю, уже в ближайшее время узнаем, кто станет лидерами списков кандидатов от ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока».

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Скорее всего, среди кандидатов от большинства партий будут и те, кто по итогам прошлогодних выборов лишились мест в областном Собрании депутатов, количество которых, напомню, было сокращено с 44 до 26. Что касается несистемной оппозиции, то в 2021-м она фактически разгромлена — и понятно, что муниципальные кампании 2022-го пройдут без ее представителей. Подробнее о том, что год грядущий нам готовит, читайте в материале Псковской Ленты Новостей. Напомню, что это многолетняя традиция ПЛН — в начале каждого года мы пытаемся заглянуть в будущее в поисках ответа на вопрос, что ждет Псковскую область, ее жителей и региональные элиты. Свежий материал выйдет уже в ближайшие дни.

Теперь, как и было обещано, политический гороскоп-2022. Как известно, в декабре-январе все публикуют разного рода предсказания — народ это любит. Верят-не верят — другой вопрос, но большинство читает, правда, тут же забывает. Год назад и мы в «Гонках» позабавились — составили гороскоп для целого ряда региональных политиков. Он вызвал интерес у многих читателей. При том, что мы предупреждали, что это, скорее, такая шутка, нашлись и те, кто отнеслись всерьез — задавались вопросами: с чего это мы взяли, что имеем в виду — или что-то такое знаем? Еще раз повторяю: к подобным вещам надо относиться проще, с изрядной долей юмора...

- Какое самое главное событие в моей жизни?

- Самое главное событие в жизни у вас впереди! (фильм «Собачье сердце»).

По большому счету, мы ничего не придумываем, не притягиваем прогноз к конкретным персонам, он реально взят от астрологов (в чем вы можете легко убедиться, обратившись к первоисточникам), так что к нам тут никаких претензий — адресуйте их тем, кто читает по звездам. Самое смешное, что наш прошлогодний прогноз во многом оправдался — правда, многое там было понятно и без всяких звезд.

Прежде чем перейти к персональным прогнозам на 2022-й, отмечу, что в целом год Тигра обещает быть тяжелым едва ли не для всех. Так, известный астролог Павел Глоба обозначил наступивший год как «непростой» и «контрастный». Почему? Сначала влияющий на социальное поведение Юпитер будет находиться в зодиакальном знаке Рыб, потом он будет в Овне, правда, потом ненадолго снова вернется в Рыбы... Короче, всё там сложно — давайте проще: 2022-й по китайскому календарю - год Тигра, по другим восточным календарям — год Гепарда или Снежного Барса. Кругом хищники — так что будьте готовы ко всему.

Начнем с Овна — первого знака в зодиакальном круге. Для спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и главы администрации Пскова Бориса Елкина это будет «год больших ставок». 2022-й важен с точки зрения социального статуса, роста влияния на окружающих и наведения мостов, что особенно важно для Бориса Елкина, одна из основных задач которого, как мы знаем, реконструкция Ольгинского моста и возведение временной переправы, что вызывает беспокойство у местных жителей.

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Далее - Телец. Это у нас Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области, вновь избранный в прошлом году по итогам единого дня голосования в сентябре. Как утверждают астрологи, 2022-й станет для него прямым продолжением года предыдущего — потому, видимо, что снова выборы, в том числе в родных для парламентария и секретаря регионального отделения «Единой России» Великих Луках. Загадкой звучит прогноз относительно того, что 2022-й год для Тельца станет временем перемен и ему придется столкнуться с некими последствиями собственных действий, которые были совершены прежде.

Близнецы. Под этим знаком рожден первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Переводя с языка звезд на псковский политический, можно сказать: звезды шепчут, что коммунисту, во-первых, предстоит преодолевать противоречия в кругу единомышленников, а, во-вторых, необходимо проявлять публичную активность. Как говаривал сам товарищ Алексеенко, перефразируя известную армейскую мудрость, «под "лежачего чиновника" не только коньяк, но и вода не течет» - думаю, что это работает и в отношении партийных деятелей, а также депутатов.

Теперь - Рак. Для него этот год противоречивый. Первые месяцы — благоприятны в плане социальной активности, а потом наступит сложный период. При этом астрологи не исключают в отношении Раков разного рода камбэков и возвращений — и тут вспоминаем про представителя этого знака, экс-депутата областного Собрания, бизнесмена Игоря Савицкого, который хоть давно уже и не занимается политикой, но регулярно делает в радиоэфире громкие заявления, не боится говорить то, что думает. Не иначе, тут будут какие-то новости — как уверяют астрологи, в июле-августе у Раков появится некое искушение. Теряемся в догадках, что бы это могло быть.

Лев. Ну кто у нас Лев, известно — Шлосберг, и по имени, и по знаку Зодиака. Как мы писали год назад Львов — депутатов областного Собрания Шлосберга и Ульяну Михайлову ожидают большие перемены, в том числе смена работы или даже рода деятельности. Так и произошло. В 2021-м лидер псковского «Яблока» лишился возможности избираться, потерял мандат депутата областного Собрания, к тому же в партии всё непросто - и там, кстати, совсем скоро съезд. В связи с чем наполняются практическим смыслом пророчества для этого знака - про дурные аспекты Сатурна, затмения 2022-го и экстремально опасные периоды. При этом астрологи советуют Львам использовать наступивший год для социальной активности и достижения ранее поставленных целей. В мае и августе будут некие важные встречи, которые оставят след в судьбе — звучит интригующе. Тут еще важно добавить, что главный псковский яблочник рожден в год Водяного Кролика (Кота) — «Кролики в 2022 году всегда будут в центре событий и сумеют привлечь к своей персоне максимум внимания», а вообще им советуют «подумать над своим поведением» - возможно, это будет важно при общении с Драконом (лидер партии Григорий Явлинский).

Девам — это у нас депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский - астрологи советуют не строить далеко идущих планов и не поддаваться влиянию со стороны. Это чревато для них падением авторитета и общественным осуждением.

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Весы. Тут прогноз написан как будто специально для регионального парламентария Дмитрия Михайлова, радикального коммуниста и организатора публичных протестных акций, из-за чего ему и раньше, помнится, «прилетало». В 2022-м - тут дословно процитирую Павла Глобу - возможны проблемы в отношениях с законом и государственными структурами, это неблагоприятное время для проявления гражданской активности, ведь даже невинные общественные инициативы могут быть пресечены самым жестким образом.

Скорпионов (а это глава Великих Лук Николай Козловский, координаторы ЛДПР Антон Минаков и Артем Васильев) ожидает непростой год. Более благоприятны первые месяцы, потом будет сложнее — важно не допускать ошибок, особенно во время весенних и осенних затмений.

Теперь Стрельцы. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Псковской гордумы Денис Иванов. Их ожидает очень перспективный год — его вторая половина, когда собственно, пройдут выборы, рекомендована для участия в общественных процессах и проектах.

Козерог (это депутат областного Собрания, руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак). Для него, если верить астрологам, предстоящий год разделится на две половины. В начале года возможно участие в авантюрных проектах и различных экспериментах. А во второй части года ему придется столкнуться со всевозможными обвинениями. Не исключено расторжение неких, изживших себя, договоренностей.

Для Водолеев продолжится весьма непростой период, более чем вероятны потери и неудачи. Найти ярких представителей этого знака в «высшей лиге» псковской региональной политики оказалось непросто — отчего обращаем внимание на избранного в 2017-м от «Яблока» главу гдовского района Юрия Павлова, пятилетний срок пребывания которого подходит к концу.

Наконец, Рыбы — губернатор Михаил Ведерников, глава Пскова Елена Полонская, ряд депутатов областного Собрания. Для них 2022 год — время самоопределения, самореализации, появятся здесь некие «возможности для улучшения условий работы и повышения оплаты за нее», это дословно. В окружении появятся новые люди — не иначе, как будут назначены новые заместители губернатора — «политический» и руководитель представительства администрации Псковской области в Москве (их появление уже давно анонсировалось). С другой стороны, год таит в себе скрытые угрозы и серьезные испытания. Той же Елене Полонской предстоит участие в выборах депутатов гордумы, необходимо подтверждать свои полномочия, будет непросто — собственно говоря, прогноз от астролога Юлианы Миляевой для Собак (а глава Пскова родилась именно в этот год) и начинается с фразы: «впереди выход из зоны комфорта». Но не всё так пессимистично — любопытно, что символом года для госпожи Полонской является микрофон, а девиз такой: «Слово — сила, что меняет день». Вот на этой позитивной ноте заканчиваем. Еще раз призываю не относиться к сказанному в заключительной части программы сильно уж серьезно.

Всех, кто собирается праздновать Старый Новый год — с наступающим. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.