Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
соцсети завоевали регион
ОЖД ИТОГИ-2021
политические итоги - 2021
Изменения для владельцев недвижимости
отпечаталось в сердце
бравая сотня
музей русского пития
Телефон прямого эфира 56-73-72
Александр Савенко Публикаций: 261
11.01.2022 16:471 Политический гороскоп-2022 28.12.2021 17:025 «Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот» 21.12.2021 13:011 У кого из нас мост не падал?* 14.12.2021 14:085 Вот стою, держу весло - через миг отчалю 07.12.2021 12:340 «Гонки по вертикали»: Шестерка Елкина, съезд победителей и вояж Шлосберга Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 10.01.2022 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 10.01.2022 16:394 Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область 09.01.2022 20:400 Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике 08.01.2022 20:0411 Огромная очередь образовалась на входе в железнодорожный вокзал в Пскове. ФОТО 08.01.2022 12:002 Автомобиль врезался в ель в Пскове и перевернулся
Блоги / Александр Савенко

Политический гороскоп-2022

11.01.2022 16:47|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Всем привет! Это первый выпуск нашей программы в наступившем году, так что сегодня, по традиции, обозначим некоторые вызовы и угрозы 2022-го, сделаем предварительные прогнозы относительно избирательных кампаний, ну а напоследок займемся вещами менее серьезными — по просьбам наших слушателей и читателей ПЛН составим политический гороскоп на год Тигра. Всё это в ближайшие 10 минут. Погнали!

В 2022 году нас ждет почти тридцать муниципальных кампаний по всей области — это выборы городских дум Пскова и Великих Лук, собраний депутатов в большинстве районов и нескольких глав муниципальных образований, в том числе в так называемых «яблочных» районах.

Выборы-2022 будут непростыми, наверняка они пройдут в период пандемии, действия ковид-ограничений и в достаточно сложных социально-экономических условиях.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, ожидается и высокая конкуренция, и столкновение интересов, и жесткая политическая борьба, связанная с амбициями претендентов на депутатские мандаты (а их на кону стоит порядка 420).

Впрочем, со всем этим мы сталкиваемся регулярно — наблюдали и в прошлом году, в ходе парламентского марафона, да и если вспомнить выборы пятилетней давности, когда в прошлый раз проходили выборы того же уровня — депутатов городских дум и районных собраний — по сути дела, было то же самое. Так что в этой части прогноз традиционный. А вот что, вероятно, в 2022 году будет внове — так это возможность у жителей одного из крупнейших городов области проголосовать дистанционно. Речь о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), то есть голосовании без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а с использованием программно-технического комплекса, доступ к которому предоставляется в интернете. В других регионах эксперименты с использованием этого формата участия в выборах проходят не первый год, дошло дело и до Псковской области — к слову, после завершения прошлогодней кампании псковский облизбирком выяснял отношение представителей различных политических партий к этой форме голосования.

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области: Вопрос дистанционного электронного голосования был в нашем опросе — по трехдневному, и ДЭГ в том числе. Я могу сказать, что из того числа избранных депутатов областного парламента, которое сегодня есть, только 6 человек сказали, что они против ДЭГ категорически, потому что они считают, что это нарушение, это невозможность контролирования, это фальсификации и т.д. Все остальные считают, что за дистанционным электронным голосованием будущее. Я считаю, что ДЭГ у нас будет в ближайшее время однозначно. Мы будем прорабатывать вопрос и проводить частичное электронное голосование, постараемся, уже в 2022 году. Для этого надо провести серьезную работу и потом эту работу защитить обязательно в Центральной избирательной комиссии. Если нам позволят это сделать, мы обязательно проведем дистанционное электронное голосование в одном из городов — Великие Луки или Псков, для того чтобы дать нашим избирателям возможность выбрать форму голосования — электронное или личное присутствие.

Так или иначе, муниципальные кампании пока представляются уравнением со множеством неизвестных — это касается и партии власти, и оппозиции. Что до «Единой России», то до сих пор не ясно, кто возглавит команды «Единой России» на выборах в крупнейших центрах региона и, соответственно, сохранят ли свои позиции глава Пскова Елена Полонская и ее коллега из Великих Лук Николай Козловский. Напомню, что по осени глава южной столицы региона на вопрос о своих планах относительно участия в выборах ответил так: «Я пока еще не принял решение. Приму его примерно весной».

Свое слово в этих вопросах должна сказать команда губернатора Михаила Ведерникова.

Плюс традиционные праймериз, они пройдут по весне — и неожиданности там тоже возможны. В целом, не боясь ошибиться, можно прогнозировать, что на муниципальных выборах будет больше сюрпризов, чем было в прошлом году. Ведь здесь, на муниципальных выборах, нет совмещения с федеральными кампаниями, меньше ресурсов, перед партией власти стоит множество задач — а в такой ситуации дополнительные шансы появляются у оппозиции, которая в прошлом году на выборах в областное Собрание показала, что потенциал у нее есть, в принципе, могла получить и больше мандатов.

При этом в последнее время она заметно подсела: те же коммунисты после сентябрьских выборов вновь малозаметны, социальные сети позабыты-позаброшены, смогут ли они дать бой в сентябре 2022-го — это бабушка надвое сказала. С другой стороны, уже известно, кто поведет коммунистов на выборы в крупнейших городах — по словам первого секретаря обкома Петра Алексеенко, в Пскове отряд возглавит секретарь горкома, заместитель главы города Александр Баев, а в Великих Луках — первый секретарь горкома, экс-депутат областного Собрания Николай Чувайлов и депутат Великолукской гордумы Дмитрий Богданов. Думаю, уже в ближайшее время узнаем, кто станет лидерами списков кандидатов от ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока».

Скорее всего, среди кандидатов от большинства партий будут и те, кто по итогам прошлогодних выборов лишились мест в областном Собрании депутатов, количество которых, напомню, было сокращено с 44 до 26. Что касается несистемной оппозиции, то в 2021-м она фактически разгромлена — и понятно, что муниципальные кампании 2022-го пройдут без ее представителей. Подробнее о том, что год грядущий нам готовит, читайте в материале Псковской Ленты Новостей. Напомню, что это многолетняя традиция ПЛН — в начале каждого года мы пытаемся заглянуть в будущее в поисках ответа на вопрос, что ждет Псковскую область, ее жителей и региональные элиты. Свежий материал выйдет уже в ближайшие дни.

Теперь, как и было обещано, политический гороскоп-2022. Как известно, в декабре-январе все публикуют разного рода предсказания — народ это любит. Верят-не верят — другой вопрос, но большинство читает, правда, тут же забывает. Год назад и мы в «Гонках» позабавились — составили гороскоп для целого ряда региональных политиков. Он вызвал интерес у многих читателей. При том, что мы предупреждали, что это, скорее, такая шутка, нашлись и те, кто отнеслись всерьез — задавались вопросами: с чего это мы взяли, что имеем в виду — или что-то такое знаем? Еще раз повторяю: к подобным вещам надо относиться проще, с изрядной долей юмора...

- Какое самое главное событие в моей жизни?

- Самое главное событие в жизни у вас впереди! (фильм «Собачье сердце»).

По большому счету, мы ничего не придумываем, не притягиваем прогноз к конкретным персонам, он реально взят от астрологов (в чем вы можете легко убедиться, обратившись к первоисточникам), так что к нам тут никаких претензий — адресуйте их тем, кто читает по звездам. Самое смешное, что наш прошлогодний прогноз во многом оправдался — правда, многое там было понятно и без всяких звезд.

Прежде чем перейти к персональным прогнозам на 2022-й, отмечу, что в целом год Тигра обещает быть тяжелым едва ли не для всех. Так, известный астролог Павел Глоба обозначил наступивший год как «непростой» и «контрастный». Почему? Сначала влияющий на социальное поведение Юпитер будет находиться в зодиакальном знаке Рыб, потом он будет в Овне, правда, потом ненадолго снова вернется в Рыбы... Короче, всё там сложно — давайте проще: 2022-й по китайскому календарю - год Тигра, по другим восточным календарям — год Гепарда или Снежного Барса. Кругом хищники — так что будьте готовы ко всему.

Начнем с Овна — первого знака в зодиакальном круге. Для спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и главы администрации Пскова Бориса Елкина это будет «год больших ставок». 2022-й важен с точки зрения социального статуса, роста влияния на окружающих и наведения мостов, что особенно важно для Бориса Елкина, одна из основных задач которого, как мы знаем, реконструкция Ольгинского моста и возведение временной переправы, что вызывает беспокойство у местных жителей.

Далее - Телец. Это у нас Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области, вновь избранный в прошлом году по итогам единого дня голосования в сентябре. Как утверждают астрологи, 2022-й станет для него прямым продолжением года предыдущего — потому, видимо, что снова выборы, в том числе в родных для парламентария и секретаря регионального отделения «Единой России» Великих Луках. Загадкой звучит прогноз относительно того, что 2022-й год для Тельца станет временем перемен и ему придется столкнуться с некими последствиями собственных действий, которые были совершены прежде.

Близнецы. Под этим знаком рожден первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Переводя с языка звезд на псковский политический, можно сказать: звезды шепчут, что коммунисту, во-первых, предстоит преодолевать противоречия в кругу единомышленников, а, во-вторых, необходимо проявлять публичную активность. Как говаривал сам товарищ Алексеенко, перефразируя известную армейскую мудрость, «под "лежачего чиновника" не только коньяк, но и вода не течет» - думаю, что это работает и в отношении партийных деятелей, а также депутатов.

Теперь - Рак. Для него этот год противоречивый. Первые месяцы — благоприятны в плане социальной активности, а потом наступит сложный период. При этом астрологи не исключают в отношении Раков разного рода камбэков и возвращений — и тут вспоминаем про представителя этого знака, экс-депутата областного Собрания, бизнесмена Игоря Савицкого, который хоть давно уже и не занимается политикой, но регулярно делает в радиоэфире громкие заявления, не боится говорить то, что думает. Не иначе, тут будут какие-то новости — как уверяют астрологи, в июле-августе у Раков появится некое искушение. Теряемся в догадках, что бы это могло быть.

Лев. Ну кто у нас Лев, известно — Шлосберг, и по имени, и по знаку Зодиака. Как мы писали год назад Львов — депутатов областного Собрания Шлосберга и Ульяну Михайлову ожидают большие перемены, в том числе смена работы или даже рода деятельности. Так и произошло. В 2021-м лидер псковского «Яблока» лишился возможности избираться, потерял мандат депутата областного Собрания, к тому же в партии всё непросто - и там, кстати, совсем скоро съезд. В связи с чем наполняются практическим смыслом пророчества для этого знака - про дурные аспекты Сатурна, затмения 2022-го и экстремально опасные периоды. При этом астрологи советуют Львам использовать наступивший год для социальной активности и достижения ранее поставленных целей. В мае и августе будут некие важные встречи, которые оставят след в судьбе — звучит интригующе. Тут еще важно добавить, что главный псковский яблочник рожден в год Водяного Кролика (Кота) — «Кролики в 2022 году всегда будут в центре событий и сумеют привлечь к своей персоне максимум внимания», а вообще им советуют «подумать над своим поведением» - возможно, это будет важно при общении с Драконом (лидер партии Григорий Явлинский).

Девам — это у нас депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский - астрологи советуют не строить далеко идущих планов и не поддаваться влиянию со стороны. Это чревато для них падением авторитета и общественным осуждением.

Весы. Тут прогноз написан как будто специально для регионального парламентария Дмитрия Михайлова, радикального коммуниста и организатора публичных протестных акций, из-за чего ему и раньше, помнится, «прилетало». В 2022-м - тут дословно процитирую Павла Глобу - возможны проблемы в отношениях с законом и государственными структурами, это неблагоприятное время для проявления гражданской активности, ведь даже невинные общественные инициативы могут быть пресечены самым жестким образом.

Скорпионов (а это глава Великих Лук Николай Козловский, координаторы ЛДПР Антон Минаков и Артем Васильев) ожидает непростой год. Более благоприятны первые месяцы, потом будет сложнее — важно не допускать ошибок, особенно во время весенних и осенних затмений.

Теперь Стрельцы. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Псковской гордумы Денис Иванов. Их ожидает очень перспективный год — его вторая половина, когда собственно, пройдут выборы, рекомендована для участия в общественных процессах и проектах.

Козерог (это депутат областного Собрания, руководитель регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак). Для него, если верить астрологам, предстоящий год разделится на две половины. В начале года возможно участие в авантюрных проектах и различных экспериментах. А во второй части года ему придется столкнуться со всевозможными обвинениями. Не исключено расторжение неких, изживших себя, договоренностей.

Для Водолеев продолжится весьма непростой период, более чем вероятны потери и неудачи. Найти ярких представителей этого знака в «высшей лиге» псковской региональной политики оказалось непросто — отчего обращаем внимание на избранного в 2017-м от «Яблока» главу гдовского района Юрия Павлова, пятилетний срок пребывания которого подходит к концу.

Наконец, Рыбы — губернатор Михаил Ведерников, глава Пскова Елена Полонская, ряд депутатов областного Собрания. Для них 2022 год — время самоопределения, самореализации, появятся здесь некие «возможности для улучшения условий работы и повышения оплаты за нее», это дословно. В окружении появятся новые люди — не иначе, как будут назначены новые заместители губернатора — «политический» и руководитель представительства администрации Псковской области в Москве (их появление уже давно анонсировалось). С другой стороны, год таит в себе скрытые угрозы и серьезные испытания. Той же Елене Полонской предстоит участие в выборах депутатов гордумы, необходимо подтверждать свои полномочия, будет непросто — собственно говоря, прогноз от астролога Юлианы Миляевой для Собак (а глава Пскова родилась именно в этот год) и начинается с фразы: «впереди выход из зоны комфорта». Но не всё так пессимистично — любопытно, что символом года для госпожи Полонской является микрофон, а девиз такой: «Слово — сила, что меняет день». Вот на этой позитивной ноте заканчиваем. Еще раз призываю не относиться к сказанному в заключительной части программы сильно уж серьезно.

Всех, кто собирается праздновать Старый Новый год — с наступающим. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Котов Александр Алексеевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Козловский Николай Николаевич
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Козловский Александр Николаевич
Минаков Антон Александрович Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме
Павлов Валерий Федорович Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Иванов Денис Олегович Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе
Елкин Борис Андреевич Глава администрации города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?
В опросе приняло участие 176 человек
11.01.2022, 17:440 В медорганизации Псковской области поступило новое оборудование 11.01.2022, 17:360 Более 7,5 млрд рублей инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер» 11.01.2022, 17:280 Роспотребнадзор допускает рост заболеваемости COVID-19 до ста тысяч в сутки 11.01.2022, 17:243 В Пскове найдут безопасные места для катания с горки
11.01.2022, 17:151 Пятерых печерян причислили к народу сето по решению суда 11.01.2022, 17:040 За три тысячи километров дорожной разметки в Псковской области заплатили 90 млн рублей 11.01.2022, 17:010 Мобильный пункт вакцинации для жителей Великих Лук откроется 13 января 11.01.2022, 16:560 «Титан-Полимер» планирует повысить зарплаты работникам после запуска производства
11.01.2022, 16:492 Мост в камуфляже 11.01.2022, 16:480 Страховку по прививкам предлагает Сбер 11.01.2022, 16:471 Политический гороскоп-2022 11.01.2022, 16:320 Наталия Соколова назвала неадекватной реакцию на объявление пятиклассника о продаже школы
11.01.2022, 16:180 Каток в Финском парке Пскова будет работать до конца зимы 11.01.2022, 16:020 «Сережа очень тупой»: название спектакля стало поводом для жалобы в псковское УФАС 11.01.2022, 15:591 Глава Пскова приглашает на прием накануне Старого Нового года 11.01.2022, 15:511 Число ревакцинированных от COVID-19 псковичей за сутки не изменилось
11.01.2022, 15:412 В Пскове планируют продлить Гаражный проезд 11.01.2022, 15:340 Наталия Соколова перечислила основные проблемы подростков в 2021 году 11.01.2022, 15:250 Парк световых фигур в Пскове будет работать до конца января 11.01.2022, 15:221 На предложение возглавить штаб по газификации отреагировал псковский губернатор
11.01.2022, 15:181 Световая конструкция на улице Инженерной вводит водителей в заблуждение - Борис Елкин 11.01.2022, 15:140 В Пскове учреждение заставили выплатить сотруднику зарплату и компенсацию 11.01.2022, 15:030 Мороз до -27 градусов ожидается в Псковской области 12 января 11.01.2022, 15:002 Сухой фонтан планируют установить в центре Пскова
11.01.2022, 14:570 В дома и детские сады Невеля вернулось тепло 11.01.2022, 14:521 Псковичка попросила депутата помочь с устройством на работу в ПЦР-лабораторию 11.01.2022, 14:432 Новые цены на проезд в псковских автобусах прокомментировали в дорожном комитете 11.01.2022, 14:370 «Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах. ВИДЕО
11.01.2022, 14:330 Каток с «приятной атмосферой» появится в Острове 11.01.2022, 14:280 О преимуществах электронных заявлений напомнили в псковском ГИБДД 11.01.2022, 14:231 Наталия Соколова назвала полумерой пожизненное заключение для педофилов 11.01.2022, 14:184 Псковичке без QR-кода запретили провести ребенка до раздевалки в детсаду
11.01.2022, 14:130 Шесть пьяных водителей попались псковским полицейским в новогодние праздники 11.01.2022, 14:070 В Пскове ускорят ямочный ремонт на Ольгинском мосту 11.01.2022, 13:490 Юные хоккеисты из Пскова выиграли всероссийский турнир 11.01.2022, 13:291 Определен подрядчик для строительства ФОКОТа у школы №20 в Пскове
11.01.2022, 13:261 Ряд псковских подрядчиков оштрафуют за ненадлежащую содержание улиц Пскова в новогодние выходные 11.01.2022, 13:180 Фальшивые купюры нашли полицейские в двух магазинах Пскова 11.01.2022, 13:141 Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости 11.01.2022, 13:100 Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
11.01.2022, 13:086 Андрей Турчак предложил губернаторам возглавить штабы по газификации 11.01.2022, 13:040 При строительстве завода «Титан-Полимер» по максимуму задействованы псковские компании 11.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 11.01.2022, 12:590 «Беседка»: Об итогах работы псковского детского омбудсмена в 2021 году. ВИДЕО
11.01.2022, 12:570 Светофоры на четырех перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными секциями 11.01.2022, 12:541 Губернатор рекомендовал главе Печорского района не замалчивать проблемы 11.01.2022, 12:443 Более 500 псковичей обратились в травмпункт на новогодних выходных 11.01.2022, 12:435 Роспотребнадзор заявил о возможном появлении «омикрона» в Псковской области и введении новых ограничений
11.01.2022, 12:290 В Великих Луках отменили запрет выхода на лед водоемов 11.01.2022, 12:200 Житель Пскова фиктивно прописал в своем доме 11 мигрантов 11.01.2022, 12:131 Более 70% работников завода «Титан-Полимер» привились от COVID-19 11.01.2022, 12:117 Пскович сообщил о протекающем потолке в помещении отремонтированного «Машиностроителя»
11.01.2022, 12:062 Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана 11.01.2022, 12:010 79 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли 11.01.2022, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Наталией Соколовой 11.01.2022, 11:525 Более 200 псковичей оштрафовали перед Новым годом за нарушение масочного режима
11.01.2022, 11:460 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове 11.01.2022, 11:340 Специалист рассказал о скорости распространения «омикрона» 11.01.2022, 11:300 Налоговая предлагает псковичам получить вычет за занятия спортом 11.01.2022, 11:260 Псковичи получили ожоги глаз и рук от взрыва петард
11.01.2022, 11:200 В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ 11.01.2022, 11:150 Мошенники обогатились за счет жителей Пскова на 1,5 миллиона рублей 11.01.2022, 11:110 В Новосокольниках завели дело на забывшую о родительских обязанностях мать 11.01.2022, 10:520 За год при пожарах в Псковской области погибли 90 человек
11.01.2022, 10:482 Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО 11.01.2022, 10:440 «Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах 11.01.2022, 10:400 Пскович попался на краже спиртного из магазина 11.01.2022, 10:330 Более 80 нарушителей выявили псковские пограничники в праздничные выходные
11.01.2022, 10:260 «Беседка»: Об итогах работы псковского детского омбудсмена в 2021 году 11.01.2022, 10:210 Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев 11.01.2022, 10:150 Регионы начнут получать субсидии на реконструкцию исторических центров городов 11.01.2022, 10:100 Совершившему ДТП на остановке в Гдовском районе водителю стало плохо
11.01.2022, 10:077 Журналист Шендерович* покинет Россию из-за угрозы уголовного дела о клевете 11.01.2022, 09:531 Псковичей приглашают на рок-квартирник 13 января 11.01.2022, 09:500 Молодой человек пострадал в ДТП в Псковском районе 11.01.2022, 09:481 Эксперт рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru