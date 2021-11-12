Политика

Поствыборный пасьянс. Карта системной оппозиции

Псковская Лента Новостей продолжает изучать расклад политических сил региона после выборов-2021. Напомним, что в предыдущих публикациях мы подробно проанализировали ситуацию, в которой находятся команда губернатора Михаила Ведерникова - ядро конгломерата элитных групп, представляющих собой действующую власть, а также входящие в него силы, контролирующие крупнейшие города области Псков и Великие Луки. Сегодня будем говорить о системной оппозиции. Коротко подведем основные итоги избирательной кампании и проанализируем причины, по которым оппозиция, хоть и показала свой потенциал, но не смогла добиться желаемого результата.

Также зафиксируем нынешнее положение дел и попытаемся дать прогноз относительно стратегии партий. Как известно, в 2022-м в регионе пройдет большая кампания по выборам глав муниципалитетов и депутатов районных собраний, а в Пскове и Великих Луках будут формироваться новые составы городских дум.

Что показало вскрытие?

Кампания по выборам депутатов Псковского областного Собрания принесла оппозиции противоречивые результаты. С одной стороны, она фактически ничего не приобрела, более того – ощутимо потеряла. Суммарно количество депутатов от КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблока» уменьшилось вдвое – с двенадцати человек в прошлом созыве до шести в нынешнем (справедливости ради отметим, что численность всего депутатского корпуса также сократилась - с 44 до 26 народных избранников). Все свои депутатские места оппозиционеры получили по партийным спискам; то есть, как и в прошлый раз, на выборах 2016 года, они не сумели победить ни в одном из одномандатных избирательных округов. Суды по оспариванию результатов выборов, оппозиция ожидаемо проиграла.

Но ладно итоги, выраженные в голосах избирателей и депутатских креслах – может быть, представители псковской оппозиции были успешны в ином: словили хайп, обличили власть и прогремели на всю Россию, заключили некий перспективный союз или преуспели в чем-то другом, что не может быть описано количественными показателями? Так тоже нет. Никакого прорыва на выборах не произошло, на федеральный уровень темы участия/неучастия псковской оппозиции не вышли – даже снятие с дистанции лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга не стало той бомбой, которая взорвала бы информационное пространство: если не считать ограниченного круга близких ему СМИ, политических телеграм-каналов и отдельных блогеров, никто отстранение яблочника, по большому счету, даже не заметил – серьезного влияния на всю кампанию это не оказало.

Так или иначе, практически по всем формальным признакам оппозиция проиграла, ухудшила свое положение в региональном парламенте и в целом степень ее влияния на ход общественно-политических процессов в регионе стала меньше.

В целом, эта негативная динамика – снижения влияния оппозиционных партий отмечается уже 10 лет. Но сейчас это стало особенно заметно. Представители оппозиции фактически исчезли из органов власти и МСУ, их не заметно среди крупных бизнесменов и лидеров общественного сектора.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С другой стороны, прошедшие выборы нельзя считать катастрофой, так как они, несмотря на формально неудовлетворительный результат, показали серьезную потенцию оппозиционных партий. Неудивительно, что после 19 сентября никто из лидеров псковской оппозиции посыпать голову пеплом не стал и в поражении не расписался. Конечно, это было ожидаемо: делать хорошую мину при плохой игре – это вообще один из законов политики, но ведь и независимые наблюдатели, эксперты, политические обозреватели считают итоги выборов для псковской оппозиции неоднозначными – они отмечают, что все основные оппозиционные партии сохранили представительство в региональном парламенте. И это уже достижение по нынешним временам.

В целом, по результатам выборного марафона можно отметить ряд моментов, имеющих для оппозиции важное значение и дающих шанс на реванш в будущем.

Во-первых, более чем очевидны общественный запрос на перемены и наличие внушительного протестного электората. Причем в условиях, когда год от года социально-экономическое самочувствие населения становится хуже, эта группа избирателей становится только больше. Число недовольных растет, и, естественно, в этой ситуации выигрывать «Единой России» становится всё сложнее, что признают и сами «медведи». Таким образом, электоральные перспективы у оппозиции, безусловно, есть – другое дело, насколько в партиях готовы удовлетворить этот запрос на перемены и мобилизовать потенциальных сторонников.

Второй важный момент – протестный электорат можно аккумулировать даже в условиях активного противодействия оппозиции со стороны власти, апатии значительной части избирателей и их убежденности в том, что от выборов мало что зависит, а исход голосования заранее предрешен. Результаты завершившейся кампании показывают, что кандидаты от оппозиции потенциально могут побеждать. О чем говорить, если даже «ноунеймы» (никому не известные персоны без какого-либо опыта политической работы) в состоянии набрать порядка двадцати процентов – тут оказывается достаточно раскрученного партийного бренда и четкого позиционирования в качестве оппонента действующей власти.

Третье. Стремительное развитие интернета дает оппозиции возможность эффективно противодействовать административному ресурсу. Проще говоря, гласные или негласные запреты на проведение встреч на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях – да и шире, с любыми группами избирателей - теперь перестают быть определяющим фактором в предвыборной борьбе. И без этого можно вести диалог с людьми, доносить до широкого круга свои взгляды, информировать о работе – современные технологии позволяют всё это делать в режиме реального времени. Тем более это актуально в условиях пандемии, когда, с одной стороны, существует масса ограничений (в том числе относительно проведения массовых мероприятий), а, с другой стороны, и сами граждане, уставшие от ковид-ограничений и беспокоящиеся о своем здоровье, не горят желанием идти на подобные встречи. При этом все уже в интернете, живут в социальных сетях, именно отсюда получают львиную долю информации, здесь ведут общение.

Это касается если уж не всей области, то больших городов, что особенно важно в контексте разговора о грядущих выборах депутатов гордум Пскова и Великих Лук.

Четвертый вывод, который можно сделать из кампании 2021 года, заключается в следующем: даже в крайне непростых условиях оппозиция может находить значительные финансовые ресурсы на выборы. В очередной раз это доказало псковское «Яблоко». Как следует из данных псковского облизбиркома, яблочникам поступило более 8 миллионов рублей – по этому показателю они стали лидерами среди всех участников избирательной кампании. Произошло это благодаря грамотному использованию фандрайзинговых схем и работе со сторонниками. Если раз за разом «Яблоко» находит деньги на кампании своих кандидатов, то, видимо, могут это делать и региональные отделения других оппозиционных партий. И вот тут не удержусь от смелого предположения о том, что найди на выборы ту же сумму псковские коммунисты (благодаря чему возможностей для ведения агитационно-пропагандистской работы у них стало бы намного больше) - результат всей кампании мог бы быть совсем иным. Как, возможно, сказал бы Архимед: дайте мне 10 миллионов – и я переверну политический мир, по крайней мере, в одной отдельно взятой области.

В-пятых, едва ли не впервые за последнее десятилетие представителям псковской оппозиции удалось дать бой единороссам в ряде одномандатных избирательных округов. Казалось, секрет таких побед коммунистами, эсерами и прочими оппонентами ЕР напрочь забыт. Но нет. Сразу в четырех округах, в Пскове и в Великих Луках, единороссы выиграли, что называется, на тоненького – с огромным трудом и с очень небольшим преимуществом. И многие оппоненты действующей власти подвергают сомнению легитимность выборов в ряде округов.

Почему вышло «как всегда», а не «как хотели»?

Естественно, у вдумчивого читателя может возникнуть вопрос: почему же в 2021 году в этих, далеко не безнадежных, условиях оппозиция хоть и дала основания говорить об имеющемся потенциале, тем не менее не достигла результата, который выражался бы в высоком уровне поддержки, большем количестве мандатов и, как следствие, завершении периода тотального доминирования партии власти в региональном парламенте? Объяснений здесь, на мой взгляд, несколько. Прежде всего, дело в неумении псковской оппозиции работать с ресурсами – финансовыми, организационными, кадровыми и другими. Причем, это извечная проблема. Сколько проводятся у нас выборы – столько обозреватели и говорят о катастрофически коротких кадровых скамейках, остром дефиците финансовых средств, отсутствии популярных партийных медиа, ветхих организационных структурах, недостатке харизматичных лидеров и многих других болевых точках. Увы, с течением времени лучше ситуация не становится. Справедливости ради следует сказать, что это, конечно, не только вина оппозиции, но скорее - ее беда. Когда политическая поляна закатана под асфальт и гайки только закручиваются, едва ли следует ожидать расцвета оппозиции и притока под ее знамена новых лиц.

Бич псковской оппозиции, и уже не первые выборы, - это отсутствие единой стратегии и тактики действий. Нет координационного центра оппозиционных сил. Власть эффективно использует на выборах старый принцип римской политики «разделяй и властвуй».

Поэтому следует обратить внимание на неспособности оппозиции реально оценить собственные силы и концентрировать имеющиеся ресурсы на нескольких округах, а не пытаться объять необъятное. Отрапортовать о «закрытии» ста процентов одномандатных округов – дело, может быть, и неплохое, но какой в том толк, если ни в одном из них представители оппозиции не могут победить?!

Отсюда следует еще один важный вывод – представителям оппозиционных партий следует договариваться и делить одномандатные округа между своими кандидатами. Иначе мы наблюдаем нелепые топталища и поражение всех. Как тут не вспомнить, что перед сентябрьскими выборами Псковская Лента Новостей подробно писала о том, что для достижения цели критикам власти необходимо объединяться под одного кандидата, имеющего шансы на победу. Если в списке участников выборов присутствует сразу несколько представителей оппозиционных партий, то они растаскивают голоса протестного электората, что, в конечном счете, обеспечивает победу единоросса. Таким образом, для того, чтобы победить, надо достичь неких компромиссов, где-то уступить и что-то получить взамен — чтобы, пользуясь шахматной терминологией, провести предвыборный гамбит — перед началом голосования пойти на некие жертвы, но все-таки «поставить подножку» кандидатам от «Единой России» и достичь цели.

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По информации Псковской Ленты Новостей, такой переговорный процесс с участием представителей нескольких партий проходил в Пскове за несколько недель до голосования, однако результата он не дал. Если не считать за таковой добровольный сход с выборов кандидата по округу №2, эсера Павла Николаева в пользу коммуниста Дмитрия Михайлова. Напомню, что Николаев призвал последовать своему примеру кандидата-коммуниста в первом округе и сняться в пользу кандидата от «Справедливой России» Натальи Тудаковой. Впрочем, цепной реакции тут не последовало. Между тем очевидно: понимание того, что для успеха надо договариваться, у руководителей оппозиционных партий было. Уже после выборов лидер регионального отделения «Справедливой России – За правду» Олег Брячак на круглом столе в радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове прямо заявил: «Если бы представители оппозиции немножко отодвинули амбиции на второй план ради результата, чтобы нарастить присутствие оппозиционных сил, то в одномандатных округах победа была бы возможна».

От себя добавлю, что победить могли аж четверо представителей оппозиции – речь об округах №1 и №2 (Псков), №5 и №6 (Великие Луки). Договорились бы «на берегу», не мешали друг другу, не растаскивали голоса – и всё здесь могло быть по-иному. По итогам выборов у оппозиции оказалось бы на 4 мандата больше, а у единороссов, соответственно, на 4 меньше – уже не 19, как сейчас, а только 15. Конечно, в Собрании, в котором работают 26 депутатов, это тоже было бы большинство, но совсем не такое, как сейчас, когда «медведи» могут не замечать оппонентов и самостоятельно решать любой вопрос: хоть принятие бюджета, хоть распределение руководящих постов (напомню, что все кресла руководителей достались ЕР, а вторая по численности фракция – КПРФ – не получила даже церемониального поста вице-спикера, что прежде было традицией Псковского областного Собрания, с этой должности уходили на заслуженный отдых Геннадий Бубнов и Анатолий Копосов).

Впрочем, упражняться в сослагательном наклонении и махать кулаками после боя не имеет большого практического смысла. Сейчас гораздо важнее не то, что было, а то, что будет дальше.

Есть ли у вас план?

Всё вышесказанное позволяет сделать прогноз: если оппозиция серьезно подойдет к избирательным кампаниям 2022 года, не просто будет бить себя в грудь и повторять традиционные речи, а системно займется подготовкой к выборам, формированием ресурсной базы, поиском перспективных кадров и т. д., то в сентябре следующего года она вполне может достичь результата – уж точно в состоянии побороться за увеличение оппозиционного представительства в городских думах крупнейших городов Псковской области.

Вместе с тем не вызывает сомнений и то, что поход системной оппозиции на выборы 2022 года будет весьма непрост. Тем же коммунистам, помимо уже обозначенных проблем с финансами, кадрами и прочими ресурсами, предстоит решать и ряд других острых вопросов, связанных с преодолением внутрипартийных противоречий. Напомню, что около года назад в областном отделении КПРФ произошел раскол с последующим размежеванием группы, ориентированной на нынешнее руководство обкома (первый секретарь Петр Алексеенко – секретарь Дмитрий Михайлов), и так называемой «старой гвардии», прежде всего, экс-депутатом Госдумы, бывшим первым секретарем Псковского областного отделения партии Владимиром Никитиным. Победили в этой борьбе условно молодые, однако не секрет, что многие партийцы в муниципалитетах, прежде всего, представители старшего поколения, больше ориентированы именно на Никитина, остающегося для них неформальным лидером организации, и они не принимают перемен в организации. Как в таких обстоятельствах будет проходить подготовка к выборам и каким окажется результат для КПРФ на местах, предсказать сложно.

Как неоднократно отмечали политические обозреватели, большая проблема псковских коммунистов заключается в том, что у них нет политической стратегии. В отличие от других оппозиционных объединений в нашем регионе, которые либо жестко оппонируют власти, находятся на острие борьбы и так набирают политические очки, либо комбинируют, в одних случаях договариваясь с Домом Советов и получая некие дивиденды, а в других случаях — жестко «бодаются» с единороссами, псковский обком КПРФ ни реальной борьбы не ведет, ни бонусов не получает.

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Хватает тут и иных противоречий. С одной стороны, псковские коммунисты выглядят эдакими «младшими братьями» своих московских товарищей – с той разницей, что Зюганов и Ко заседают в Госдуме и в целом поддерживают кремлевский курс, а наши сидят в областном Собрании – и тоже не пытаются быть заметными, избегают радикальных форм протестных действий и, по мнению некоторых рядовых коммунистов, просто отбывают номер. У некоторых оппозиционных политиков создается впечатление, что для лидеров КПРФ главное все-таки – это пролонгация депутатских полномочий и они не готовы к реальной борьбе с действующей властью.

С другой стороны, представители т. н. радикального крыла в обкоме КПРФ готовы по-мелкому фрондировать, поддруживать с яблочниками, ходить на акции навальнистов, сдержанно вступаться за лишенного статуса кандидата Шлосберга и публично не признавать итоги выборов. Неудивительно, что в Доме Советов коммунистов считают недоговороспособными, никаких симпатий к ним не испытывают – и лишение КПРФ поста вице-спикера Собрания является лишним тому подтверждением. Думаю, что и на выборах-2022 церемониться с оппонентами власть не будет, грубо говоря, могут и «почикать» - это на выборах более высокого, регионального, уровня их особо не трогают, понимая, что это может вызвать недовольство федерального руководства КПРФ, привести к скандалам и неприятностям, а на муниципальном уровне всё может быть по-другому.

Что касается регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», то ему на выборах-2022, может, и не будут создавать режим наибольшего благоприятствования, но и палки в колеса вставлять не станут. А зачем? Все последние годы эсеры демонстрируют лояльность региональному руководству, Олег Брячак не устает делать комплиментарные заявления в адрес губернатора Михаила Ведерникова, а тот в свою очередь приводит в качестве примера деятельности «правильной оппозиции» работу экс-руководителя фракции СР в областном Собрании Натальи Тудаковой (напомню, что по завершении избирательной кампании ей был предложен руководящий пост в одном из комитетов областной администрации).

В общем, отношения с командой главы региона у Брячака и Ко хорошие, история его борьбы при поддержке «группы Михаила Гавунаса» с администрацией Андрея Турчака осталась в прошлом, по итогам избирательной кампании главный псковский эсер получил то, что хотел, и вернулся в областное Собрание депутатов. Работать в нем эсер будет на нештатной основе, параллельно занимаясь развитием собственного бизнеса и решая иные, актуальные для него, задачи. Ожидать, что в следующем году Олег Брячак будет серьезно вкладываться в кампании в муниципалитетах, в том числе в областном центре, не приходится. Скорее всего, он не будет прикладывать сверхусилий, чтобы увеличить представительство «Справедливой России» в городской думе Пскова и других представительных органах местного самоуправления.

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Достаточно традиционной из ноября 2021-го представляется будущая кампания «либерал-демократов» Псковской области. Не приходится сомневаться, что ставку «соколы Жириновского», как всегда, сделают на раскрученный за 30 лет бренд ЛДПР и фигуру своего вождя, а надежды на прохождение в представительные органы местного самоуправления будут связаны исключительно с партийными списками. Шансов на победу в одномандатных округах практически нет по причине отсутствия сильных и популярных политиков.

По информации ПЛН, на выборах в Псковскую гордуму проходное место в тройке лидеров партийного списка получит координатор городского отделения партии Артем Васильев, вероятно, он и сменит в муниципальном парламенте действующего депутата от ЛДПР Сергея Барабанова. Можно предположить, что «либерал-демократы», скорее всего, не столкнутся на выборах-2022 с серьезным противодействием со стороны власти: напряжения на них нет, а взаимоотношения с администрацией ровные, причиной чему грамотная и продуманная позиция координатора регионального отделения партии Антона Минакова, по итогам выборов решившего задачу по сохранению представительства ЛДПР в областном Собрании депутатов (как мы отмечали ранее, сам региональный координатор рассчитывает рано или поздно перейти в Госдуму, и, возможно, некая перспектива тут появляется в связи с уходом из парламента экс-куратора Псковской области по линии ЛДПР Антона Морозова, назначенного на должность торгового представителя РФ в Польше). Так или иначе, Антон Минаков достаточно активен в публичной сфере, регулярно выступает в региональном парламенте и жестко критикует оппонентов-единороссов. Вместе с тем за условную красную линию региональный руководитель ЛДПР не переходит, однако, в отличие от того же Олега Брячака, он более критичен по отношению к действующей власти и ЛДПР чаще голосует против ее инициатив.

Резюмируя сказанное, повторю, что сентябрьские выборы стали для псковской системной оппозиции серьезным экзаменом. Итоги этого испытания неоднозначны. С одной стороны, она не сумела победить, хуже того - ее представительство в областном Собрании депутатов уменьшилось. С другой стороны, оппозиция — прежде всего, в Пскове и Великих Луках — показала неплохие результаты, продемонстрировала свой потенциал, имела шанс провести в Собрание больше депутатов, получила урок и - возможно, это самое главное — может рассчитывать на реванш уже в следующем году, в ходе кампаний в муниципалитетах — и, прежде всего, на выборах депутатов Псковской и Великолукской городских дум. Ключевой вопрос — готовы ли представители системной оппозиции переступить через прежние обиды и расхождения во взглядах, и если уж не выступить единым фронтом, то хотя бы договориться о распределении кандидатов от партий по одномандатным округам. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием событий, а что касается серии статей «Поствыборный пасьянс», то скоро вернемся к изучению расклада политических сил – цикл публикаций завершит материал, посвященный несистемной оппозиции.

Александр Савенко