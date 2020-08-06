Общество

Протестующих на проспекте Дзержинского в Минске разогнали резиновыми пулями

ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске резиновыми пулями и светошумовыми гранатами вечером 11 августа.

Самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки, пишет РИА Новости. Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.

По данным СМИ, бойцы ОМОНа тараном штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского, поскольку там могут скрываться протестующие.

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Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых городах Белоруссии с 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.