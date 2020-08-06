Протестующих на проспекте Дзержинского в Минске разогнали резиновыми пулями

ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске резиновыми пулями и светошумовыми гранатами вечером 11 августа.
Самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки, пишет РИА Новости. Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.
По данным СМИ, бойцы ОМОНа тараном штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского, поскольку там могут скрываться протестующие.
Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых городах Белоруссии с 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.