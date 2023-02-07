Общество

Ласковый и нежный зверь

Если вы решили завести собаку, то ежедневные прогулки и траты на корм - это не единственное, о чём стоит переживать. Многие уверены, что могут самостоятельно воспитать питомца. Радуются его способности подавать лапу, приносить мячик и спать под боком. А после не понимают, почему пёс держит в страхе всю семью и разорвал соседского шпица.

Поведенческих проблем можно избежать, если обучать животное правильно и не только по советам из интернета. В ряде случаев этим должен заниматься специально обученный человек. Псковская Лента Новостей выяснила, к каким последствиям может привести отсутствие внимания или излишняя любовь к своему питомцу, и кто в Пскове исправляет агрессоров.

Не пускать на самотёк

Самые яркие примеры безответственного отношения к собакам всегда на слуху. В Псковской области неоднократно фиксировались случаи нападения животных на людей, и это были не бездомные четвероногие. У каждого из них был хозяин, который абсолютно не занимался своим подопечным.

Одна из таких историй произошла прошлой осенью в Пустошкинском районе. Пожилая учительница сельской школы стала жертвой собак породы акита, которые находились на самовыгуле. Однажды женщине удалось избежать нападения, но во второй раз не повезло: животные набросились на неё и стали рвать в разные стороны. Пожилая женщина до сих пор ходит на перевязки и уколы.

Три пса, которые до сих пор держат в страхе весь посёлок, принадлежат местному пенсионеру. Периодически ему выписывают штрафы и читают нотации, но ни один из рычагов воздействия не работает.

Что привело к тому, что эти собаки стали набрасываться на прохожих? Скорее всего, полное отсутствие воспитания. А ведь оно должно начинаться с момента, как пёс вошёл в дом. «Важно, чтобы люди, взяв щенка или взрослую собаку, не пускали всё на самотек. Расстановка приоритетов в семье очень важна. Даже если собаку взяли не для работы (охота, служба, поводырь), с ней надо заниматься, чтобы не оказаться в подчинении у питомца», - озвучила своё мнение руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Она заметила, что хозяева часто очеловечивают своих животных, «залюбливают». Кинологи к этому относятся по-другому и часто корректируют не только поведение собаки, но и поведение хозяина. И не важно, породистая эта собака или «дворянин», взятый из приюта, добавила зоозащитница. По её мнению, каждому животному необходимо преподавание хороших манер, иначе потребуется серьезная работа над поведением. В этом помогут только специалисты: работа кинолога, любовь и грамотность хозяина в совокупности приводят к отличным результатам.

«У нас в городе есть грамотные кинологи. Есть площадки для занятий с собаками. Учитывая, что они никогда не бывают пустыми, правильным воспитанием своих собак занимается огромное число людей. Это очень хорошо!» - считает Вера Короткова. Она добавила, что в случае, если человек живёт далеко от города и не может посещать занятия, всегда можно найти в соцсетях хорошие уроки от опытных кинологов. Главное - понимать, что этим надо заниматься обязательно. Тогда жизнь с любимым питомцем будет доставлять радость, не раздражать или напрягать людей, живущих рядом.

Команды - не равно воспитание

Опытный кинолог, руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова подтвердила: собакой важно заниматься с первого дня, и готовиться к этому лучше заранее. «Сейчас странная тенденция в обществе. Покупая какую-то технику, мы сначала изучаем рынок, возможности и особенности этой техники. А собаку сначала покупаем, потом ищем инструкцию по эксплуатации. Сперва надо разобраться, что ты покупаешь, что для этого надо, знать все подводные камни. И тогда уже приобретать питомца», - уверена специалист.

Елена Балыкова занимается дрессировкой животных с 1986 года. Всё начиналось с театра зверей «Рефлекс», а в 2007 году она пошла служить в армию кинологом, прошла обучение в ведомственной школе, имеет военную специальность «инструктор служебных собак». По гражданской специальности Елена - педагог, также имеет образование специалиста-реабилитолога канистерапии.

В рамках деятельности клуба она преподаёт бытовое послушание и спортивные виды дрессировки - фрисби, аджилити и фристайл (танец с собакой), обидиенс, ноузворк. Спортсменов и наград очень много, некоторые уже самостоятельно занимаются дрессировкой собак в Пскове, другие пошли дальше и работают в столичных клубах.

Многие из них начинали с обычного обучения питомца бытовому послушанию. Самый частый запрос от людей, которые завели первую собаку: как правильно выстроить с ней отношения. Елена Балыкова обратила внимание, что «сидеть», «лежать» - это всего лишь команды, выстраивать надо именно поведение собаки, «то, что на уровне подкорки». «Важно, чтобы собака не лезла к другим собакам, к людям, не лаяла дома, не кусалась. Это никакого отношения к командам не имеет. Как маленького ребенка мы воспитываем? Рассказываем, как правильно ложку держать, как сидеть за столом, как здороваться. А "сидеть", "лежать", "стоять" - это уже дрессировка. Всего лишь трюки, как "дай лапу", "встань на задние лапы"», - отметила специалист.

По её словам, большинство людей хотят, чтобы собака не тянула поводок, подходила по команде. Но в первую очередь нужно не это, а объяснить животному, при каких условиях оно получит игрушку, еду, тактильную коммуникацию или будет отпущено на свободу. Порой хозяева упускают эти моменты, которые должны закладываться в собаку в первые месяцы её жизни, и дальше с проблемами приходится разбираться кинологам. «Вся жизнь у собаки, как и у человека - это ограничения. Собаке надо смотреть зубы, подстригать когти, чистить уши - это не дрессировка. Человек должен знать, как рассказать собаке, чтобы она его не кусала, чтобы ей это было невыгодно», - уверена Елена Балыкова.

Она добавила, что, если у человека получается справиться с воспитанием животного без кинолога, не обязательно идти к нему. Но если появилась какая-то проблема, тянуть не стоит. «Не надо слушать каких-то диванных кинологов, надо идти к живому человеку - посмотреть отзывы в интернете, поспрашивать», - призвала специалист. Предложений кинологических услуг в Пскове сейчас очень много, цены начинаются от 200 рублей.

«Догнать и сожрать!»

Одну из выше озвученных ошибок допустили Наталья и Валерий: наслушались «знатоков». Полтора года назад они решили завести овчарку, нашли подходящего щенка у заводчика. Уже в 4 месяца Марс стал «охранять» хозяев, что поначалу казалось очень милым. С того же возраста начали заниматься у кинологов, обошли нескольких специалистов, но месяцы тренировок не дали никаких результатов.

Годовалый Марс превратился в хитрого и умного агрессора, который не реагировал на команды, хозяев ни в грош не ставил. Постоянно пытался догнать и сожрать всё, что движется: взрослых, детей, кошек, собак, велосипеды, самокаты, больше всего раздражали бегуны. А также лопаты на даче, грабли и сосед. Дальше агрессия переключилось на Наталью. «Марсель стал ставить нас на место. Сначала его злоба распространялась на все вокруг, потом рычанием стал показывать, кто в доме хозяин. Он не встречал меня с работы, сидел в своём логове и рычал», - вспомнила псковичка.

Теперь хозяева Марса понимают, что допустили много ошибок: мало хвалили, прижимали за холку к полу в наказание, делали альфа-переворот (собака на спине, хозяин доминирует сверху). И он просто перестал им доверять. «Его агрессия - от страха непредсказуемости, он не знает что ожидать, или знает, что его прижмут к полу, поэтому защищается», - пояснила Наталья.

Марсель. Фото из личного архива Натальи

Когда все варианты договориться закончились фиаско, Наталья и Валерий решили обратиться в «последнюю инстанцию» - к знатоку свирепых немецких овчарок Владимиру Ишимову, который 40 лет занимается обучением и дрессировкой самых разных животных.

При первой встрече ученик чуть не сожрал своего учителя. Сам кинолог признаётся, что страху с Марселем натерпелся. Но уже спустя 10 дней пёс стал лизать ему руки.

Пса оставили жить в «школе собак», с мягкой кровати он переехал прямиком в вольер. Хозяева не находили себе места, ведь отдали любимого члена семьи туда, где с ним никто не будет цацкаться. Наталья утирала слёзы и ежедневно доставала учителя звонками: «Как там наш «котик»?

Приезжать в гости первые две недели было строго запрещено. Встреча после разлуки была бурной: Марсель не забыл хозяев, не считал их предателями. Он стал ходить рядом, выполнять команды, наладился зрительный контакт. На собак за забором не обращал никакого внимания. Пёс встал на долгий путь исправления и верными шагами шёл к адекватной городской собаке. Наталья и Валерий стали регулярно к нему приезжать и учиться вместе со своим питомцем.

«Хвалить нещадно, ругать злостно»

Владимир Ишимов уверен: хвалить нужно нещадно, а ругать злостно. Собаке нужен владелец с характером, её ни в коем случае нельзя очеловечивать, а тем более ставить на одну доску с собой. Воспитанный надлежащим образом пёс будет знать свое место в семейной стае.

Первые курсы инструкторов-дрессировщиков он окончил еще в молодости, в 1968 году. С тех пор работу с собаками не бросал, постоянно занимался самообразованием. Приходилось обучать самых собак - в батальоне ППС, для охраны заключённых, в компании, занимавшейся золотодобывающей промышленностью в Киргизии, в американском корпусе мира. Работал с людьми разных национальностей, в том числе с немцами. «Допустим, немецкий подход к собаке: она исходный? материал. А наш русский подход: собака - это друг», - поделился Владимир. При этом к каждому животному требуется индивидуальный подход, одинакового рецепта нет: «Люди бывают подлецы, герои, хулиганы. Так же и собаки, только у них это всё меньше завуалировано, более явно».

Марсель. Фото из личного архива Натальи

Сейчас Владимир живёт неподалёку от Пскова и занимается дрессировкой, воспитанием и перевоспитанием друзей человека. «Обойдут уже всех дрессировщиков, надежду потеряют - и ко мне, как в последнюю инстанцию, приходят. Например, если собака неуправляемая, агрессивная, кусает людей, дома всех строит», - привёл пример дрессировщик.

Он подчеркнул, что агрессия на членов семьи - это повод срочно бежать к специалисту. Как правило, такое поведение может возникать с 6 месяцев. Владимир отметил, что в советских питомниках начинали обучение с 9 месяцев, а в городских условиях - с 6-ти, потому что городские собаки более социализированы.

Владимир - сторонник старой советской школы, «выстраданной годами», прошедшей войну. Он не отступает от этих канонов и считает многие современные методики, в том числе западные, неэффективными. Дрессировщик подчеркнул, что существует специальная советская литература по служебному собаководству, учебники ДОСААФ. Методы дрессировки могут быть разными, у каждого специалиста свой симбиоз. Но главное - наличие хорошего «фундамента». Из неспециальной литературы он выделил «Служебное собаководство» Александра Орлова, издательство «Патриот». По словам дрессировщика, это несложная книга, которую осилит любой желающий.

При этом он подчеркнул, что собаку не стоит учить по книжкам самостоятельно, этим должны заниматься опытные специалисты. Важно грамотно подойти к выбору кинолога: поискать отзывы, поспрашивать знакомых. «Меня сами как-то находят», - пожал плечами Владимир.

Наталья и Валерий считают его чуть ли не волшебником, ведь ему удалось сотворить чудо. После двух месяцев перевоспитания Марсель вернулся домой и превратился в «зайчика»: замечательно гуляет, при виде людей на горизонте по команде подходит к хозяевам и идёт рядом, не обращая внимания на то, что его бесило ранее. Теперь это собака, которая слышит и всегда хочет заниматься. «Мне стало легко с ним гулять и управлять им, я не жду, что он начнёт швыряться. Прохожие больше не видят в нем убийцу, а говорят: "Какая воспитанная собака, и восхищенно: "Овчарка!"» - поделилась псковичка. Раньше ей приходилось слышать только фразу: «Почему без намордника?»

Марсель. Фото из личного архива Натальи

Семья наконец-то получила адекватного, преданного и благодарного пса. Но занятия на этом не закончились, нужны ежедневные самостоятельные тренировки и еженедельные - под чутким руководством специалиста. Наталья и Валерий продолжают дрессировать не только питомца, но и себя, чтобы никогда больше не забывать: это собака, и она не может стоять на одной ступени с человеком. Её нужно любить, но не баловать. Никогда нельзя бить, надо договариваться и очень сильно хвалить, тогда из животного верёвки вить можно.

Проблемы даже с самой неуправляемой собакой можно и нужно решать. И лучше доверить это грамотному специалисту. Помнить, что в сети огромное количество вредной информации. Если вы любите своего четвероногого друга и хотите им заниматься, обязательно найдётся подходящий специалист - в Пскове работают не менее 10 кинологов. Немного сил и терпения, и результаты не заставят долго ждать: вы доставите радость себе, своему питомцу и окружающим.

Ульяна Ловыгина