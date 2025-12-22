Экономика

Псковский губернатор ответил, что будет с ушедшими на сокращенную рабочую неделю предприятиями

Как решается вопрос с возвращением в привычный режим работы предприятий, ушедших на сокращенную рабочую неделю, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Охлаждение экономики - это всегда серьезно, эти процессы нужно в идеале прогнозировать, понимать и работать с ними. Мы этим обеспокоены. Мы этим занимаемся. У меня была встреча в Москве с руководством ряда предприятий. Вчера даже из другого региона коллеги приехали, попросили поддержки. Это, кстати, говорит о том, что проблема системная, но она не критична. Например, одно предприятие приняло вынужденное решение об отправке сотрудников в отпуск. Но это история возвратная. Сейчас они потихонечку обратно берут людей. Связано это с тем, что у предприятия, которое получало комплектующие от нашего предприятия, упал объем реализации продукции. Они стали меньше реализовывать, меньше производить. Соответственно, это сказалось на всей цепочке поставщиков. Но сейчас ситуация налаживается», - сказал Михаил Ведерников.

По поводу великолукских предприятий, которые перешли на сокращенный режим работы, также ведется диалог, заверил губернатор.

«Мы надеемся, что это все-таки временное решение. Мы работаем, работаем очень тесно в этой части с Минпромторгом, в целом с правительством РФ. Есть вопросы, которые, в принципе, на региональном уровне можно решать, что мы и делаем. А есть вопросы, касающиеся практически всех регионов. И здесь мы находимся в диалоге с федеральными коллегами», - заключил глава региона.

Напомним, по состоянию на ноябрь, режим неполного рабочего времени был установлен для 1 864 работников на четырех предприятиях в Псковской области.