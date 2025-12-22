Псковский губернатор ответил, что будет с ушедшими на сокращенную рабочую неделю предприятиями

Как решается вопрос с возвращением в привычный режим работы предприятий, ушедших на сокращенную рабочую неделю, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
По поводу великолукских предприятий, которые перешли на сокращенный режим работы, также ведется диалог, заверил губернатор.
«Мы надеемся, что это все-таки временное решение. Мы работаем, работаем очень тесно в этой части с Минпромторгом, в целом с правительством РФ. Есть вопросы, которые, в принципе, на региональном уровне можно решать, что мы и делаем. А есть вопросы, касающиеся практически всех регионов. И здесь мы находимся в диалоге с федеральными коллегами», - заключил глава региона.
Напомним, по состоянию на ноябрь, режим неполного рабочего времени был установлен для 1 864 работников на четырех предприятиях в Псковской области.