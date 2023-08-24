Культура

Светлана Мельникова назвала главную цель исторического праздника «Воевода Шуйский»

Главной целью проведения исторического праздника «Воевода Шуйский» является чувство сопричастности с историческими событиями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Псковичи - люди необыкновенно счастливые. Они в полном смысле слова живут в истории, окружены историей на каждом шагу. И Псков, в хорошем смысле, избалован очень большим количеством праздников. Есть такие особенные дни, мимо которых пройти нельзя. Таким особенным временем для Пскова можно назвать конец августа - начало сентября, когда здесь в XVI веке развернулись невероятные драматические события. Мы очень часто привыкли говорить: "Шуйский и Псков спасли Россию". Но задумываемся ли мы над смыслом и глубину этих слов? Псковичи выполняли свой воинский долг с полным осознанием, что это вещь государственная, и они в полном смысле слова стоят на страже государства», - рассказала Светлана Мельникова.

Она привела в пример слова поэта Игоря Северянина: «Родится русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать». По мнению Светланы Мельниковой, для этого необходимо посещать такие исторические фестивали и попытаться представить себя в исторических событиях.

«Самое главное в этом празднике - это чувство сопричастности. Я очень рада, что молодые ребята делают костюмы, что они соблюдают мельчайшие детали, обряды того времени и, конечно, читают море книг», - добавила Светлана Мельникова.

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла проходит масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.