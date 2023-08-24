Светлана Мельникова назвала главную цель исторического праздника «Воевода Шуйский»

Главной целью проведения исторического праздника «Воевода Шуйский» является чувство сопричастности с историческими событиями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Она привела в пример слова поэта Игоря Северянина: «Родится русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать». По мнению Светланы Мельниковой, для этого необходимо посещать такие исторические фестивали и попытаться представить себя в исторических событиях.
«Самое главное в этом празднике - это чувство сопричастности. Я очень рада, что молодые ребята делают костюмы, что они соблюдают мельчайшие детали, обряды того времени и, конечно, читают море книг», - добавила Светлана Мельникова.
26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла проходит масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.
Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.