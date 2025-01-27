Культура

Начальник «Псковского кремля» Роман Коваль: Проект «Разговоры о важных» формирует гордость за Отечество

В формировании в молодежной среде чувства патриотизма и гордости за свое Отечество помогают материалы проекта «Разговоры о важных». Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил Роман Коваль, начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

«Проект «Разговоры о важных» несет просветительскую функцию и в доступной для широкой публики форме акцентирует внимание на выдающихся личностях из родного края, которые внесли весомый вклад в развитие всей страны. Проект важен, - считает Роман Коваль, - потому что при потере сопричастности к событиям на малой родине, из-за незнания истории своего края молодые люди легко могут стать жертвами различных фальсификаций и сознательного уничижения недоброжелателями роли тех или иных видных исторических деятелей и событий. Благодаря проекту молодому поколению будет просто навязать ложный тезис о «мелочности» истории России».

Накануне, 30 января, были обнародованы материалы серии проекта, посвященные Афанасию Ордину-Нащокину. На страницах Псковской Ленты Новостей была опубликована статья, радиостанция «ПЛН FM» выпустила в эфир радиопрограмму, а «ПЛН-ТВ» разместило фильм об основателе первого в стране банка, зачинателе флота и почтового дела в его современном виде, создателе таможни, талантливом дипломате, «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателе».

«Вдвойне приятно, что в рамках проекта была освещена деятельность такой поистине важной в истории Пскова и России личности как Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, - добавил Роман Коваль. - Он был незаурядным человеком, своими идеями опережавшим ту эпоху, в которой он жил. И, что так же важно, он был образцом честности и крепким держателем своего слова».

Проект «Разговоры о важных» реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его героями стали десять выдающихся деятелей, связанных с Псковской областью, чей созидательный труд внес значительный вклад в развитие страны. На очереди истории братьев Лаптевых, старца Филофея, Федора Михайловича Плюшкина, Василия Никитича Татищева, Глеба Леонтьевича Травина, Льва Александровича Зильбера, Исаака Константиновича Кикоина и Владимира Модестовича Брадиса. Уже вышла серия материалов (читать текст, слушать радиопрограмму, смотреть видеофильм) о первой в мире женщине — профессоре математике Софье Ковалевской.