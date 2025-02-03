Изображения выявили на фрагментах грузил, найденных археологами в Пскове

В раскопе на Красноармейской набережной в Пскове летом в подвале постройки на ступенях археологи нашли скопление рыболовных грузил. Подробнее о находках и их происхождении Псковской Ленте Новостей рассказали в Археологическом центре Псковской области.
Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области
«Грузила представляли собой оснастку небольшой волоковой сети. Это было 1 некрупное грузило из известняка, 7 целых керамических, округлой формы, чтобы не цеплялись за неровности дна, и фрагменты как минимум еще 6 керамических грузил. На 4-х из них имелись изображения. На 2-х - отпечатки нательного креста с изображением Голгофы. Такие знаки можно расценивать как знак владельца или как пожелание хорошего лова», – рассказали археологи.
Археологи уточнили, что культурный слой на Красноармейской набережной сухой и не сохраняет органику, поэтому сама сеть, если и была, не сохранилась. Также возможно грузила были с нее сняты и аккуратно положены в подпол в ожидании нового сезона, но так и не дождались владельца.