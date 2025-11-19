Культура

«Придумано и сделано в России»: скульптуры «Барашни»

Музей-заповедник «Изборск» представляет скульптуры «Барашни» в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

Изображение: Музей-заповедник «Изборск»

«В скульптурах «Барашни» Елены Гамбарян выражено авторское видение древних символов, где интерпретируются орнаменты народных вышивок и праздничных нарядов, образы Берегинь и Оберегов», — отметили в музее-заповеднике «Изборск».

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.