Георгий Василевич: Семен Гейченко был мечтателем

Легендарный директор Пушкинского заповедника Семен Гейченко, поднявший музейные усадьбы из послевоенных руин, был необычным руководителем. Об этом с опорой на свой 30-летний опыт работы заявил нынешний директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, заслуженный работник культуры РФ, лауреат государственной премии, член президентского совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Он был человеком удивительно талантливым, - сказал Георгий Василевич в эпиграфе к фильму о Семене Гейченко, вышедшем по проекту «Гении земли Псковской». - Вполне мог быть режиссером, он ставил музей как режиссер, это был большой спектакль, который разыгрывался с участием всех, кто приходил сюда, кто открывал и навсегда принимал для себя эти места как свое наследие, лично ему посвященное. Семен Степанович был замечательно музыкален, несмотря на одну руку, если ему помогали, он на колоколах исполнял сложнейшие партии. Он был фантазером, мечтателем, и это проявилось в его книгах, поскольку его книги «У Лукоморья», «Завет внуку» – это книги, написанные по-особенному, музейные книги, которые дают ощущение правдивости и соприкосновения со временем Пушкина. Могу утверждать, с полным пониманием и 30-летним опытом работы, что Семен Степанович был необычным директором музея. Столько нитей ему нужно было связать в единый красивый узор и сделать это так, чтобы не убить ощущение живой жизни. И он сумел это сделать».

