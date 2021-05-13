ЖКХ

В Пустошке отремонтировали крышу дома на улице Октябрьской, 14

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирном доме №14 по улице Октябрьской в Пустошке отремонтирована крыша. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области, работы выполнила подрядная организация ООО «Строй-ИК».

Осуществлен ремонт стропильной системы, заменено покрытие кровли на профилированный оцинкованный лист. Произведена перекладка дымовых и вентиляционных труб. Утеплено чердачное перекрытие. Все работы выполнены в полном объеме.

В региональном фонде также сообщили, что в течение мая в Пустошке будут приняты выполненные работы по капитальному ремонту крыш домов №5 и 72 по улице Октябрьской. Кроме того, летом планируется провести капремонт крыши на улице Советской, 8.