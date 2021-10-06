ЖКХ

В России упростили подключение садовых участков к электросетям

Садоводам станет проще провести электричество на свои участки. Необходимые для этого изменения в правила технологического присоединения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Во-первых, владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию. Это существенно замедляло процесс техприсоединения, отметили в правительстве.

Во-вторых, все необходимые коммуникации теперь будут подводиться непосредственно к участку заявителя, тогда как до этого сетевая компания была обязана протягивать линию только до границ СНТ. Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.

Принятое правительством постановление сделает процедуру техприсоединения еще более доступной, поможет быстрее решить проблему подключения садовых участков к электросетям, подчеркнули в пресс-службе кабмина.

«Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», – уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.