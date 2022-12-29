ЖКХ

График вывоза ТКО временно изменится в Усвятском районе

График вывоза твердых коммунальных отходов изменится в Усвятском районе на период январь-март 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром».

Маршрут №1 - деревни Чурилово, Яськи, Захарки, Жабино, Узкое, Пруд, Северики, Борновалово, Боброво, Рыбаковы Нивы, Прудище, Тарасово, Чеснорье, Шершни, Дрозды, Карпекино, Лукашенки, Молитвино, Бондарево. Мусор здесь будут вывозить с 8.00 до 17.00 – 5, 19 января, 2, 16 февраля, 2, 16, 30 марта 2023 года.

Маршрут №2 - деревни Цыгановы Нивы, Терасы, Боровица, Рудня, Стеревнево, Ладоги, Церковище (улицы с правой стороны), Савино, Адамово, Курьяново, Яковлево, Церковище (улицы с левой стороны), Лобынщина, Заголодье, Глазуново, Рагозы, Антропово, Усвяты. В этих населенных пунктах ТКО будут вывозить с 8.00 до 17.00 – 6, 20 января, 3, 17 февраля, 3, 17, 31 марта 2023 года.

Номер диспетчера: 8(81151)2-11-01 или 89113771888.