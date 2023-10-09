ЖКХ

Бригады из пяти субъектов РФ восстанавливают электроснабжение в Псковской области

Бригады из пяти субъектов России восстанавливают электроснабжение в Псковской области после непогоды, установившейся на территории региона 7-8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад»

«Продолжаем восстанавливать сеть после ураганов в Псковской области. Работает 127 бригад, в том числе энергетики из Вологодской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Карелия», - сообщили в компании.

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Ранее сообщалось, что причиной разрушительного ветра в Псковской области стал молодой циклон.

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Все последствия непогоды в Пскове планируют устранить до конца недели.