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ЖКХ

Скопившийся на площадках мусор в Псковской области обещают вывезти в ближайшее время

16.07.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

Оставшийся мусор, в том числе в районах Псковской области, вывезут в ближайшее время. Об этом сообщила экс-генеральный директор временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Анна Краснова на брифинге в правительстве Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несмотря на то, что мы существуем с 9 июля, работу мы начали уже давно. Вывоз несанкционированных свалок производился еще с июня месяца. Совместно с московским и смоленский перевозчиком вывозили мусор, за что им еще раз спасибо. В среднем 700 тонн вывозилось ежедневно. Объемы уже сократились в три раза. Но все равно еще остается напряженным процесс вывоза мусора», - сообщила Анна Краснова.

С июня в общей сложности вывезено более 1 700 тонн мусора. В сутки крупногабаритных отходов вывозится по 15-20 тонн, твердых коммунальных отходов - 260 тонн. Динамика очень показательна, снизились объемы свалок. Вывоз ТКО работает в штатном режиме в Пскове. В Псковском районе остаются «горячие точки», по которым новый регоператор адресно выезжает для устранения.

Согласование вывоза мусора проводится совместно с главами районов.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой. 

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Ранее Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период. 

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Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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