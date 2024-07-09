Скопившийся на площадках мусор в Псковской области обещают вывезти в ближайшее время

Оставшийся мусор, в том числе в районах Псковской области, вывезут в ближайшее время. Об этом сообщила экс-генеральный директор временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Анна Краснова на брифинге в правительстве Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С июня в общей сложности вывезено более 1 700 тонн мусора. В сутки крупногабаритных отходов вывозится по 15-20 тонн, твердых коммунальных отходов - 260 тонн. Динамика очень показательна, снизились объемы свалок. Вывоз ТКО работает в штатном режиме в Пскове. В Псковском районе остаются «горячие точки», по которым новый регоператор адресно выезжает для устранения.
Согласование вывоза мусора проводится совместно с главами районов.
Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.
Ранее Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.