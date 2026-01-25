 
ЖКХ

В поселке Заплюсье произошел технический сбой при переподключении теплоснабжения

1

Утром в поселке Заплюсье произошел технический сбой в системе теплоснабжения. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Инцидент случился около шести часов при переключении на резервную топливную емкость. По словам главы, обслуживающая компания к этому времени завершила необходимые работы.

Сейчас специалисты поднимают температуру теплоносителя до нормативных значений с учетом текущих погодных условий. Работа будет завершена в ближайшее время.

Смотрите также

Заплюсье плюс

0

Напомним, что для стабилизации ситуации с отоплением в Заплюсье ранее были доставлены две блочно-модульные котельные установки.

Также возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье. 

Виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка, привлечены к административной ответственности.

Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

В поселке Заплюсье произошел технический сбой при переподключении теплоснабжения

Тепловую пушку закупили в Гдовском округе для обогрева помещений

Штрафы назначили виновным в нарушениях при теплоснабжении домов жителей Заплюсья

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026