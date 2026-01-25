В поселке Заплюсье произошел технический сбой при переподключении теплоснабжения

Утром в поселке Заплюсье произошел технический сбой в системе теплоснабжения. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около шести часов при переключении на резервную топливную емкость. По словам главы, обслуживающая компания к этому времени завершила необходимые работы.

Сейчас специалисты поднимают температуру теплоносителя до нормативных значений с учетом текущих погодных условий. Работа будет завершена в ближайшее время.

Напомним, что для стабилизации ситуации с отоплением в Заплюсье ранее были доставлены две блочно-модульные котельные установки.

Также возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье.

Виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка, привлечены к административной ответственности.