Политика

Псковские единороссы досрочно прекратили полномочия секретаря регионального отделения партии Александра Котова

Александр Котов досрочно сложил полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было принято 11 ноября на XXVI конференции Псковского регионального отделения партии.

По итогам голосования участники конференции единогласно удовлетворили его заявление о сложении полномочий.

Напомним, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов являлся секретарем регионального отделения «Единой России» с марта 2011 года.

24 октября президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Козловского на пост исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 30 октября Александр Котов сообщил, что будет по мере сил и возможности помогать новому секретарю регионального отделения партии.