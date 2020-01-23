Политика

Рейтинг политической активности. 19-25 января

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Свои субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет Господин Рейтингомер. Напомним, наш штатный комментатор говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа и социальных сетях.

5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкий балл в этот раз не получает никто.

Ни один из представителей политического класса и общественников Псковской области не накосячил по-крупному, не вляпался в громкий скандал и т.д.

- 4 Штаб Навального в Пскове

Псковский штаб оппозиционера Алексея Навального получает отрицательную оценку за крайне невнятную реакцию на стартовавшую конституционную реформу. Помимо прочего, действия местных навальнистов подтвердили и то, что в их рядах - разброд и шатания, пассивность и инертность, непонимание того, что происходит и что делать дальше.

В ответ на заявленные в Москве инициативы по внесению поправок в Основной закон два псковских оппозиционера - экс-координатор штаба Валентин Болдышев (на фото) и активист Павел Чернов вышли на одиночные пикеты в Летнем саду. Оба участника подержали один и тот же плакат, сфотографировались, а затем выложили снимки в Сети — можно сказать, дело сделано.

На эту дежурную активность Болдышева и Чернова их же единомышленники привели слова Алексея Навального: «Что касается необходимости «бороться за Конституцию», то прошу никого не обижаться, но от этого лозунга отдает лицемерием и, извините, трусостью». В этом и обвинили участников одиночного пикета в Пскове.

Параллельно некоторые местные сторонники оппозиционера позадавались вопросом «Как реагировать будем?» (в том смысле, что делать-то что-то надо). На что получили ожидаемый ответ: мол, если захотим провести акцию - власти отправят в новый псковский «гайд-парк» за Михайловской башней. «А это совсем не вариант» - так что и обращаться никуда не будем...

- 3 Александр Баранов

Трындец уж близится, а кризиса всё нет... Это я о ситуации в Пушкиногорском районе, для описания которой наблюдатели всё чаще используют определения «муниципалитет-банкрот» и «полнейший бардак». Непогашенные долги, заблокированные счета, управленческая импотенция местной власти - как итог, глава района Александр Баранов (фигурант уголовного дела и, по мнению политических обозревателей «кандидат на вылет») получает традиционно низкую оценку. Помимо прочего, отмечу произошедшую на минувшей неделе отставку главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олега Шляхтюка; по сообщениям СМИ, в кресло руководителя села его заместитель Елена Никитина.

- 2 Владимир Никитин

Бывший первый секретарь Псковского обкома КПРФ, член ЦК партии призвал коммунистов «творчески исследовать опыт сталинской эпохи» и «бороться с мифом о русофобии Ленина». Произошло это на очередном заседании комитета по подготовке к празднованию 150-летия вождя пролетариата и 75-летия Победы.

Судя по сообщению на официальном сайте КПРФ, ничего важного, кроме этого, Владимир Степанович и не сказал. Из чего делаю вывод, что это - главная актуальная задача, которую коммунист озвучил в Москве пред лицом лидера партии Геннадия Зюганова и других соратников. Не буду придираться к словам, хотя, по моему, «творчески исследовать» - это оксюморон какой-то, соединение несоединимого, ведь творчески подходить — значит изобретать и сочинять, а исследовать — значит подвергать научному изучению. Но суть не в этом.

Поражает другое: когда вокруг столько волнующих людей проблем и острых тем, коммунисты буквально зациклились на фигуре Сталина.

Вот и на прошедшем заседании, хотя генералиссимуса в списке юбиляров 2020 года нет, его дух прямо-таки витал в зале — и выступавшие то пеняли тем, кто «пытаются оторвать Ленина от Сталина», то предавались воспоминаниям о том, как с генералом Варенниковым в 2008-м боролись за Иосифа Виссарионовича в проекте «Имя России», то заявляли о необходимости выйти на шествие «Бессмертного полка» с портретами Сталина.

- 1 Ульяна Михайлова

Лидер псковских профсоюзов, депутат регионального парламента снова всех запутала. Мы и раньше отмечали, что в условиях давления на облсовпроф и возбуждения резонансных уголовных дел Ульяна Александровна порой делает неоднозначные шаги и посылает противоречивые месседжи. Вместо того чтобы избрать определенную тактику и неукоснительно ее придерживается, она действует по ситуации, зачастую эмоционально. Вот и в ходе прямой линии в четверг, 23 января, госпожа Михайлова на вопрос об участии в выборах председателя облсовпрофа дала длинный ответ с экскурсом в историю и заявила, что не знает, будет ли участвовать в выборах.

Ульяна Михайлова: Длинно ответила...

Андрей Хришкевич, зампредседателя облсовпрофа: Чувствуется богатый депутатский опыт, когда на конкретный вопрос, будете ли вы участвовать в выборах и когда выборы...

Ульяна Михайлова (смеясь): Ответа не дала

Андрей Хришкевич (смеясь): Прозвучало всё, что угодно о ситуации...

В общем, буду ли участвовать в выборах - не знаю, самовыдвижение у нас не приветствуется, это будет зависеть от коллег и т.п. - и это говорит та самая госпожа Михайлова, которая несколькими днями ранее призывала всех запасаться попкорном, занимать места в первом ряду и наблюдать за финишной прямой предвыборной гонки. А теперь — такое заявление, которое, кстати говоря, прозвучало на фоне разговоров о том, что лидер псковских профсоюзов снова в положении и ждет пятого ребенка, в связи с чем и тема уголовного преследования, и развитие ситуации вокруг выборов главы облсовпрофа могут получить иной поворот.

0 Александр Солопов

В ближайшие дни пройдет учредительный съезд движения «За правду!» писателя Захара Прилепина. По данным федеральных СМИ, уже 1 февраля движение может быть переформатировано в партию, которая должна украсить собой унылый пейзаж перед парламентскими выборами. Не сказать, чтоб я испытывал к подобному партстроительству жгучий интерес и связывал с новой «как бы партией» надежды на лучшую судьбу Отечества, однако любопытно, кто может возглавить региональное отделение этого объединения.

По предварительной информации, руководителем отделения может стать доселе не замеченный в политической жизни руководитель псковского клуба настольных игр «Веселый Игрек» Александр Солопов (не путать с экс-депутатом областного Собрания, бизнесменом Василием Салоповым).

По крайней мере, именно Солопов в социальных сетях информирует о первых шагах прилепинцев, ищет сторонников для создания организации собрания и заявляет о себе как о «почти партийном человеке». Попутно он делится плодами размышлений о проблемах гражданского общества, холодном душе 90-х, монополии партии власти и т. д.

+ 1 Сергей Кулаков

Руководитель аппарата администрации Псковского района и экс-кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров может стать заместителем председателя избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщает один из телеграм-каналов, близких к региональной власти. Как отмечают его авторы, Сергей Кулаков — одногруппник и старый друг Игоря Сопова, нынешнего главы облизбиркома: «И это, пожалуй, единственный в России случай, когда друг большого начальника попал на высокую должность не столько благодаря знакомству, сколько благодаря личным качествам. Кулаков известен как заядлый семьянин и имеет необычный для чиновника набор увлечений: мотоциклы, сноубординг, вейкбординг, рок-музыка. Ну и, разумеется, за ним «опыт и мудрость поколений». Отмечу, что господин Кулаков пока не является членом облизбиркома, однако вопрос о новом члене избирательной комиссии уже внесен в повестку ближайшей сессии регионального парламента. Напомню и то, что на неделе произошла отставка зампредседателя избиркома Ивана Патлача.

+ 2 Лев Шлосберг

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг на минувшей неделе неоднократно комментировал перемены в российской политической жизни (в том числе - назначение новых членов правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным) и властные инициативы, в связи с чем активно цитировался федеральными масс-медиа.

Оперативно дав хлесткие комментарии, главный псковский яблочник напомнил о себе и набрал очки на темах актуальной федеральной повестки.

+ 3 Сергей Тарасик

За неделю до праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района директор автотранспортного предприятия, военный пенсионер Сергей Тарасик является безусловным фаворитом.

Его основной соперник - глава Лавровской волости Кирилл Кононов намедни сошел с дистанции.

Помимо господина Тарасика, среди участников предварительного голосования - самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

Никаких сомнений относительно того, кто получил поддержку региональной власти и станет победителем предварительного голосования 2 февраля и в дальнейшем представит партию на апрельских выборах, у наблюдателей в настоящее время нет.

+ 4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, секретарь обкома КПРФ выступил на неделе с рядом заметных заявлений. Они касались целого ряда направлений деятельности бизнес-омбудсмена.

Особо, с учетом общественной значимости проблемы, я отметил бы комментарий господина Мурылева по поводу декриминализации статьи 210 УК РФ.

Напомню, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». «Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», - отметил Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН, Аркадий Мурылев отметил, что «данная статья применялась по большей части для того, чтобы провести аресты, продлить расследование» и оказать психологическое давление на фигурантов. (по экономическим статьям в сизо направлять нельзя, возможен только домашний арест). «Поэтому данная статья была именно той уловкой, по которой суды применяли аресты и продлевали расследование. Директора, бухгалтера и работники годами сидели за решеткой, а их бизнес рушился после исключения ключевых фигур», - пояснил омбудсмен. «Конечно, предприятию это наносит самый серьезный ущерб, ставит крест на карьере бизнесмена», - резюмировал Аркадий Мурылев.

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+ 5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области оперативно отреагировал на инициативы, заявленные федеральным руководством. В понедельник в администрации области прошло совещание, посвященное вопросам реализации послания президента Владимира Путина.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в послании озвучены важнейшие решения, которые затрагивают практически все сферы. «Наша задача — увязать их с региональными программами и возможностями. Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовую базу и принять все необходимые организационные и финансовые решения, чтобы жители Псковской области могли максимально быстро воспользоваться озвученными мерами поддержки», — подчеркнул губернатор, напомнив, что большая часть поручений президента затрагивает социальный блок, что станет дополнительными инструментами для решения проблем с демографией и низкими реальными доходами населения. «Значительная доля изменений еще ждет своей законодательной формы на федеральном уровне. В основной своей массе они появятся в марте, однако это не значит, что нам предстоит до весны спокойно ждать указаний сверху. Вообще слова „спокойно“ и „ждать“ из нашего рабочего лексикона давно пора исключить. Мы должны чувствовать изменения, готовиться к ним, действовать на опережение. Это не только мои требования — это новые стандарты государственного управления», — сказал губернатор.

В общем, Михаил Ведерников попытался, как говорится, вдохновить подчиненных на труд и на подвиг. Теперь мало работать в некогда заявленном режиме 24/7 - надо действовать на опережение и не ждать указаний сверху.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер