Политика

В областном Собрании подискутировали о принятии законопроекта об организации местного самоуправления

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что этот законопроект противоречит Конституции. «У нас 85 сельских поселений и 25 городских поселений, которые в случае принятия этого закона будут ликвидированы», - высказал мнение парламентарий. В своем выступлении он призвал не поддерживать проект закона.

Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов предложил ему, как депутату, внести на рассмотрение предложения, направленные на корректировку законопроекта, принятого в первом чтении. «Вы, как всегда, хороните регион. До этого его хоронил Лев Маркович (Шлосберг, лидер регионального отделения партии «Яблоко» — ред,), теперь хороните вы», - отметил председатель комитета.

Алексей Севастьянов отметил, что есть примеры, когда жители «забытой волости» жалуются на сайт губернатора.

«Это частный пример», - парировал Артур Гайдук.

«Это диктует время, - подчеркнул Алексей Севастьянов. - Коммуникации стали другими. И после этого они (жалобы — ред.) спускаются к главе волости».

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Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что сельские поселения не ликвидируются, а трансформируются в территориальные управления, и шефство над ними возьмет квалифицированный кадровый состав администрации района.

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Главы районов выступают в поддержку проекта, поскольку он позволит определить единый подход к управлению территорией, продолжила она. Елена Тимашова сказала, что Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» собрала предложения и вопросы по проекту закона от всех глав районов. «Только два района - Новоржевский и Пустошкинский - направили в ассоциацию тексты обращения, сформулированного Шлосбергом. Остальные главы районов поддержали предложение», - сообщила она.

В марте представители региона планируют посетить Новгородскую область, где муниципальные округа существуют уже два года, чтобы убедиться, что «это полезно».

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Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко отметил, что у каждого субъекта своя специфика. «Исходя из этого есть определенные экспертные заключения, есть предложения дополнить закон и так далее. Что касается Псковской области, у нас есть своя специфика — разброс населенных пунктов, когда большая часть малых населенных пунктов насчитывает менее 10 жителей. И обеспечение доступности власти — важная составляющая», - подчеркнул он.

Виктор Остренко указал на то, что в настоящее время местное самоуправление больше занимается работой над нормативными актами и меньше занимается хозяйственной деятельностью.

Алексей Севастьянов добавил, что сегодня более 1800 нормативно-правовых актов регулируют работу поселений. «Они целый день бюрократией занимаются», - заметил он и напомнил, что законопроект вступает в силу с 2023 года, переходной период - до 2028 года.

Депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский поинтересовался у Артура Гайдука, знакомился ли он с текстом закона и есть ли в нем положительные моменты.

По словам депутата-яблочника, положительный момент только в том, что «затронута проблема мелких муниципалитетов», но закон «вместо лечения предлагает ампутацию».

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«Когда изучал законопроект, отметил для себя, что там четко разграничены полномочия между региональной и муниципальной властью. Законопроект имеет право на жизнь, такой закон необходим, но его нужно редактировать», - отметил Андрей Маковский и предложил указать в проекте закона приоритет прямых выборов мэров. «Знаю, что партия "Яблоко" очень часто с этим выступала. Правильным будет не хоронить этот законопроект, а присоединиться к партии "Новые люди" и выступать за приоритет прямых выборов мэра в этом законе. Это было бы правильно, и сделает нашу политической систему лучше», - добавил он.

«Если бы речь шла об ампутации, то послезавтра это бы рассматривали во втором чтении в Госдуме, - указал Алексей Севастьянов. - Мы до 20 мая можем подавать свои предложении. Может, лечение изначально было неправильным? Мы сейчас собираем консилиум, призываем сесть за стол и поговорить, вынести решение. Мы готовы сесть за стол и обсуждать».

«Давайте обсуждать», - согласился Артур Гайдук.

«Спасибо, Артур Маркович. Я считаю, это маленькая победа нашего комитета, что мы вас убедили пообсуждать», - ответил Алексей Севастьянов.

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Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что в парламенте почти не осталось тех представителей, которые видели работу местного самоуправления до 2003 года. «Была похожая система управления, которая сейчас предлагается. Есть ли разница между тем, что было до 2003 года, и тем, что сейчас предлагается? Анализировали вы, прежде чем предлагать инициативу о полном отказе?» - спросил он у Артура Гайдука.

Депутат-яблочник ответил, что не занимался этим.

«Рекомендую посмотреть», - сказал Дмитрий Шахов.

Алексей Севастьянов еще раз подчеркнул, что законопроект носит длительный переходной период: «Никого не будут разгонять, никого не будут увольнять. Хотелось бы жителей региона успокоить. Мы приложим все усилия, чтобы был полноценный федеральный закон».

По итогам обсуждения члены комитета отклонили инициативу Артура Гайдука и предложили внести на рассмотрение областного Собрания постановление о поддержке концепции проекта закона об общих принципах организации местного самоуправления и рекомендовать его к принятию.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.