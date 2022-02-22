Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
семейный отдых на открытом воздухе
ЖКХ коммунальный ликбез
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
Главней всего погода в доме
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 22.02.2022 15:300 «Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия 22.02.2022 16:090 Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами 22.02.2022 15:390 Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР 22.02.2022 15:300 «Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия 22.02.2022 15:183 Выход лидера ЛДПР из строя будет проблемой для всей страны — Антон Минаков 22.02.2022 15:160 В областном Собрании подискутировали о принятии законопроекта об организации местного самоуправления
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 19.02.2022 18:231 В результате ДТП в Псковском районе скончался один из водителей 19.02.2022 12:380 Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В областном Собрании подискутировали о принятии законопроекта об организации местного самоуправления

22.02.2022 15:16|ПсковКомментариев: 0

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что этот законопроект противоречит Конституции. «У нас 85 сельских поселений и 25 городских поселений, которые в случае принятия этого закона будут ликвидированы», - высказал мнение парламентарий. В своем выступлении он призвал не поддерживать проект закона.

Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов предложил ему, как депутату, внести на рассмотрение предложения, направленные на корректировку законопроекта, принятого в первом чтении. «Вы, как всегда, хороните регион. До этого его хоронил Лев Маркович (Шлосберг, лидер регионального отделения партии «Яблоко» — ред,), теперь хороните вы», - отметил председатель комитета.

Алексей Севастьянов отметил, что есть примеры, когда жители «забытой волости» жалуются на сайт губернатора.

«Это частный пример», - парировал Артур Гайдук.

«Это диктует время, - подчеркнул Алексей Севастьянов. - Коммуникации стали другими. И после этого они (жалобы — ред.) спускаются к главе волости».

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что сельские поселения не ликвидируются, а трансформируются в территориальные управления, и шефство над ними возьмет квалифицированный кадровый состав администрации района.

Главы районов выступают в поддержку проекта, поскольку он позволит определить единый подход к управлению территорией, продолжила она. Елена Тимашова сказала, что Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» собрала предложения и вопросы по проекту закона от всех глав районов. «Только два района - Новоржевский и Пустошкинский - направили в ассоциацию тексты обращения, сформулированного Шлосбергом. Остальные главы районов поддержали предложение», - сообщила она.

В марте представители региона планируют посетить Новгородскую область, где муниципальные округа существуют уже два года, чтобы убедиться, что «это полезно».

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко отметил, что у каждого субъекта своя специфика. «Исходя из этого есть определенные экспертные заключения, есть предложения дополнить закон и так далее. Что касается Псковской области, у нас есть своя специфика — разброс населенных пунктов, когда большая часть малых населенных пунктов насчитывает менее 10 жителей. И обеспечение доступности власти — важная составляющая», - подчеркнул он.

Виктор Остренко указал на то, что в настоящее время местное самоуправление больше занимается работой над нормативными актами и меньше занимается хозяйственной деятельностью.

Алексей Севастьянов добавил, что сегодня более 1800 нормативно-правовых актов регулируют работу поселений. «Они целый день бюрократией занимаются», - заметил он и напомнил, что законопроект вступает в силу с 2023 года, переходной период - до 2028 года.

Депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский поинтересовался у Артура Гайдука, знакомился ли он с текстом закона и есть ли в нем положительные моменты.

По словам депутата-яблочника, положительный момент только в том, что «затронута проблема мелких муниципалитетов», но закон «вместо лечения предлагает ампутацию».

«Когда изучал законопроект, отметил для себя, что там четко разграничены полномочия между региональной и муниципальной властью. Законопроект имеет право на жизнь, такой закон необходим, но его нужно редактировать», - отметил Андрей Маковский и предложил указать в проекте закона приоритет прямых выборов мэров. «Знаю, что партия "Яблоко" очень часто с этим выступала. Правильным будет не хоронить этот законопроект, а присоединиться к партии "Новые люди" и выступать за приоритет прямых выборов мэра в этом законе. Это было бы правильно, и сделает нашу политической систему лучше», - добавил он.

«Если бы речь шла об ампутации, то послезавтра это бы рассматривали во втором чтении в Госдуме, - указал Алексей Севастьянов. - Мы до 20 мая можем подавать свои предложении. Может, лечение изначально было неправильным? Мы сейчас собираем консилиум, призываем сесть за стол и поговорить, вынести решение. Мы готовы сесть за стол и обсуждать».

«Давайте обсуждать», - согласился Артур Гайдук.

«Спасибо, Артур Маркович. Я считаю, это маленькая победа нашего комитета, что мы вас убедили пообсуждать», - ответил Алексей Севастьянов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что в парламенте почти не осталось тех представителей, которые видели работу местного самоуправления до 2003 года. «Была похожая система управления, которая сейчас предлагается. Есть ли разница между тем, что было до 2003 года, и тем, что сейчас предлагается? Анализировали вы, прежде чем предлагать инициативу о полном отказе?» - спросил он у Артура Гайдука.

Депутат-яблочник ответил, что не занимался этим.

«Рекомендую посмотреть», - сказал Дмитрий Шахов.

Алексей Севастьянов еще раз подчеркнул, что законопроект носит длительный переходной период: «Никого не будут разгонять, никого не будут увольнять. Хотелось бы жителей региона успокоить. Мы приложим все усилия, чтобы был полноценный федеральный закон».

По итогам обсуждения члены комитета отклонили инициативу Артура Гайдука и предложили внести на рассмотрение областного Собрания постановление о поддержке концепции проекта закона об общих принципах организации местного самоуправления и рекомендовать его к принятию.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Теги: #псковское областное собрание #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 221 человек
22.02.2022, 16:280 Заменить водительские удостоверения предлагают псковичам онлайн 22.02.2022, 16:250 Принять участие в мероприятиях к Дню защитника Отечества приглашают псковичей 22.02.2022, 16:230 В Псковской области разделят полномочия по увековечению памяти погибших воинов 22.02.2022, 16:140 Гранты и гаранты
22.02.2022, 16:090 Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами 22.02.2022, 16:061 Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе 22.02.2022, 16:050 Псковские синоптики заявили, что зима пока не отступит 22.02.2022, 16:010 Владельцам торговых точек в Пскове напомнили о штрафах за нарушение правил дизайн-кода
22.02.2022, 15:550 Великолучанка решила мусорную проблему через инстаграм главы города 22.02.2022, 15:470 Псковская область готовится к годовщине подвига 6-й роты 22.02.2022, 15:430 «Летняя гонка по лесной тропе» пройдет в Пустошкинском районе 22.02.2022, 15:420 Парад войск Псковского гарнизона пройдет в Крестах 23 февраля
22.02.2022, 15:390 Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР 22.02.2022, 15:360 К темпам социальной газификации есть серьезные вопросы - Михаил Ведерников 22.02.2022, 15:300 «Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия 22.02.2022, 15:183 Выход лидера ЛДПР из строя будет проблемой для всей страны — Антон Минаков
22.02.2022, 15:160 В областном Собрании подискутировали о принятии законопроекта об организации местного самоуправления 22.02.2022, 15:080 Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса 22.02.2022, 14:502 Штрафы за нарушение масочного режима получили более 250 псковичей 22.02.2022, 14:460 Более 200 псковичей за сутки завершили вакцинацию от коронавируса
22.02.2022, 14:452 От чего зависит сумма в квитанциях за отопление, объяснили псковичам 22.02.2022, 14:420 Очаг коронавируса выявили в центре помощи сиротам в Великих Луках 22.02.2022, 14:380 В Великих Луках открылась выставка, посвященная Олимпиаде-2022 в Пекине 22.02.2022, 14:330 Подозреваемых в сбыте фальшивок задержали дедовичские полицейские. ВИДЕО
22.02.2022, 14:290 «Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи. ВИДЕО 22.02.2022, 14:280 Мокрый снег и до +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 23 февраля 22.02.2022, 14:250 Получить кэшбэк за подарки на 23 февраля предлагают псковичам 22.02.2022, 14:211 Политолог Александр Серавин: Россия и Украина могли договориться «по-хорошему»
22.02.2022, 14:070 «Россети» приглашают псковских школьников на олимпиаду 22.02.2022, 13:5910 В Пскове низкая стоимость тепловой энергии - Игорь Максимов 22.02.2022, 13:561 Псковстат опубликовал к 23 февраля статистику о мужчинах 22.02.2022, 13:510 Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь
22.02.2022, 13:460 Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР 22.02.2022, 13:350 Предоставлять отсрочку от армии сельским медикам предложит областное Собрание 22.02.2022, 13:262 «Ласточка» перевезла более 350 тысяч человек из Пскова в Петрозаводск и обратно 22.02.2022, 13:175 Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области
22.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 22.02.2022, 12:522 При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев 22.02.2022, 12:490 «Гайд-парк»: ЛДПР и новые вызовы. ВИДЕО 22.02.2022, 12:450 Еще почти 1000 псковичей заразились COVID-19, шесть человек скончались
22.02.2022, 12:428 Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР 22.02.2022, 12:401 Псковская таможня сообщила о незаконном ввозе тягачей из Латвии 22.02.2022, 12:314 В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса 22.02.2022, 12:281 Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР
22.02.2022, 12:170 Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией 22.02.2022, 12:140 «Титан-Полимер» ведет подбор рабочего персонала 22.02.2022, 12:083 Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР 22.02.2022, 12:060 Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста
22.02.2022, 12:025 Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов 22.02.2022, 11:580 В Псковской области модернизируют систему оповещения 22.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 22.02.2022, 11:415 Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове
22.02.2022, 11:370 Исследователи составили топ подарков на 23 февраля в Псковской области 22.02.2022, 11:321 Байдарки и канаты приобрели для спортшкол Пскова по требованию прокуратуры 22.02.2022, 11:220 Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе 22.02.2022, 11:160 «Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи
22.02.2022, 11:120 В областном Собрании поддержали законопроект об использовании ассигнований дорожных фондов на почтовые расходы 22.02.2022, 10:585 Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне 22.02.2022, 10:540 Аналитики назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в Пскове 22.02.2022, 10:526 Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР
22.02.2022, 10:500 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердят законом области 22.02.2022, 10:484 В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР 22.02.2022, 10:360 «Гайд-парк»: ЛДПР и новые вызовы 22.02.2022, 10:340 Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках
22.02.2022, 10:280 Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества обсудили в областном Собрании 22.02.2022, 10:201 На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги 22.02.2022, 10:160 Более 200 проверок владельцев оружия провели псковские росгварейцы 22.02.2022, 10:000 Где приобрести все необходимое для обновления интерьера, рассказали псковичам
22.02.2022, 09:500 Сокращенный рабочий день ждет россиян 22 февраля 22.02.2022, 09:300 Зарплату свыше ста тысяч рублей получают 4% жителей СЗФО — опрос 22.02.2022, 09:151 Эксперт рассказал, как мошенники «гипнотизируют» россиян 22.02.2022, 09:010 Четырех великолучан с признаками наркотического опьянения задержала полиция
22.02.2022, 08:530 Владимир Путин присвоил почетные звания работникам двух псковских организаций 22.02.2022, 08:450 Троеборье по воркауту среди школьников провели в Стругах Красных 22.02.2022, 08:301 День поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля 22.02.2022, 08:140 Призовые места заняли великолучане на всероссийском турнире по тхэквондо
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru