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Политика

Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом

31.03.2022 17:12|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал отмену двуглавой модели управления Псковом.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Справедливости ради надо сказать о том, что любой порядок формирования органов местного самоуправления имеет свои положительные стороны и недостатки. Что касается существующего сейчас порядка формирования органов местного самоуправления в городе Пскове, самым главным недостатком, на мой взгляд, является размытие полномочий между главой администрации и главой города. Соответственно, размывается ответственность за принятые решения. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это является существенным недостатком. И изменение порядка формирования органов местного самоуправления в областном центре учитывает эти обстоятельства», — отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что теперь полномочия исполнительно-распорядительного характера сосредоточены на уровне главы города, который будет возглавлять местную администрацию.

«Сокращается расстояние, если учитывать взаимодействие между руководителем самого крупного муниципального образования Псковской области и губернатором, — продолжил спикер регионального парламента. — Это тоже очень важно. Повышается ответственность за принятые решения. А нам сейчас очень важно, чтобы решения принимались быстро, эффективно, чтобы они реагировали на те изменения, которые происходят со стремительной быстротой».

Александр Котов выразил надежду, что после избрания главы администрации Пскова, который будет являться высшим должностным лицом местного самоуправления, удастся принять больше решений, которые позволят областному центру развиваться. «Такие перемены сегодня назрели», — подчеркнул он.

Кроме того, Александр Котов прокомментировал отсутствие у граждан права избирать главу городу на референдуме. «Существует две модели: когда глава города избирается на муниципальных выборах и когда избирается опосредованно населением через депутатов Псковской городской Думы. В этом случае ответственность главы города такая же. Потому что глава города подотчетен избирателям через городскую Думу, он будет ежегодно представлять отчет о своей деятельности и о деятельности администрации Пскова. Жители города Пскова, избиратели могут непосредственно через своих представителей принимать участие в оценке деятельности главы города, который будет возглавлять местную администрацию», — добавил он.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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