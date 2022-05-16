Политика

Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер. По традиции в начале недели подводим итоги минувшей семидневки и оцениваем активность псковских политиков, общественников, других публичных персон.

Как и прежде, шкала у нас пятибалльная, где 5 - максимальный показатель, а 1 - минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это негатив и потеря очков. Вот такие у нас правила игры, здесь я высказываю свое мнение - погнали!

- 5 Самую низкую оценку в этот раз не заслужил никто.

Катастрофических падений с карьерной лестницы и позорных фиаско не было.

- 4 Сергей Грахов

Минус четыре получает председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Прокуратура выявила нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. В частности, в рамках нацпроекта «Экология» комитет по строительству и ЖКХ с ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» заключили госконтракт на сумму 25 млн рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов на территории Псковской области». При этом (в нарушение требований законодательства) контракт на момент проверки не был размещен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в Единой информационной системе (ЕИС) на сайте zakupki.gov.ru. Кроме того, региональный комитет по строительству и ЖКХ с ООО «СА ЭКОТЕХ» заключили госконтракт на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму свыше 13,2 млн рублей. В нарушение установленного законом пятидневного срока акт приема-передачи товара от 26 декабря и платежное поручение были размещены в ЕИС лишь 9 марта. В связи с допущенным нарушением по постановлению «ока государева» главный по строительству и ЖКХ привлечен к административной ответственности - Сергей Грахов оштрафован на 20 тысяч рублей.

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-3 Михаил Шауркин

Тем временем администрация Дновского района во главе с Михаилом Шауркиным подверглась в соцсетях жесткой критике из-за стай бездомных собак на улицах. Местные жители возмущаются: мол, остаётся только с шокерами ходить, а собаки тем временем будут размножаться. Одни задаются вопросом («Вы хоть в курсе что у вас творится возле клуба на территории завода, там целый зверинец из больших агрессивных собак, территория запущенная, мимо ходят дети?») - и тут же советуют чиновникам хоть иногда выходить из машин и прогуливаться по городу. Другие недоумевают: «Собаки как бегали по городу так и бегают. В Сочи ребёнка загрызли, мы тоже ждём беды? Где 311 тысяч? Кого отловили? Где фотоотчет?»

На это администрация в лучших бюрократических традициях сухо отписывается: «Договор по отлову бездомных собак в г. Дно еще не исполнен. Администрацией Дновского района планируется заключение еще одного договора на отлов собак в мае 2022 года». Конец цитаты.

В сухом остатке - нерешенная проблема и минус три главе района господину Шауркину.

-2 Виталий Рахманов

Ни для кого не секрет, что в последние месяцы участились атаки на сайты органов власти, местного самоуправления, госпредприятий. Времена в этом смысле наступили сложные и тревожные - крайне важно заблаговременно поставить заслон на пути разного рода киберпреступников.

Как показывает практика, наш регион здесь выглядит зачастую беззащитным для подобных атак - понятно, что потом чиновники могут пытаться делать хорошую мину, говорить о беспрецедентности действий хакеров из-за пределов страны, додумывать логику их действий и даже выдавать запоздалую реакцию за героизм.

Однако ж это неправильно, разумнее усиливать безопасность. В ожидании работы над ошибками ставлю -2 и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталию Рахманову.

-1 Сергей Богданов

Каюсь, прессу псковских коммунистов регулярно не читаю, если только случайно наткнусь - вот тогда полистаю. И тогда обычно удивляюсь - задаюсь вопросом, в какой они там реальности живут. Вот и на днях попал мне в руки майский номер газеты «Псковский рубеж». Колонка редактора Сергея Богданова посвящена Дню печати. И - о господи - что там пишет товарищ главред.

По прочтении складывается ощущение, что сочинил колонку он не в двадцатые годы 21-го века, в пору айфонов и мессенджеров, а лет сто с лишним назад: белогвардейские банды Булак-Балаховича, рабочие, красноармейцы, газета «Псковский набат»…

А вывод там вовсе чудной: «Наша пресса как была всегда массовой, такой и остается поныне, - заключает редактор издания с тиражом, в десятки раз меньше аудитории интернет-порталов и соцсетей. - Народ как рос вместе с газетами, так и продолжает с ними расти - с «Правдой» и с «Псковским рубежом». И борьба наша народная, пролетарская не прекращается». Вот за эту «пролетарскую борьбу» и растущий с «Правдой» народ могу присудить только -1.

0 Игорь Иванов

Нейтральную оценку в этот раз ставлю председателю Псковского областного совета профсоюзов Игорю Иванову. Он побывал в Волгограде, встретился там с коллегой - руководителем тамошнего профобъединения, главой Общественной палаты региона Татьяной Гензе. Профсоюзные лидеры решили проработать и подписать соглашение о сотрудничестве. Посмотрим, что выйдет из этого взаимодействия в будущем - тогда и определимся, что ставить - плюс или минус.

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+1 Петр Алексеенко

Псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко пытаются в кои-то веки быть в актуальной общественно-политической повестке. Руководитель организации непривычно жестко и оперативно отреагировал на принятое латвийскими властями решение о сносе памятника освободителям Риги.

Положительно оценю и решение Петра Алексеенко вступить в полемику с публицистом Константином Калиниченко, обвинившим коммунистов в попытках политизировать День Победы. Не вдаваясь в детали этой острой дискуссии и не пытаясь определить, кто в ней победил, а кто проиграл, отмечу, что персек обкома КПРФ не испугался и принял участие в баттле в прямом эфире «ПЛН ФМ». Так что ставлю плюс один.

+2 Антон Минаков

Строчкой выше расположился координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. В региональном отделении партии продолжают подготовку к выборам, насколько мне известно, согласовывают в Москве на уровне федерального руководства партии списки кандидатов. Ну и, кроме того, с конца прошлой недели по области снова колесит агитационный автобус ЛДПР.

Начали с Великих Лук, Себежа и Пустошки - а вообще за 10 дней представители центрального аппарата партии, депутаты, координаторы местных отделений побывают в 18 населенных пунктах Псковской области.

+3 Юрий Сорокин, Дмитрий Месхиев

Теперь - о прекрасном, о музыке и театре. Вице-спикер областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин сделал еще один подарок любимому Пскову. В небольшом сквере вдоль улицы Калинина в дополнение к уже установленной здесь музыкальной скамейке появился металлический рояль, изготовленный по заказу депутата-единоросса. Жители и гости города делают здесь первые селфи.

Юрий Сорокин надеется, что у молодежи этот арт-объект в музыкальном сквере станет местом для свиданий. Ставлю региональному парламентарию высокие плюс три, как и художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву.

Он привлек к сотрудничеству культового режиссера, троекратного номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Антона Федорова. Итогом стала премьера спектакля «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Постановка вызвала большой интерес и восторженные отзывы псковских театралов.

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+4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев продолжает заниматься реальной работой. При содействии регионального бизнес-омбудсмена, кстати говоря, коммуниста, предприниматель из Псковской области избежал необоснованных расходов после проверки Фондом социального страхования. Подобные примеры конкретных дел заслуживают положительной оценки - заношу в дневник господина Мурылева плюс четыре.

+5 Александр Котов

Максимально высокий балл - плюс пять - достается в этот раз спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову. Напомню, что ранее псковский парламент выступил с инициативой разработать целевую программу по борьбе с борщевиком Сосновского на федеральном уровне. Псковичи обратили внимание на недостаточность региональных возможностей в борьбе с опасным сорным растением.

И вот депутаты ни много ни мало двадцати пяти регионов, представляющих все федеральные округа России, поддержали обращение к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Идея во всех отношениях правильная и достойна поддержки - как справедливо говорит Александр Котов, усилия на региональном уровне будут тщетными до тех пор, пока не будет единой общей программы по всей стране.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!