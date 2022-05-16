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Политика

Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак

16.05.2022 15:15|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер. По традиции в начале недели подводим итоги минувшей семидневки и оцениваем активность псковских политиков, общественников, других публичных персон.

 

Как и прежде, шкала у нас пятибалльная, где 5 - максимальный показатель, а 1 - минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это негатив и потеря очков. Вот такие у нас правила игры, здесь я высказываю свое мнение - погнали!

- 5 Самую низкую оценку в этот раз не заслужил никто.

Катастрофических падений с карьерной лестницы и позорных фиаско не было.

- 4 Сергей Грахов

Минус четыре получает председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Прокуратура выявила нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. В частности, в рамках нацпроекта «Экология» комитет по строительству и ЖКХ с ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» заключили госконтракт на сумму 25 млн рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов на территории Псковской области». При этом (в нарушение требований законодательства) контракт на момент проверки не был размещен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в Единой информационной системе (ЕИС) на сайте zakupki.gov.ru. Кроме того, региональный комитет по строительству и ЖКХ с ООО «СА ЭКОТЕХ» заключили госконтракт на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму свыше 13,2 млн рублей. В нарушение установленного законом пятидневного срока акт приема-передачи товара от 26 декабря и платежное поручение были размещены в ЕИС лишь 9 марта. В связи с допущенным нарушением по постановлению «ока государева» главный по строительству и ЖКХ привлечен к административной ответственности - Сергей Грахов оштрафован на 20 тысяч рублей.

-3 Михаил Шауркин

Тем временем администрация Дновского района во главе с Михаилом Шауркиным подверглась в соцсетях жесткой критике из-за стай бездомных собак на улицах. Местные жители возмущаются: мол, остаётся только с шокерами ходить, а собаки тем временем будут размножаться. Одни задаются вопросом («Вы хоть в курсе что у вас творится возле клуба на территории завода, там целый зверинец из больших агрессивных собак, территория запущенная, мимо ходят дети?») - и тут же советуют чиновникам хоть иногда выходить из машин и прогуливаться по городу.  Другие недоумевают: «Собаки как бегали по городу так и бегают. В Сочи ребёнка загрызли, мы тоже ждём беды? Где 311 тысяч? Кого отловили? Где фотоотчет?»

На это администрация в лучших бюрократических традициях сухо отписывается: «Договор по отлову бездомных собак в г. Дно еще не исполнен. Администрацией Дновского района планируется заключение еще одного договора на отлов собак в мае 2022 года». Конец цитаты.

В сухом остатке - нерешенная проблема и минус три главе района господину Шауркину.

-2 Виталий Рахманов

Ни для кого не секрет, что в последние месяцы участились атаки на сайты органов власти, местного самоуправления, госпредприятий. Времена в этом смысле наступили сложные и тревожные - крайне важно заблаговременно поставить заслон на пути разного рода киберпреступников.

Как показывает практика, наш регион здесь выглядит зачастую беззащитным для подобных атак - понятно, что потом чиновники могут пытаться делать хорошую мину, говорить о беспрецедентности действий хакеров из-за пределов страны, додумывать логику их действий и даже выдавать запоздалую реакцию за героизм.

Однако ж это неправильно, разумнее усиливать безопасность. В ожидании работы над ошибками ставлю -2 и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталию Рахманову.

-1 Сергей Богданов

Каюсь, прессу псковских коммунистов регулярно не читаю, если только случайно наткнусь - вот тогда полистаю. И тогда обычно удивляюсь - задаюсь вопросом, в какой они там реальности живут. Вот и на днях попал мне в руки майский номер газеты «Псковский рубеж». Колонка редактора Сергея Богданова посвящена Дню печати. И - о господи - что там пишет товарищ главред.

По прочтении складывается ощущение, что сочинил колонку он не в двадцатые годы 21-го века, в пору айфонов и мессенджеров, а лет сто с лишним назад: белогвардейские банды Булак-Балаховича, рабочие, красноармейцы, газета «Псковский набат»…

А вывод там вовсе чудной: «Наша пресса как была всегда массовой, такой и остается поныне, - заключает редактор издания с тиражом, в десятки раз меньше аудитории интернет-порталов и соцсетей. - Народ как рос вместе с газетами, так и продолжает с ними расти - с «Правдой» и с «Псковским рубежом». И борьба наша народная, пролетарская не прекращается». Вот за эту «пролетарскую борьбу» и растущий с «Правдой» народ могу присудить только -1.

0 Игорь Иванов

Нейтральную оценку в этот раз ставлю председателю Псковского областного совета профсоюзов Игорю Иванову. Он побывал в Волгограде, встретился там с коллегой - руководителем тамошнего профобъединения, главой Общественной палаты региона Татьяной Гензе. Профсоюзные лидеры решили проработать и подписать соглашение о сотрудничестве. Посмотрим, что выйдет из этого взаимодействия в будущем - тогда и определимся, что ставить - плюс или минус.

+1 Петр Алексеенко

Псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко пытаются в кои-то веки быть в актуальной общественно-политической повестке. Руководитель организации непривычно жестко и оперативно отреагировал на принятое латвийскими властями решение о сносе памятника освободителям Риги.

Положительно оценю и решение Петра Алексеенко вступить в полемику с публицистом Константином Калиниченко, обвинившим коммунистов в попытках политизировать День Победы. Не вдаваясь в детали этой острой дискуссии и не пытаясь определить, кто в ней победил, а кто проиграл, отмечу, что персек обкома КПРФ не испугался и принял участие в баттле в прямом эфире «ПЛН ФМ». Так что ставлю плюс один.

+2 Антон Минаков

Строчкой выше расположился координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. В региональном отделении партии продолжают подготовку к выборам, насколько мне известно, согласовывают в Москве на уровне федерального руководства партии списки кандидатов. Ну и, кроме того, с конца прошлой недели по области снова колесит агитационный автобус ЛДПР.

Начали с Великих Лук, Себежа и Пустошки - а вообще за 10 дней представители центрального аппарата партии, депутаты, координаторы местных отделений побывают в 18 населенных пунктах Псковской области.

+3 Юрий Сорокин, Дмитрий Месхиев

Теперь - о прекрасном, о музыке и театре. Вице-спикер областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин сделал еще один подарок любимому Пскову. В небольшом сквере вдоль улицы Калинина в дополнение к уже установленной здесь музыкальной скамейке появился металлический рояль, изготовленный по заказу депутата-единоросса. Жители и гости города делают здесь первые селфи.

Юрий Сорокин надеется, что у молодежи этот арт-объект в музыкальном сквере станет местом для свиданий. Ставлю региональному парламентарию высокие плюс три, как и художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву.

Он привлек к сотрудничеству культового режиссера, троекратного номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Антона Федорова. Итогом стала премьера спектакля «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Постановка вызвала большой интерес и восторженные отзывы псковских театралов.

+4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев продолжает заниматься реальной работой. При содействии регионального бизнес-омбудсмена, кстати говоря, коммуниста, предприниматель из Псковской области избежал необоснованных расходов после проверки Фондом социального страхования. Подобные примеры конкретных дел заслуживают положительной оценки - заношу в дневник господина Мурылева плюс четыре.

+5 Александр Котов

Максимально высокий балл - плюс пять - достается в этот раз спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову. Напомню, что ранее псковский парламент выступил с инициативой разработать целевую программу по борьбе с борщевиком Сосновского на федеральном уровне. Псковичи обратили внимание на недостаточность региональных возможностей в борьбе с опасным сорным растением.

И вот депутаты ни много ни мало двадцати пяти регионов, представляющих все федеральные округа России, поддержали обращение к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Идея во всех отношениях правильная и достойна поддержки - как справедливо говорит Александр Котов, усилия на региональном уровне будут тщетными до тех пор, пока не будет единой общей программы по всей стране.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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