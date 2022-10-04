«Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не планирует выдвигать своего кандидата на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.
По его словам, причиной отказа от участия в выборах стало недостаточное влияние партии на данный район и отсутствие в нем членов партии.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.
Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.