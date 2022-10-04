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Политика

«Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района

04.10.2022 17:20|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не планирует выдвигать своего кандидата на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

По его словам, причиной отказа от участия в выборах стало недостаточное влияние партии на данный район и отсутствие в нем членов партии.

«Потенциал ещё не тот. У нас там нет членов партии, особых работ в районе тоже не проводили. Быть "пустым местом", я думаю, не стоит», – пояснил решение Михаил Иванов.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #выборы #партия пенсионеров
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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