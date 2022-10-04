Политика

«Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не планирует выдвигать своего кандидата на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

По его словам, причиной отказа от участия в выборах стало недостаточное влияние партии на данный район и отсутствие в нем членов партии.

«Потенциал ещё не тот. У нас там нет членов партии, особых работ в районе тоже не проводили. Быть "пустым местом", я думаю, не стоит», – пояснил решение Михаил Иванов.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.