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Политика

Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку

22.11.2022 09:45|ПсковКомментариев: 0

Жеребьёвка по распределению печатных площадей для публикации предвыборных агитационных материалов между кандидатами на должность главы Пушкиногорского района пройдёт 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии.

«Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района информирует о проведении жеребьёвки по распределению печатных площадей для публикации предвыборных агитационных материалов в районной газете "Пушкинский край" между зарегистрированными кандидатами на должность главы Пушкиногорского района», - говорится в сообщении.

Жеребьёвка состоится 24 ноября в 10.30 часов в актовом зале администрации Пушкиногорского района по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина, дом №6, 2 этаж. Контактные телефоны (81146) 23604, 21770.

Напомним, этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов: 

  1. Дмитрий Волконский (самовыдвижение);
  2. Игорь Романов («Партия роста»);
  3. Оксана Филиппова («Единая Россия»);
  4. Андрей Маковский («Новые Люди»);
  5. Александр Коваленко (ЛДПР).

Позже самовыдвиженца Дмитрия Волконского сняли с выборов.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #политика #пушкиногорский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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