Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку

Жеребьёвка по распределению печатных площадей для публикации предвыборных агитационных материалов между кандидатами на должность главы Пушкиногорского района пройдёт 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии.
«Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района информирует о проведении жеребьёвки по распределению печатных площадей для публикации предвыборных агитационных материалов в районной газете "Пушкинский край" между зарегистрированными кандидатами на должность главы Пушкиногорского района», - говорится в сообщении.
Жеребьёвка состоится 24 ноября в 10.30 часов в актовом зале администрации Пушкиногорского района по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина, дом №6, 2 этаж. Контактные телефоны (81146) 23604, 21770.
Напомним, этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов:
Позже самовыдвиженца Дмитрия Волконского сняли с выборов.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.