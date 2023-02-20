Политика

Рейтингомер: отчет для Путина, отставка недели и приговор топ-менеджеру

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Виктор Мартыненко

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-директор «Псковавиа» Виктор Мартыненко. Он признан виновным в присвоении средств компании в крупном размере и приговорен судом к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Напомним, что ранее сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность топ-менеджера, в отношении которого летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело за невыплату сотрудникам компании заработной платы.

-4 Ирина Богачева

На следующей строчке нашего рейтинга - экс-депутат областного Собрания, доктор Ирина Богачева. На минувшей неделе стало известно, что она покинула пост главного врача Островской межрайонной больницы, который занимала многие годы.

Не будем давать оценку Ирине Богачевой как врачу, но как публичный политик она была достаточно заметна и прямолинейна. Часто говорила то, что не нравится начальству. Не секрет, что у нее не сложились отношения с руководителем областного комитета по здравоохранению госпожой Гаращенко.

Уже назначен и.о. главврача, проводится конкурс на замещение вакантной должности. А госпожа Богачева уже на пенсии и, судя по всему, завершила не только профессиональную карьеру, но и активное участие в общественно-политической жизни.

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-3 Дарья Цилина

Минус три получает теперь уже экс-директор Псковского управления «Почты России» Дарья Цилина. На днях она покинула кресло, которое заняла всего полтора года назад, летом 2021-го. За это время областное отделение «Почты России» неоднократно подвергалось критике, в том числе со стороны чиновников и депутатов. Причины кадрового решения не разглашаются - известно лишь, что Дарья Цилина продолжит карьеру вне компании.

-2 Николай Кузьмин

Какая избирательная система всех времен и народов - лучше? Об этом на минувшей неделе говорили на дискуссионной площадке, организованной Общественным советом при облизбиркоме. Ожидалась полемика с участием условных «славянофилов» и «западников» из числа местных оппозиционеров. Однако баттла не вышло. Если сторонников отечественной избирательной модели хватало, то яблочник Николай Кузьмин на ринг не пришел. Наверное, испугался дискутировать с членами избиркома и другими экспертами. Так что заносим в дневничок яблочника минус два.

-1 Владимир Никитин

Тем временем в КПРФ, похоже, поставили под сомнение роль и значение в истории партии члена ЦК, экс-депутата Госдумы с двадцатилетним стажем Владимира Никитина. Об экс-лидере псковских коммунистов не вспоминали при праздновании 30-летия партии, а на торжественном собрании ему дали слово только на третьем часу заседания. Мало того, ранее соратники уличили товарища Никитина в том, что был неточен при цитировании Ленина и в целом «переборщил» в оценках в очередной статье. В связи с чем «политический динозавр» даже был вынужден публично признать собственную неправоту.

0 Инна Залесская

Нейтральную оценку получает Инна Залесская, назначенная исполняющим обязанности директора «Почты России» вместо уже упомянутой Дарьи Цилиной.

Госпожа Залесская ранее работала заместителем директора «Почты» по операционной деятельности, известна и по работе в псковском отделении «Сбербанка». Посмотрим, как она будет справляться в новом качестве и сумеет ли избавиться от приставки и.о.

+1 Петр Алексеенко, Валерий Гарбузов

Теперь к положительным оценкам. Плюс один получают сразу двое. Во-первых, первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, который и мероприятия по случаю 30-летия партии организовал, и от участия в публичных встречах и дискуссиях, в отличии от некоторых оппозиционеров, не уклоняется.

Во-вторых, отмечаем приезд в родной город известного политолога, директора института США и Канады Российской академии наук Валерия Гарбузова. Он вновь побывал в Пскове, выступил на семинаре «Глобальные вызовы XXI века» в ПсковГУ и в СМИ. Дал честные оценки внешнеполитической ситуации, вновь продемонстрировал, что не изменяет принципам и говорит то, что думает.

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+2 Светлана Мельникова

Положительную оценку заслужила и директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Под ее руководством музей становится центром притяжения и поставщиком интересных новостей. Намедни впервые выставили эскиз Куинджи «Лунная ночь» и открыли выставку «Шаржи по заказу псковского губернатора "Ба! Знакомые все лица!"», на которой представлены акварельные портреты представителей псковского общества 1820-х годов.

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Вдобавок музей стал местом проведения дискуссионной площадки с участием региональных политиков, общественников и других экспертов.

+3 Игорь Сопов

Плюс три по итогам недели зарабатывает председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Он проявляет открытость в отношениях с участниками общественно-политического процесса и активно занимается просветительской деятельностью. Вот и на днях глава облизбиркома провел встречу с руководителями региональных отделений партий плюс представил на дискуссионной площадке «Лучшая избирательная система всех времен и народов» обстоятельный доклад.

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+4 Борис Елкин

Строчкой выше расположился глава Пскова Борис Елкин. Плюс четыре ставим по совокупности факторов. Во-первых, городские власти очень достойно справились с последствиями снегопада, который обрушился на Псков в выходные. Во-вторых, глава областного центра продолжает развивать сотрудничество с Белоруссией, что сейчас в тренде.

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В-третьих, он лично проинспектировал строительство дома для расселения ветхого и аварийного жилья. Стройка идет с опережением графика - оказывается, может быть и так. И, в-четвертых, Борис Елкин в Москве стал участником федерального проекта «Муниципальный диалог», старт которому дал замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Возглавляемая им рабочая группа по вопросам специальной военной операции отработала более 20 тысяч обращений военнослужащих и членов их семей. По итогам отчет направлен президенту России Владимиру Путину.

Теперь наблюдаем, какое продолжение получат выводы рабочей группы в действиях и заявлениях главы государства. Возможно, поймем это уже завтра, в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию.

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На этом всё. Это был Господин Рейтингомер. До встречи через неделю.