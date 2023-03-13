Политика

Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева

Привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Тамара Новицкая

Самую низкую оценку минус пять ставим секретарю регионального отделения партии «Новые люди» Тамаре Новицкой. Подававшая надежды девушка окончательно потеряла позиции в партийной организации - по сути, превратилась из руководителя и публичного лица, коей была в прошлом году, в делопроизводителя, что не скрывают даже в партии.

При этом Новицкая по-прежнему остается объектом для жесткого троллинга в провластных телеграм-каналах, авторы которых упорно прощаются с раздражающей их госпожей Новицкой, пророчат ей непочетную отставку и спроваживают из Пскова.

-4 Антон Сергеев

Минус четыре схлопотал советник губернатора по СМИ Антон Сергеев. Он получил по шапке за пиар-кампанию - рекламу своего личного телеграм-канала в районных газетах. Не может обойтись без самопиара.

Так-то ему на котиках и собаках не набрать подписчиков - вынужден прибегать к админресурсу.

Не важно качество таких подписчиков - да хоть бы и «мертвые души», всё сгодится. Такая вот чичиковщина в чистом виде!

Неясным осталось одно: была ли эта самодеятельность чиновника от СМИ оформлена как коммерческая реклама - по прайсу государственного медихолдинга Псковской области. Напомним, что руководство холдинга докладывало губернатору о резком росте рекламных бюджетов - внес ли свой вклад советник или это была реклама за счет госбюджета? Ждем ответа - как известно, всё тайное когда-нибудь становится явным.

-3 Геннадий Афанасьев

Минус три получает глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. По результатам прокурорской проверки в деятельности органов местного самоуправления и «Псковавтодора» выявлены нарушения по содержанию дорог в Дедовичах - то есть на самом виду у главы района, который в ответе за всё происходящее в муниципалитете. Установлены факты ненадлежащего содержания более 10 автомобильных дорог местного и регионального значения, выразившиеся в несвоевременной уборке дорог, остановок и пешеходных переходов от снега и наледи. В адрес должностных лиц внесены представления об устранении нарушений законодательства. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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-2 Вера Баданина

«Опять двойка» - это сегодня про руководителя областного комитета по ветеринарии Веру Баданину. Возглавляемый ею комитет потерпел неудачу по итогам судебной саги об укушенном бездомной собакой 7-летнем ребенке из Пскова. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение Псковского городского суда о взыскании с областного комитета по ветеринарии компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба комитета без удовлетворения.

-1 Сергей Тарасик

Минус один отправляем в Печоры главе района Сергею Тарасику. В то время как судьбой местного предприятия «Евро-Керамика» озадачились уже и первые лица области, и руководители силовых структур, глава муниципалитета хранит молчание - по крайней мере, в публичной плоскости.

Возможно, мы чего-то не знаем - и районные власти без лишних слов, кулуарно и героически, с утра до ночи спасают градообразующее предприятие, решают будущее 700 сотрудников и членов их семей, но, если судить по публичной сфере, дело муниципальных чиновников сторона - хата с краю.

0 Александр Баев, Александр Ножка

Нейтральную оценку 0 отдаем тезкам Александрам - Баеву и Ножке. Кандидатуры двух этих псковских коммунистов рассматривает кадровая комиссия обкома КПРФ - подразумевается, что кто-то один из них представит партию на губернаторских выборах. Впрочем, зная непредсказуемость псковских зюгановцев, которые то заявляют об отказе от участия в выборах, то решают все-таки заявиться, то озвучивают фамилии иногородних кандидатов, то потом их даже не вспоминают - я бы ничего не стал исключать.

По крайней мере, вариант, при котором в финал вышли двое, а выиграет третий - или партия вовсе не станет выдвигать кандидата - не представляется таким уж нереальным. Так что пока Баев с Ножкой получают ноль.

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+1 Андрей Михеев

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев представил на совещании у губернатора доклад о разработке обновленной системы поддержки новых инвестпроектов - регионального инвестиционного стандарта. Работа ведется в соответствии с поручением президента России. Стандарт состоит из пяти элементов, несколько из них уже внедрены и действуют - так, уже работает региональный Совет по инвестициям и Фонд инвестиционного развития.

+2 Наталья Федорова

Глава Псковского района раскрылась с неожиданной стороны в радиопрограмме «Чай втроем» в эфире ПЛН FM. Она поделилась воспоминаниями о своей родной деревне и годах учебы на естественно-географическом факультете ПГПИ, рассказала о своем домашнем питомце и методах снятия стресса. Ответила на вопросы о том, что ее способно довести до слез и кем быть легче - главой района или директором школы-депутатом. В целом беседа получилась душевной и содержательной, глава района предстала не только грамотным руководителем, но и очень интересным человеком.

+3 Юрий Сорокин

Плюс три заносим в дневник вице-спикера областного Собрания депутатов Юрия Сорокина. Накануне он принимал поздравления с днем рождения, а до этого 8 марта оригинально обратился к представительницам прекрасного пола. На фоне однотипных поздравлений политиков с женским днем Юрий Сорокин выигрышно выделился, виртуозно исполнив на фортепиано сокращенную версию «La petite Fille de La Mer» композитора Vangelis. В целом отмечаем публичную активность «политика с человеческим лицом» и множеством разноплановых увлечений.

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+4 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков инициировал проведение «парламентского часа» по вопросам роста тарифов ЖКХ и мер поддержки слабозащищенных слоев (рассмотрение в Собрании, вероятно, пройдет уже в ближайшее время).

Кроме того, в ЛДПР подходит к завершению всероссийский прием в партию имени Владимира Жириновского, псковское региональное отделение успешно решает задачи по приему новых сторонников. В Псковской области за год нарастили количество членов партии примерно на полтысячи человек, с 2,5 до 3 тысяч - более точные цифры прозвучат по итогам всей кампании в апреле.

+5 Александр Козловский

Максимально высокую оценку получает депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Парламентарий активно работал в Москве и в регионе. На встрече с экспертным сообществом обсудил вопросы поддержки и приоритетные направления взаимодействия предприятий электроэнергетики с научно-исследовательскими организациями, вузами и другими разработчиками инновационных решений. Потом провел ряд встреч в Пскове и Великих Луках. Дал интервью телеканалу Союзного государства России и Белоруссии - в программе «Минск-Москва» четко сформулировал приоритеты партнерства России и Беларуси в вопросах импортозамещения. Тем временем в региональном отделении «Единой России» во главе с Александром Козловским запущена процедура праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы - как говорится, процесс пошел.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.