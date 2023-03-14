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Политика

ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района

17.03.2023 09:36|ПсковКомментариев: 0

Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала кандидатом на досрочные выборы главы района Юрия Кравцова («Единая Россия»). Об этом кандидат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

Напомним, на досрочные выборы главы Пустошкинского района заявились пять кандидатов. Выборы пройдут 22-23 апреля.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. 

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Теги: #пустошкинский район #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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