Политика

ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района

Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала кандидатом на досрочные выборы главы района Юрия Кравцова («Единая Россия»). Об этом кандидат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

Напомним, на досрочные выборы главы Пустошкинского района заявились пять кандидатов. Выборы пройдут 22-23 апреля.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.