Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района

Начался второй, заключительный день голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Избирательные участки открылись в 8.00, проголосовать на них можно будет до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Голосование идёт два дня и стартовало вчера, 22 апреля. Явка на выборах по состоянию на 20.00 прошлого дня составила 17,67%, проголосовали 1 153 избирателя.
Напомним, в досрочных выборах главы Пустошкинского района принимают участие четыре кандидата.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.