Политика

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Пустошкинском районе

Глава администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов (кандидат от «Единой России») лидирует на досрочных выборах главы Пустошкинского района, согласно предварительным результатам. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

Число протоколов после подсчета голосов 15-ю УИК составило 2 583. Кандидатуру Юрия Кравцова поддержали 2104 избирателя, Станислава Янкевича (КПРФ) – 326 избирателей, Алексея Борисова (ЛДПР) – 107 избирателей, кандидатуру Елены Агаджановой (Партия Роста) – 46 избирателей.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.