Политика

Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета

Салют! Пришло время подвести итоги недели, на которой произошли важные, можно сказать, знаковые и ключевые события общественно-политической жизни региона.

Субъективные оценки чиновникам, депутатам, общественникам и другим публичным персонам выставляет обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Здесь он высказывает свое мнение. Шкала - пятибалльная, плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Дмитрий Поршнев

Самую низкую оценку получает гдовский активист Дмитрий Поршнев, известный как помощник областного депутата от КПРФ. Только так, на минус пять, могу оценить выложенное в сети видео, главный герой которого, по мнению многих, просто неадекватен. Г-н Поршнев ворвался в школу в Гдовском районе, без разрешения вел съемку несовершеннолетних, ругался с персоналом, а потом зачем-то выложил это видео в интернет. Теперь этому странному и скандальному персонажу светит, как минимум, административное наказание.

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

-4 Иван Цецерский

Исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, экс-глава города Пскова Иван Цецерский выведен из состава Совета при президенте России по развитию МСУ. Это следует из указа Владимира Путина. Значение консультативного органа, заседания которого теперь проходят раз в несколько лет, я бы не стал преувеличивать. Однако факт невключения в обновленный состав господина Цецерского, который числился в президентском Совете многие годы, свидетельствует о потере бывшим псковским главой своих позиций в столице.

-3 Юлия Пересильд

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд оказалась в центре резонансного и очень неприятного скандала. В Гильдии актеров предложили наградить ее звездой Героя России - за полет в космос для съемок фильма. Эта идея вызвала резкое неприятие космонавтов. Как выразилась Герой России Елена Серова, «если это награждение произойдет, это обесценит подвиг настоящих космонавтов». Еще жестче высказался ее коллега Федор Юрчихин, противопоставивший актрису Пересильд не только космонавтам, но и журналистам, которые погибли в горячих точках при выполнении служебного долга, но не получили (посмертно) звезд Героев.

Фото: www.roscosmos.ru

-2 Дмитрий Яковлев

В Пскове из-за допущенной ошибки демонтировали доску памяти автора «Двух капитанов» Вениамина Каверина, которая располагалась на фасаде школы №1. До этого на неверно указанные годы учебы в заведении будущего писателя обратила внимание ПЛН. Как выяснилось, памятную доску с неправильно указанными данными повесили на фасаде здания в конце прошлого года. Городское управление культуры в лице председателя Дмитрия Яковлева получает за невнимательность минус два.

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-1 Игорь Романов

Руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов съездил в Москву на российско-китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. И насмешил пафосными комментариями в духе «Планирую провести переговоры по инвестированию и технологическому сотрудничеству с Псковской областью» и «Китай нашел надежных партнеров для развития бизнеса в России!» То есть: если поначалу депутат Плюсского районного собрания, видимо, представлял себя себя одетым в костюмчик вице-губернатора по экономике, то к концу форума уже дал волю воображению и мысленно облачился, не иначе, в мундир федерального министра. Поскромнее надо быть - или представить результат переговоров и партнеров.

0 Андрей Ульянов, Андрей Вьюнов

Нейтральную оценку получают сразу двое назначенцев недели.

Андрей Ульянов сел в кресло заместителя главы администрации Пскова. Экс-сотрудник силовых структур будет курировать работу комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела предпринимательства и потребительского рынка, а также отдел рекламы и нестационарной торговли. Андрей Ульянов родился и вырос в Пскове, имеет высшее юридическое образование, проходил службу в органах государственной безопасности России.

А Андрей Вьюнов назначен заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области - начальником управления специальных программ. Андрей Вьюнов - уроженец Великих Лук. Образование получил в одной из псковских школ, затем - в петербургском Суворовском училище и Академии ФСБ. В структуре ФСБ работал свыше 20 лет.

По традиции не спешу в подобных случаях с конкретными оценками - ждем первых шагов в новых должностях. Тогда и видно будет, плюсы или минусы им выставлять.

+1 Александр Гончаренко

Председателю Псковской гордумы Александру Гончаренко в «Единой России» доверили выступить спарринг-партнером губернатора на праймериз по определению кандидата на сентябрьские выборы. Понятно, что это не более чем потребовавшееся в соответствии с уставными нормами обозначение альтернативы «кандидату №1». Тем не менее отмечаю доверие, оказанное именно спикеру гордумы. Не сомневаюсь, объяви конкурс - желающих стать спарринг-партнером фаворита было бы хоть отбавляй.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Он представил новые партийные проекты для сторонников здорового образа жизни и выпускников школ, которых ждут в университете мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского. Вдобавок господин Минаков разъяснил в эфире ПЛН FM законодательные инициативы и анонсировал скорый приезд в Псковскую область лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

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+3 Юрий Кравцов

В воскресенье завершились первые выборы этого года. По итогам избирательной кампании в Пустошкинском районе главой муниципального образования избран Юрий Кравцов. Он получает плюс три. Единоросс набрал около 80 процентов голосов, ставший вторым коммунист Станислав Янкевич - 12,4%. Говоря об уверенной победе Кравцова в районе, который не так давно относился к так называемой «яблочной аномалии», наблюдатели заключают: дескать, теперь и здесь восстановлен привычный порядок, Пустошка опять встроена в вертикаль.

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+4 Дмитрий Месхиев

Спектакль «Морфий» Псковского театра драмы стал лауреатом престижной национальной театральной премии «Золотая маска - 2023». Спектакль боролся за награды в семи номинациях, в итоге получил две - за «Лучшую работу художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшую женскую роль второго плана» (Наталья Петрова). Отмечаю большой успех псковского дрампуша и ставлю плюс четыре худруку театра, режиссеру Дмитрию Месхиеву. Так держать!

+5 Михаил Ведерников

А теперь о главном событии недели, которое имеет ключевое значение для всей региональной политики. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым. Заслушав доклад, глава государства положительно оценил работу команды регионального руководителя и пожелал ему удачи на выборах. Кстати говоря, президент включил губернатора в обновленный совет по развитию МСУ. А в Пскове в поддержку выдвижения Михаила Ведерникова на выборы выступили политсовет «Единой России» и сотни участников форума - секретари местных и первичных отделений партии.

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До этого губернатор побывал в зоне СВО, навестил находящихся там псковичей и передал гуманитарный груз. Так что неделя была - огонь! За такую активность Михаилу Ведерникову можно было бы и шесть поставить, но максимальный балл у нас пять. Так что заношу в дневник губернатора пятерку с плюсом.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.