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Политика

Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области

18.04.2023 17:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля. Гостем студии стал координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о новых проектах либерал-демократов и о планах регионального отделения партии. Кроме того, гость студии поделился ближайшими планами партийцев и прокомментировал свежие законодательные инициативы ЛДПР.

 

– Антон Александрович, в регионе начинается губернаторская избирательная кампания. Как руководитель областного отделения партии какие задачи вы ставите? Какие у ЛДПР планы?

– Касаемо губернаторской кампании 2023 года - от регионального отделения на Высший совет ЛДПР было представлено три кандидатуры: я – координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, координатор городского отделения, депутат городской Думы Сергей Литвиненко и заместитель регионального координатора Артем Васильев. 

Решения Высшего совета мы будем ожидать, наверное, ближе к концу мая и не будем забывать, что после него нужно еще провести конференцию, поскольку все выдвигаемые кандидаты должны быть выбраны исключительно коллегиально.

– Что происходит в региональном отделении партии и на федеральном уровне? С какими инициативами выступаете? Что нового предлагает ЛДПР жителям Псковской области?

– Будет уместно начать с федеральных проектов. В первую очередь хотел бы презентовать, наш новый проект «Мне по силам». Это первый и уникальный проект для страны, который разработан фактически с нуля. Суть его достаточно проста: ЛДПР хочет мотивировать граждан Псковской области и всей Российской Федерации заниматься спортом. Если вы любите ходьбу, бег, плавание, велосипед, лыжи, выполняйте задания в течение недели, получайте баллы, которые вы впоследствии можете обменивать на призы. Призовая линейка максимально разнообразна – наш новый мерч: футболки, поло, кофты, вплоть до электронных устройств. Главным призом будет бесплатное обучение в нашем Институте мировых цивилизаций в Москве.

Поэтому всех призываю поучаствовать в проекте «Мне по силам», улучшить свое здоровье, получать за это призы.

– Людям, которые может быть, не так сильно увлечены занятиями спортом и ЗОЖ, ориентированным на другие сферы, что предлагает ЛДПР?

– Здесь, безусловно, нужно несколько минут уделить нашему новому проекту. Хочу обратить внимание всех, кто заинтересован в поступлении в университет. В честь дня рождения Владимира Вольфовича (Жириновского, основателя ЛДПР – ред.) до 25 апреля объявлен конкурс на бюджетное обучение в Институте мировых цивилизаций с проживанием в общежитии в центре Москвы. Также победители конкурса смогут выбрать специальность по душе, поскольку институт достаточно широкопрофильный.

Для участия необходимо зайти на сайт конкурса. Абитуриенты из любых регионов страны могут зарегистрироваться и выполнить вступительные испытания. Одно из них – ЕГЭ, другое – творческие задания, третье – собеседование в Москве. 

– Это разовая акция или предполагается, что этот проект станет долгоиграющим, и в будущем люди также будут иметь возможность участвовать в этом конкурсе и получать бесплатное образование?

– Положа руку на сердце, не могу говорить о следующих годах. Я знаю, что проект запущен, и в этом году он будет действовать до 25 апреля. Будет ли он повторяться в следующем? Посмотрим ближе к следующей весне.

– Не могу не спросить и о законодательных инициативах либерально-демократической партии. На каких направлениях сконцентрированы ваши усилия? Что хотите изменить в законодательстве? 

– На данный момент мной разработано три законопроекта. Могу сейчас афишировать один из них. Он разработан как раз в преддверие губернаторской кампании. Я предлагаю в шесть раз снизить избирательный фонд в преддверии губернаторской кампании. Год или два назад он зачем-то был расширен с 45 млн до 90 млн рублей. У меня, да и многих возникают вопросы: зачем такие деньги и какой партии они нужны? Наши избирательные фонды на кампании любых уровней значительно меньше, чем у наших соперников. Неужели стране сейчас некуда девать деньги? Разработанный законопроект внесу на рассмотрение в региональный парламент сегодня. У меня нет сомнений, что его поддержат как минимум коллеги по оппозиционным партиям. С партией власти также будем проводить переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет.

Другие два законопроекта будут поданы до конца этой сессии, то есть в мае-июне. Но о них я готов буду рассказать в следующий раз.

– Предлагаю вернуться к событиям недавнего прошлого. По вашей инициативе был внесен в областное Собрание вопрос о том, чтобы рассмотреть в рамках парламентского часа меры поддержки определенных категорий населения в плане оплаты услуг жилищно- коммунального хозяйства. Такое рассмотрение вопроса в стенах регионального парламента уже состоялось. Насколько вы удовлетворены тем, как оно прошло? Получили ли вы ответы на те вопросы, которые и у вас есть, и наверняка есть у тех людей, которые обращаются к либерал-демократам?

– 1 апреля подобные слушания ЛДПР инициировала в законодательных собраниях по всей стране, поскольку увеличилось количество подобных обращений, особенно с января. Я думаю, нашим радиослушателям не надо рассказывать, все получают платежки, и видят, как выросли цены. Поэтому с февраля мы начали поднимать этот вопрос по всей стране. Были проведены парламентские часы, мы собрали информацию, в том числе и по Псковской области. Какие меры поддержки оказываются на данный момент, какие еще планируются, какие, в принципе, возможны, – вся эта информация ушла в Государственную Думу со всех регионов, где с 10 апреля уже начались парламентские слушания федерального масштаба. Окончательно решение уже подведут коллеги из Государственной Думы.

– Насколько я понимаю, в ближайшее время у нас есть шанс увидеть партийного руководителя ЛДПР, преемника Владимира Жириновского, Леонида Слуцкого в Псковской области. Не могли бы вы сейчас приоткрыть завесу тайны, когда это произойдёт?

– Не хотел бы спекулировать на датах, поскольку решение пока согласовывается. Около 10 дней назад мы обсуждали с председателем партии Леонидом Слуцким его приезд в Псков. Возможно, что это произойдёт во второй половине мая. Своё желание приехать в Псковскую область он обозначил твёрдо. По его приезду уже разработана программа. Это будет рабочая поездка, пройдут встречи с активом, с гражданами, будет возможность обратиться к нему. Председатель также озвучит основные задачи минимум на грядущую избирательную кампанию: везде занимать второе место. Основная задача - быть первыми.

– Знаю, что одно из важных направлений работы ЛДПР - оказание гуманитарной помощи тем, кто находится в зоне проведения СВО...

– Мы ежедневно оказываем различного рода помощь. Она идет как из федерального центра,  так и из регионов. Безусловно, очень помогают приграничные регионы – это наши депутаты из Белгородской, Курской областей. Через них идет большая доставка грузов. Мы собираем гуманитарную помощь и в Псковской области. Вот буквально в декабре я сам ездил в Луганск, также возил гуманитарную помощь, медикаменты. Весной или в начале лета планирую поездку на новые территории. 

У нас достаточно большое количество проектов и идей и на региональном уровне. Псковское отделение ЛДПР продолжает сбор гуманитарной помощи. Достаточно большое количество людей нуждаются во многих вещах, сейчас говорю и о жителях Псковской области – так называемых погорельцах, – и достаточно большом количестве беженцев, которые прибывают с новых территорий. Хотел бы поблагодарить наших граждан за то, что не остаются равнодушными. Они приносят действительно вещи в хорошем качестве, наша молодежная организация их доставляет. Сейчас у нас на данный момент уже готовы две крупных партий поставки одежды в две организации.

Уважаемые псковичи, если есть у вас ненужные вещи хорошего качества, передайте их людям, которым они пригодятся. Сделать это можно по адресу: улица Советская, дом 47 (офис ЛДПР). 

Также у нас продолжается проект так называемых «швейбатов». Женщины в свободное от работы время на пару часов приходят и помогают шить одежду нашим военным: от варежек, перчаток и носков до верхней одежды. Особо хочу отметить помощь благотворительной организации «Белый цветок». Я бы призвал бы граждан также, у кого то есть возможность, активнее включаться. Чем быстрее мы все вместе соберемся с силами, тем быстрее военная операция закончится.

Также хотел бы сказать, что мы занимаемся и сбором средств, я регулярно обзваниваю наших депутатов, которые, можно сказать, чуть выше среднего класса, прошу «раскулачиться» ту или иную сумму на гуманитарные мероприятия.

– Кроме губернаторских выборов, в Псковской области в этом году будет проходить и целый ряд кампаний в муниципалитетах. Собираются ли ЛДПР участвовать во всех кампаниях или все-таки будете подходить избирательно, оценивать свои шансы, не размазывать ресурсную базу, а пытаться концентрировать силы в отдельных муниципальных образованиях?

– Я здесь могу ответить то, что в ЛДПР все  достаточно стабильно. За десятилетия, наверное, не могу припомнить какой-то избирательной кампании, в которой ЛДПР не участвовала. Мы участвуем во всех избирательных кампаниях. Это завещание Владимира Вольфовича, и мы будем продолжать жить по этому принципу. Политическая партия на то и есть политическая партия, чтобы отстаивать интересы своих сторонников на всех уровнях.

Беседовал Александр Савенко

Теги: #ЛДПР #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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