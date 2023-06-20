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Политика

«Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, мунфильтр, новый иноагент и визит Собчак

20.06.2023 14:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 


Здравствуйте! Как всегда по вторникам, будем говорить о событиях региональной политики - партийной жизни, визитах, в том числе о  приезде в регион экс-кандидата в президенты России, еще о поездке псковской делегации во главе с Михаилом Ведерниковым на экономический форум в Петербурге, новых иноагентах и, разумеется, о главном - о губернаторских выборах. Избирательная кампания стартовала, идет выдвижение кандидатов, при этом все основные уже заявились - и завтра, то есть 21 июня, претенденты, представители партий, которые их выдвинули, и руководство облизбиркома встретятся в прямом радиоэфире за этим - будем считать, круглым - столом. Тема актуального разговора - старт выборов, их особенности, вызовы и угрозы. Не сомневаюсь, будет, как всегда у нас, интересно, содержательно, временами остро. Не пропустите - начнем в среду в 13.00. 

А пока кандидаты - после того, как в один день 13-го июня друг за другом сходили с заявлениями в избирком, - заняты... ну на самом деле, кто чем тут занят. Коммунист Александр Баев, например, отправился на покорение муниципального фильтра - ездит по районам и лично собирает там подписи депутатов от КПРФ. Игорь Романов из «Партии роста» тоже ездит, но по Плюсскому району, где теперь депутатствует - как следует из его собственного описания, осматривал канализационную насосную станцию, вновь окрашенную остановку и совершил экскурсию в детский сад в Заплюсье. Судя по представленному отчету,  господин Романов прямо-таки вжился в образ друга детей. Говорит, зашли в игровую комнату... много игрушек, дети делают аппликации из бумаги... Лепота!

- Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, ме-ро-при-ятия! («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»)

Ну а кандидат от ЛДПР Антон Минаков всем прочим радостям летнего политсезона предпочел битву с единороссом - замсекретаря регионального отделения партии власти Александром Братчиковым. Такую возможность - схлестнуться в прямом эфире - оппонентам предоставила радиостанция ПЛН ФМ, поединок прошел в рамках проекта «Армрестлинг».

И стороны постарались воспользоваться этой возможностью на все сто - дабы задавить соперника тяжестью собственных аргументов по теме использования в политической борьбе админресурса и популистских приемов. Всё проходило в лучших традициях политических ток-шоу. Говорили о разном, в том числе про стартовавшие выборы, на которые пока заявлены четыре кандидата, но время для выдвижения остается - и если «совестливый» эсер Олег Брячак и Михаил Иванов от «Партии пенсионеров» наверняка не пойдут, а поддержат губернатора, то вот относительно планов партий «Новые люди» и «Родина» пока ничего не ясно. Вроде бы не исключают выдвижения кандидатов, но как будут проходить муниципальный фильтр - молчат. 

Кстати говоря, пока представители партий пребывали в раздумьях, участвовать - не участвовать, оценивали возможности, согласовывали у партийного руководства потенциальные кандидатуры, политический блок правительства области сработал оперативно и системно - по неофициальной информации ПЛН, под кандидатов от четырех партий собран муниципальный фильтр. Таким образом, пакет подписей муниципальных депутатов находится под контролем регионального руководства. Так что возможно, кто-то еще и выдвинется, но в любом случае ему придется идти на поклон и договариваться с партией власти. 

Тут интересно, что «новолюдь» Андрей Маковский еще и откровенно троллит псковскую оппозицию - говорит, снимайте своих кандидатов, а голоса ваших муниципальных депутатов отдавайте нам - это, мол, будет правильно.

- Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? («12 стульев»)

На паузу поставлен пока вопрос участия - неучастия в выборах псковского «Яблока» - правда, там сейчас, думаю, не до этого. Как это заведено, в пятницу вечером Минюст внес в список иноагентов ряд персон, в том числе бессменного лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга*.

Соглашусь с теми обозревателями, которые уверены: положение лидера псковских яблочников и всего отделения оппозиционной партии становится значительно тяжелее: им сложнее будет найти партнеров и кандидатов, власть будет использовать иноагентскую тему перед выборами, в целом участие «Яблока» в избирательных кампаниях затруднено. 

- Мы чужие на этом празднике жизни («12 стульев»).

На самом деле, жаль, если мы потеряем такого яркого публичного политика - бессменный лидер псковских яблочников был заметен и добавлял в политический пейзаж дополнительные краски. Напомню, что у руководителя псковского «Яблока», мягко говоря, не сложились отношения с губернаторской командой. Направленные против яблочников действия проводились системно, методично, последовательно, а сам руководитель организации, как мы знаем, утратил мандат депутата областного Собрания, лишен права избираться, теперь вот получил статус иноагента. Полагаю, что это не конец истории: Лев Шлосберг* «завязывать» не собирается, о чем сказал ПЛН FM, так что его будут и дальше выдавливать из легальной политики.  

Галерею уже выдвинутых кандидатов на данный момент завершает действующий глава области и он же, по мнению экспертов, безусловный фаворит Михаил Ведерников. На предвыборную дистанцию его отправляли неделю назад - на форуме и конференции «Единой России» в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

Сюда приезжали секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и генерал-десантник Алексей Наумец, которому, видимо, суждено сменить Елену Бибикову в Совете Федерации. Подробнее об этом партийном событии читайте на ПЛН в материале «Генерал и губернатор».

Не буду повторяться - скажу только, что по степени читательского интереса и резонанса в соцсетях по части визитов вип-персон с этой сенаторско-генеральской темой на прошлой неделе могла конкурировать разве что новость о приезде в Изборск Ксении Собчак - тележурналиста, недавней собеседницы митрополита Псковского и Порховского Тихона и экс-кандидата в президенты России на прошлых выборах.

К скандально известной теледиве отношение разное - и ровно так же, как в недавнем случае с приездом в Пушкинские Горы Ивана Урганта, соцсети просто захлебывались комментариями - как правило, негативными и едкими.

- Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что кушать не могу («Мимино»).

В общем, оказавшиеся негостеприимными псковичи слали вдогон госпоже Собчак свои заочные суждения - да так, что мама не горюй. Вопрос «Чего она тут забыла?» - это еще из числа весьма корректных. Тут любопытно, что у госпожи Собчак давние связи с нашим регионом, по материнской линии (то есть по линии сенаторши Людмилы Нарусовой) корни семьи уходят в Псковскую губернию. Более того, тут всё даже интереснее: как несколько лет назад рассказывала ПЛН, детство самой Ксении Собчак проходило не только в Ленинграде, но и в Плюсском районе, а именно в деревне Остров. Там будущая светская львица проводила каждое лето, и по словам матери, выросла на молоке козы Вербы. И далее цитата из Нарусовой: «Я каждое лето привозила сопливого питерского ребенка сюда на козье молоко. И здесь она на щуках из Плюссы и на козьем молоке, и на чернике, совершенно замечательной выросла. Она помнит до сих пор, как здесь бывала». Ну а вы говорите - зачем приехала, еще и с мужем - режиссером Богомоловым. Малая родина практически.

Возвращаясь к более серьезным темам повестки, отправимся по маршруту Петербург - Псков в обратном направлении. Делегация во главе с губернатором Ведерниковым на неделе побывала в северной столице на ежегодном экономическом форуме.  Слушали Путина, улыбались сгенерированным нейросетью ответам Жириновского, смотрели на танцующих арабов. Впервые за несколько последних лет Псковская область представила на ПМЭФ свой стенд - его главными экспонатами стали выращиваемые в «Моглино» искусственные алмазы и псковский вездеход «Тактик». Представлял свое детище псковский предприниматель Денис Быченков, который получил в дни форума даже не минуты, а несколько дней славы.

Новинку кто только не опробовал - от друга псковского губернатора, актера Гоши Куценко до членов правительства России и арабской делегации. Кто-то про то, что Псков претендует на звание столицы вездеходостроения России услышал впервые, ну а постоянные слушатели ПЛН FM наверняка помнят, что несколько месяцев назад господин Быченков - этот не побоюсь слова, Ричард Брэнсон псковского бизнеса и Генри Форд местного вездеходостроения - был участником программы «Деловой понедельник».  

Денис Быченков, предприниматель: Я себя сейчас чувствую таким псковским Генри Фордом сто лет назад - то есть я повторяю то, что сделал Форд сто лет назад, я пытаюсь сделать сейчас - то есть сделать конвейер самодельный, на коленке.

Запись программы доступна в архиве на сайте ПЛН. И там же, на Псковской Ленте Новостей вы найдете множество других интересных программ, новостей, репортажей, обозрений. Не далее как вчера вышел еженедельный обзор от нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера.

Как всегда, досталось всем сестрам по серьгам - наш правдоруб отмечает победы и поражения недели, фиксирует дальнейшее падение псковского госуниверситета в национальном рейтинге вузов и возвращается к нашумевшей истории о том, как псковичей зазывали на показ фильма «Вызов» в Зеленом театре, а потом - поступили по-свински - приходящим к назначенному времени горожанам и гостям Пскова объявляли: езжайте в кинотеатр на другой конец города, а тут - сеанс отменяется.

- Всё. Кина не будет - электричество кончилось («Джентльмены удачи»). 

Ну электричество тут как раз ни при чем. Как позднее объяснили чиновники, сеанс отменили из-за - цитирую - «технических проблем с лицензией на публичный показ». Вышло очень некрасиво, вот влепил Рейтингомер двойку чиновникам. Вдвойне обидно, что произошел этот неприятный эпизод в День России, когда уроженке Пскова, исполнительнице главной роли Юлии Пересильд в Кремле президент Владимир Путин вручал госпремию за тот самый фильм, снятый в космосе. Кстати, все тут обсуждают проход актрисы и реакцию мужской части публики - фото стало мемом. Но там и выступление госпожи Пересильд, с акцентом на гендерную составляющую было под стать - в духе «я, как женщина, хочу любить, прощать и помогать».

Юлия Пересильд, актриса: Ну спорить с великим Сергеем Павловичем Королевым о том, что космос - не для женщин, я, конечно, себе не позволю, но все-таки скажу. Женщины по природе своей просто созданы для космоса, я это проверила. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, невесомость - такое необходимое непрекращающееся чувство влюбленности.

О как! На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. В следующий раз займемся разбором полетов через неделю.

В этот четверг обсудим с радиослушателями важные темы в прямом эфире в программе «Сообразим на троих», ну а завтра, повторюсь, проведем круглый стол с кандидатами на пост губернатора. Смотрите, слушайте, если нравится - ставьте лайки и подписывайтесь на нас. И разумеется, не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-служба президента России, пресс-служба правительства Псковской области, социальные сети

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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