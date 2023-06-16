Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Надежные стоматологии Пскова
Голос профсоюзов
Топ уютных летних террас Пскова
трудяга на отдыхе
Господин Рейтингомер
на заказ стекло и зеркала
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
Муниципальная реформа три четверти пути
 
 
 
ещё Политика 16.06.2023 09:530 Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад 16.06.2023 09:530 Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад 15.06.2023 16:043 Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года? 15.06.2023 15:301 Первый в мире политический алгоритм «Жириновский» представила ЛДПР. ВИДЕО 14.06.2023 18:110 Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, сообщила Наталья Горбачева 14.06.2023 17:510 Илья Стрелков: Порядка 150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные 09.06.2023 14:113 Пятилетний ребенок сломал ногу в торговом центре в Пскове 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 09.06.2023 09:250 Автокран протаранил легковой автомобиль в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад

16.06.2023 09:53|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года. Напомним, в предыдущих статьях мы сформулировали «правила игры» в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, рассмотрели вызовы и угрозы, а также оценили общественно-политическую ситуацию перед началом кампании и дали ответ на вопрос, почему действующий губернатор получил поддержку Кремля.

Сегодняшняя публикация выходит в свет на старте официальной избирательной кампании, когда депутаты областного Собрания уже назначили голосование на 10 сентября и потенциальные кандидаты после партийных конференций понесли документы в облизбирком. Следует напомнить, что ранее некоторые политики и политологи высказывали опасения относительно того, что в сложных внешнеполитических условиях (которые, разумеется, отражаются на внутренней политике) может быть принято решение об отмене или переносе выборов в регионах. К счастью, пессимистичные прогнозы не оправдались, кампания стартовала и уже можно говорить о предварительном раскладе.

 

Выборы будут достаточно конкурентными. В них принимают участие представители ведущих партий. Четыре кандидата уже выдвинуты. Возможно, появятся и другие.

Фаворит 

Как неоднократно отмечено обозревателями ПЛН, в избирательной кампании 2023 года есть безусловный лидер. Это действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, решение о выдвижении которого во вторник, 13 июня, было принято на конференции регионального отделения «Единой России». 

Ранее сделанные нами выводы полностью подтверждаются заключениями ведущих федеральных экспертов - так, в недавно опубликованном докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о специфике региональных выборов, Псковская область отнесена к группе субъектов РФ, в которых действующие главы имеют высокие шансы переизбраться и риск второго тура отсутствует. В близком к АП исследовательском центре считают, что большая часть губернаторских кампаний-2023 пройдет по так называемому «референдумному» сценарию - в таких условиях гарантированно переизберутся более десяти глав, в том числе псковский губернатор. Повторюсь: подобные прогнозы делает большинство экспертов, основываясь на том, что действующий глава региона обладает рядом конкурентных преимуществ. И первое из них заключается в самом статусе и положении действующего руководителя региона. 

Во-вторых, у Михаила Ведерникова высокий показатель личного рейтинга - по оценкам экспертов, уровень поддержки политика находится в районе 70 процентов. 

В-третьих, среди потенциальных участников избирательной кампании так и не появилось фигуры федерального масштаба, которая могла бы составить конкуренцию региональному руководителю. Предсказания, согласно которым на выборы в Псковскую область могли бы приехать вице-спикер Государственной Думы от «Новых людей» Владислав Даванков или член «Партии роста», известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, были несерьезны и ожидаемо не подтвердились. 

В-четвертых, в поддержку Михаила Ведерникова выступил федеральный центр - и прежде всего отмечаем здесь позицию Владимира Путина. Вопреки версиям некоторых конспирологов, которые с начала 2023 года упорно муссировали тему, на их взгляд, затянувшегося ожидания аудиенции губернатора у президента (в связи с чем они на что-то рассчитывали), эта встреча весной состоялась. Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, Михаил Ведерников получил поддержку главы государства, что в условиях функционирования «вертикали власти» имеет важнейшее значение. Эксперты обратили внимание и на то, что разговор президента и главы Псковской области прошел в очном формате, а не в режиме видео-конференц-связи, как это было с некоторыми другими губернаторами.  

Отмечу и то, что на конференцию по выдвижению Михаила Ведерникова на выборы приезжал экс-губернатор, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева он призвал коллег поддержать кандидатуру действующего главы области. Абсолютное большинство делегатов конференции проголосовали за Михаила Ведерникова. И уже 13 июня губернатор подал документы в избирательную комиссию региона на выдвижение в качестве кандидата от «Единой России». 

КПРФ Vs ЛДПР

Фаворит очевиден, однако нельзя сказать, что предстоящая кампания лишена интриги и выглядит ровной дорогой без поворотов и ухабов. Категорически не соглашусь с теми, кто считает выборы неинтересными - возражу хотя бы потому, что они дают возможности представителям оппозиции. Уже сейчас понятно, что летом и в начале сентября может развернуться острая борьба за второе место, читай - за статус «партии №2» в Псковской области. Участниками этого политического баттла станут уже выдвинутые кандидаты от оппозиции - первый секретарь Псковского горкома КПРФ,  депутат гордумы Александр Баев и региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. У каждого из них - свои сильные и слабые стороны. 

В пользу Александра Баева играет прежде всего бренд КПРФ, который способен принести практически любому, даже мало известному кандидату, голоса традиционного «красного» электората и второе место по итогам волеизъявления. Практически вся электоральная статистика последних лет, в том числе в Псковской области, свидетельствует об этом. Менее очевиден другой плюс кандидата от компартии; он заключается в том, что Александр Баев - это представитель условной радикальной группы внутри областного отделения КПРФ, он - соратник секретаря обкома, «бунтаря» Дмитрия Михайлова, который, кстати, и сопровождал кандидата при подаче документов в облизбиркоме.

С учетом этого можно предполагать, что выдвиженец КПРФ поведет свою кампанию в атакующей манере и не будет эдаким «плюшевым» спарринг-партнером кандидата от партии власти, для которой выдвижение Баева уж точно не было пределом мечтаний. Наверняка в Доме Советов предпочли бы увидеть в этом качестве кого-то более лояльного - скажем, депутата Псковского районного собрания Александра Ножку или регионального бизнес-омбудсмена, кандидата в члены ЦК КПРФ Аркадия Мурылева, который на предыдущих выборах в 2018-м и представлял партию.  

К слабым сторонам кандидата от КПРФ следует отнести его близкую к нулевой известность в масштабах области, поздний старт в кампании-2023, отсутствие публичной поддержки со стороны федерального партийного руководства. За несколько дней до выдвижения во многих Telegram-каналах появилась информация о том, что кадровая комиссия ЦК КПРФ не согласовала кандидатуру Баева, а первый зампред председателя партии Юрий Афонин якобы выступал против него. Как считают эксперты, в таких условиях финансирование кампании кандидата от КПРФ из федерального центра будет минимальным.

К тому же два последних года областное отделение КПРФ мучительно пытается преодолеть внутрипартийный конфликт, организация не монолитна и разделена на группы условных «соглашателей» и «радикалов», что, разумеется, не способствует решению задач на главных региональных выборах.  К тому же электоральная база КПРФ сокращается, по естественным причинам уходят коммунисты еще старой, советской, закалки.  В нашем регионе у партии нет поддержки со стороны бизнеса (что характерно для некоторых других регионов) - отсюда проблемы с ресурсной обеспеченностью, в том числе финансовыми и медиаресурсами. В целом областное отделение компартии долго запрягало, никак не могло определиться с кандидатом и, на мой взгляд, слабо подготовилось к большой избирательной кампании. Да, коммунисты бодрятся, рассчитывают на свой традиционный электорат, но при этом уже сейчас высказывают опасения относительно формата проведения выборов в три дня с использованием ДЭГ. Естественно, это не самый лучший настрой перед боем за сохранение титула «партии №2».

На фото: региональный координатор ЛДПР Антон Минаков (слева) и первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко перед началом программы «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM»

Что касается ЛДПР, то главный плюс партии на губернаторских выборах - в молодом амбициозном лидере. Антон Минаков «заточен» на высокий результат и неоднократно заявлял о намерении занять второе место, борясь за первое. Как заявил лидер псковских «либерал-демократов» на конференции в минувшую субботу, «мы должны победить коммунистов - уже давно пора, и для этого есть все шансы». Сможет ли он достичь этой цели - зависит прежде всего от самого регионального координатора и местного актива ЛДПР. Но все последние выступления Минакова - как в стенах регионального парламента, так и в СМИ - показывают, что он сильно вырос. Пожалуй, среди всех региональных политиков он показывает самый серьезный прогресс. И у него, безусловно, есть потенциал. То есть это уже не начинающий политик, а реальный партийный лидер. Решению поставленных задач, вероятно, будет способствовать поддержка из федерального центра - причем речь не только о финансовых ресурсах и АПМ, но и о личной поддержке руководителей партии: напомню, что в реготделении ждут перед выборами приезда в Псковскую область председателя организации Леонида Слуцкого.

Что касается минусов, то следует понимать: губернаторская кампания-2023 приходится на время, когда после смерти бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского партия только учится жить без своего вождя - и мы не знаем, сможет ли она в этих условиях мобилизовать электорат. Да, то, что Жириновский говорил много лет назад (и тогда это выглядело фантастически), теперь стало основой государственной политики. Покойный лидер оказался во многом прав, в ЛДПР его вообще называют «пророком»  - и, казалось бы, его партия в этой ситуации должна получить очки. Однако мы видим, что в условиях крутых внешнеполитических перемен, проведения СВО и патриотического подъема в России главные очки зарабатывает отнюдь не ЛДПР, а партия власти, оттягивающая электорат у коммунистов и «либерал-демократов».

Так или иначе, наличие кандидатов от двух оппозиционных парламентских партий позволяет говорить о предстоящих выборах как о достаточно конкурентной кампании. Конечно, не в том смысле, что кто-то из представителей оппозиции способен побороться с фаворитом за победу (нет - риски губернатора перед выборами иные, они связаны с внешнеполитической и общефедеральной ситуацией), а в том, что кандидаты от КПРФ и ЛДПР - это не спойлеры, не удобные спарринг-партнеры, а вполне самостоятельные представители ведущих партий, обладающих определенным электоральным весом.  И КПРФ, и ЛДПР хорошо известны, имеют доступ к СМИ и гарантированно пройдут муниципальный фильтр. Это основные партии системной оппозиции, они должны быть среди участников кампании - и можно быть уверенным, что против них админресурсом не будут применяться крайне жесткие меры.

Под знаком неопределенности

Галерею уже выдвинутых кандидатов завершает руководитель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. Любопытно, что в походе с документами в облизбирком он опередил всех и формально получил право говорить о себе как о «кандидате №1».

Если серьезно, то к господину Романову можно относиться как угодно - хоть называя «электоральным киллером» и спойлером, выполняющим на выборах специфические функции, действующим на подыгрыше у власти и т.п., хоть - прислушиваясь к заявлениям самого «ростовика» о необходимости продвигать партийные идеи и использовать для этого возможности, которые дают избирательные кампании. При этом Романов, как и другие представители «малых» партий (о которых скажем далее), самим фактом участия в выборах напоминают о себе и дает понять, что «есть такая партия» - и она жива. С другой стороны, пока непонятно, какую роль на выборах в этот раз будет играть «вечный кандидат» и собирается ли он «дружить против» кого-то из соперников. 

Вполне вероятно, что своего кандидата решит выдвинуть и партия «Родина». По крайней мере, руководитель ее регионального отделения, экс-депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев не исключает такого варианта. Предположу, что отправить на дистанцию могут как самого Бикташева, так и бывшего депутата Псковской городской Думы Михаила Лебедика, который ранее представлял партию в ходе избирательных кампаний. Другое дело, что пройти муниципальный фильтр кандидату от «Родины»  будет сложно - и не факт, что кто-то ему будет помогать в преодолении этого барьера.  Как бы то ни было, значительного влияния на ход избирательной кампании появление кандидатов от таких «малых» партий (даже если им помогут с прохождением муниципального фильтра), по моему мнению, не окажут, значительно на итогах голосования не отразятся. 

Пока не списываем с предвыборных счетов и руководителя регионального отделения партии «Новые люди», депутата областного Собрания Андрея Маковского. Происходящее в офисе «Новых людей» в последние месяцы может быть описана фразой: «Тихо, граждане, Чапай думать будет». Полагаю, что в расчет принимается целый ряд факторов, начиная с позиции федерального партийного руководства и заканчивая воспоминаниями о прошлогодних выборах в псковскую гордуму, когда ведомые Тамарой Новицкой «Новые люди» решили проявить излишнюю самостоятельность - в результате не получили почти гарантированное представительство в муниципальном парламенте. Господин Маковский, политик системный и осторожный, наверняка всё это имеет в виду и учитывает при принятии решения. Каким оно будет - станет известно совсем скоро. 

До настоящего момента неизвестно окончательное решение по вопросу участия/неучастия в выборах псковского «Яблока». 6 июня федеральный политкомитет партии во главе с Григорием Явлинским предоставил региональным отделениям право определяться самостоятельно.

Однако потенциальные кандидаты, по требованию партийного руководства, должны будут публично требовать соглашения с Украиной о прекращении огня и изменения внешней политики Путина. Это требование снижает и без того минимальные шансы яблочников на прохождение муниципального фильтра: понятно, что помогать с подписями муниципальных депутатов таким кандидатам партия власти не станет. Так или иначе, решение должно быть принято руководством регионального отделения «Яблока», в котором, по информации ПЛН, высказываются различные точки зрения относительно участия в губернаторских выборах.

С учетом того, что руководитель реготделения Лев Шлосберг участвовать не может из-за ограничения в этом праве, других кандидатов не видно, а преодолеть муниципальный фильтр будет практически невозможно (напомню, что даже в более «вегетарианские» времена в 2014 и 2018 годах сделать этого не удалось), предположу, что псковского «Яблока» среди участников выборов не окажется.

Без нас - мы пас

Названными политическими объединениями список потенциальных участников кампании 2023 года не ограничивается. Разумеется, он значительно длиннее. В общей сложности право участвовать в выборах губернатора Псковской области, по данным Минюста, имеют 27 партий, включая такие, как «Демократическая партия России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Партия социальной защиты», «Зеленая альтернатива», «Партия дела» и другие.

Однако вряд ли имеет смысл всерьез рассматривать перспективы организаций, не ведущих в регионе хоть сколько-нибудь заметной публичной деятельности и не дававших поводов говорить о себе как о возможных участниках гонки. В настоящее время о большинстве таких партий, как и прежде, ничего не слышно, а в некоторых других уже заявили об отказе от участия в выборах. И здесь следует особо отметить два политических объединения, одно из которых представлено в Псковской гордуме, а другое еще и в областном Собрании депутатов.

До определенного момента в числе потенциальных участников главных региональных выборов рассматривался кандидат от «Справедливой России - За правду», а именно руководитель псковского отделения СРЗП, депутат областного Собрания Олег Брячак. Напомню, участие представителей династии политиков-предпринимателей Брячаков в выборах губернатора - это давняя традиция. На рубеже веков на покорение регионального политического Олимпа отправлялся Михаил Брячак, а уже в 2014-м в губернаторских выборах участвовал его сын. В условиях соперничества с губернатором Андреем Турчаком оппозиционер Олег Брячак набрал более пяти процентов голосов и занял весьма высокое, третье, место. Показанный результат позволял говорить о нем как о потенциальном кандидате и на следующих выборах, однако в 2018-м эсер продемонстрировал лояльность врио губернатора Михаила Ведерникова и поддержал его кандидатуру.

Что касается нынешней кампании, то достаточно долго Брячак вел переговоры с региональным руководством и не обозначал свои планы, однако в итоге он вновь объявил об отказе от участия в выборах и поддержке действующего губернатора. Причем соответствующее заявление сделал публично, на сессии областного Собрания после отчета главы области, в демонстративно пафосной и комплиментарной манере - мол, «совесть не позволяет мне, Михаил Юрьевич, бороться с вами на выборах».

Среди участников губернаторской кампании-2023 мог оказаться и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В пользу положительного решения по вопросу выдвижения кандидата свидетельствовали как минимум три момента.

Во-первых, прошлогодний успех на выборах в Псковскую городскую Думу, когда руководитель регионального отделения партии, экс-глава облизбиркома Михаил Иванов получил депутатский мандат и затем пост зампредседателя гордумы, позволял делать прогнозы о возможном продолжении участия пенсионеров в выборах и попытке закрепить позиции. Во-вторых, в не самой молодой российской области у партии, ориентированной на пожилых людей, есть электоральные перспективы - здесь уместно напомнить, что на предыдущих губернаторских выборах 2018 года кандидат от другой «пенсионерской» партии (к настоящему времени уже ликвидированной «Партии пенсионеров России») Сергей Кулаков, ныне занимающий пост зампредседателя облизбиркома, получил порядка 4%.  В-третьих, областное отделение партии пенсионеров - объединение системное, абсолютно лояльное региональному руководству и готовое играть по предложенным правилам, так что если бы демиурги политического процесса сочли целесообразным присутствие на выборах руководителя реготделения ПП или кого-то из его соратников - то он вышел бы на дистанцию и наверняка был бы обеспечен голосами для прохождения муниципального фильтра. Однако присутствие пенсионера в роли кандидата сценаристы предвыборного кино, видимо, сочли лишним. В самой партии активности не проявляли и участвовать в выборах не стремились. Как заявил 2 июня в эфире ПЛН FM Михаил Иванов, Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора. Он пояснил, что «достойного кандидата на должность губернатора в наших рядах нет», и тут же заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова. 

Такую ситуацию мы наблюдаем на старте кампании по выборам губернатора Псковской области. Этап выдвижения кандидатов продлится до начала июля, после чего можно будет говорить об окончательном составе участников. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом предвыборной гонки и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко

Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 237 человек
16.06.2023, 10:000 Люди труда: повара ноги кормят 16.06.2023, 09:570 Псковская областная больница показала состав ужина пациентов. ФОТО 16.06.2023, 09:560 Ограничение движения автотранспорта на улице Печорской в Пскове продлили до 23 июня 16.06.2023, 09:560 Место для празднования Нового года оборудуют в псковском парке у реки Милевки
16.06.2023, 09:550 Город-спутник построят вблизи Петербурга благодаря заключенному со Сбером соглашению 16.06.2023, 09:530 Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад 16.06.2023, 09:400 Звезду сериала «Беспринципные» задержали с пакетиком белого порошка 16.06.2023, 09:300 Стилист дала советы по выбору актуальных образов на школьный выпускной
16.06.2023, 09:280 Ушла из жизни бывший декан филфака ПсковГУ Людмила Холод 16.06.2023, 09:150 В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России 16.06.2023, 09:010 84-летняя женщина с тростью пропала в Стругах Красных 16.06.2023, 09:000 Стекло в деталях
16.06.2023, 08:440 Мошенники стали обманывать россиян обещаниями рефинансировать кредиты 16.06.2023, 08:270 Продолжается капитальный ремонт здания Тямшанской гимназии в Псковской районе 16.06.2023, 08:060 Кастинг новых участников «Битвы талантов» начался в Пскове 16.06.2023, 07:440 Экономист назвала один продукт, который дешевеет вопреки всему
16.06.2023, 07:220 Названы самые популярные города России для поездок летом 16.06.2023, 07:001 Правительство планирует поднять зарплату педагогам и воспитателям на 30% 15.06.2023, 23:085 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 15.06.2023, 23:000 Свыше 500 тысяч подержанных автомобилей приобрели россияне в мае
15.06.2023, 22:520 Лекцию о советских «полководческих» орденах проведут в Пскове 22 июня 15.06.2023, 22:430 До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 16 июня 15.06.2023, 22:350 Производственный сектор продолжают развивать в учреждениях псковского УФСИН 15.06.2023, 22:312 В Пскове ведется раздача продуктов детям из нуждающихся семей
15.06.2023, 22:210 Исторический диктант «Хроники Пскова» завершился экскурсией 15.06.2023, 22:100 Доходы от продажи участка семьей с детьми могут быть освобождены от уплаты НДФЛ – ФНС 15.06.2023, 22:000 Прокуратура выявила нарушения при капремонте домов в Пыталово 15.06.2023, 21:400 Ученые выяснили, сколько фрагментов микропластика люди вдыхают ежечасно
15.06.2023, 21:200 Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия укладывают на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры 15.06.2023, 21:000 Председателя Псковского облсовпрофа наградили почетной грамотой регионального парламента 15.06.2023, 20:400 Какие работы выполнили коммунальные службы в Великих Луках за день, рассказали в администрации 15.06.2023, 20:201 «Магнит» и Псковская область подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве
15.06.2023, 20:060 Встреча с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась в Острове 15.06.2023, 20:001 Разъярённый бык сбежал с привязи и до смерти забодал россиянку 15.06.2023, 19:400 Псковская область и «Синергия» договорились о внедрении умных городских решений 15.06.2023, 19:200 О необходимости соблюдения правил пограничного режима напомнили жителям Псковской области
15.06.2023, 19:000 Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске 15.06.2023, 18:400 Соглашение о развитии фанерного завода в Плюссе заключили на ПМЭФ-2023 15.06.2023, 18:280 На праздник: какие платья на выпускной продают псковичи с рук 15.06.2023, 18:270 Исследовать клещей на риккетсию начали в Псковской области
15.06.2023, 18:200 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить мораторий на проверки бизнеса? 15.06.2023, 18:150 Пожар случился в Центробанке 15.06.2023, 18:100 «Гвозди» от 15 июня 15.06.2023, 18:000 Псковичка предложила знакомой пожить у себя и попыталась ее зарезать
15.06.2023, 17:560 От веток до «ливневки» 15.06.2023, 17:510 Зарплаты в течение последнего года подняли 77% российских компаний — опрос 15.06.2023, 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023, 17:450 Псковская область присоединилась к проекту Росреестра «Земля для туризма»
15.06.2023, 17:430 Мужчина замахнулся на полицейского в Дедовичах и лишился свободы 15.06.2023, 17:330 Интерактив: Ларьки снова тренд 15.06.2023, 17:310 Современный инжиниринговый центр откроется в Псковской области 15.06.2023, 17:260 Итоги работы последних лет в рамках развития спорта подвели в Великих Луках
15.06.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 июня 15.06.2023, 17:170 Затопивший лодку с паломниками пскович ответил в суде за смерть одного из пассажиров 15.06.2023, 17:140 Склад продают в Пскове за 2,3 миллиона рублей 15.06.2023, 17:070 ПМЭФ-2023
15.06.2023, 17:021 Крокодил или динозавр: псковичи пытаются распознать земноводное по фото в Сети 15.06.2023, 16:520 Последнее повышение стоимости билетов на «Добрый рок 2023» ожидается 20 июня 15.06.2023, 16:390 Подготовлен обзор типичных нарушений для регистрации в управление министерства юстиции 15.06.2023, 16:353 Ребенок получил травму на качели в Детском парке Пскова
15.06.2023, 16:240 Виновного в ДТП на Красноармейской набережной в Пскове установят во время разбирательства в ГИБДД 15.06.2023, 16:150 К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году  15.06.2023, 16:110 Литой асфальтобетон укладывают на второй половине Ольгинского моста в Пскове 15.06.2023, 16:043 Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года?
15.06.2023, 15:570 Огромная птица протаранила лобовое стекло самолёта. ВИДЕО 15.06.2023, 15:550 «Сбер» провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам 15.06.2023, 15:460 Мужчину ограбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках 15.06.2023, 15:410 Подрядчик ускорил темпы капремонта детсада в Плюссе после предупреждения о расторжении контракта
15.06.2023, 15:372 Француз побывал в Псковском музее-заповеднике и проникся «теорией третьего Рима» 15.06.2023, 15:301 Первый в мире политический алгоритм «Жириновский» представила ЛДПР. ВИДЕО 15.06.2023, 15:142 Михаил Ведерников и Виктор Почернин подписали на ПМЭФ соглашение о развитии Псковского хлебокомбината 15.06.2023, 15:100 Что ждет посетителей фестиваля «Виноград» в шатре «Винология», рассказали организаторы
15.06.2023, 14:570 Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия» 15.06.2023, 14:500 Псковские таможенники не позволили жителю Польши вывезти из России старинные книги 15.06.2023, 14:430 «Гайд-парк»: Депутат Иван Мешков о сезоне благоустройства в округе №3. ВИДЕО 15.06.2023, 14:410 В российском детском лагере от неизвестной инфекции умер мальчик
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru