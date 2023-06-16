Политика

Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года. Напомним, в предыдущих статьях мы сформулировали «правила игры» в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, рассмотрели вызовы и угрозы, а также оценили общественно-политическую ситуацию перед началом кампании и дали ответ на вопрос, почему действующий губернатор получил поддержку Кремля.

Сегодняшняя публикация выходит в свет на старте официальной избирательной кампании, когда депутаты областного Собрания уже назначили голосование на 10 сентября и потенциальные кандидаты после партийных конференций понесли документы в облизбирком. Следует напомнить, что ранее некоторые политики и политологи высказывали опасения относительно того, что в сложных внешнеполитических условиях (которые, разумеется, отражаются на внутренней политике) может быть принято решение об отмене или переносе выборов в регионах. К счастью, пессимистичные прогнозы не оправдались, кампания стартовала и уже можно говорить о предварительном раскладе.

Выборы будут достаточно конкурентными. В них принимают участие представители ведущих партий. Четыре кандидата уже выдвинуты. Возможно, появятся и другие.

Фаворит

Как неоднократно отмечено обозревателями ПЛН, в избирательной кампании 2023 года есть безусловный лидер. Это действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, решение о выдвижении которого во вторник, 13 июня, было принято на конференции регионального отделения «Единой России».

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Ранее сделанные нами выводы полностью подтверждаются заключениями ведущих федеральных экспертов - так, в недавно опубликованном докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о специфике региональных выборов, Псковская область отнесена к группе субъектов РФ, в которых действующие главы имеют высокие шансы переизбраться и риск второго тура отсутствует. В близком к АП исследовательском центре считают, что большая часть губернаторских кампаний-2023 пройдет по так называемому «референдумному» сценарию - в таких условиях гарантированно переизберутся более десяти глав, в том числе псковский губернатор. Повторюсь: подобные прогнозы делает большинство экспертов, основываясь на том, что действующий глава региона обладает рядом конкурентных преимуществ. И первое из них заключается в самом статусе и положении действующего руководителя региона.

Во-вторых, у Михаила Ведерникова высокий показатель личного рейтинга - по оценкам экспертов, уровень поддержки политика находится в районе 70 процентов.

В-третьих, среди потенциальных участников избирательной кампании так и не появилось фигуры федерального масштаба, которая могла бы составить конкуренцию региональному руководителю. Предсказания, согласно которым на выборы в Псковскую область могли бы приехать вице-спикер Государственной Думы от «Новых людей» Владислав Даванков или член «Партии роста», известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, были несерьезны и ожидаемо не подтвердились.

В-четвертых, в поддержку Михаила Ведерникова выступил федеральный центр - и прежде всего отмечаем здесь позицию Владимира Путина. Вопреки версиям некоторых конспирологов, которые с начала 2023 года упорно муссировали тему, на их взгляд, затянувшегося ожидания аудиенции губернатора у президента (в связи с чем они на что-то рассчитывали), эта встреча весной состоялась. Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, Михаил Ведерников получил поддержку главы государства, что в условиях функционирования «вертикали власти» имеет важнейшее значение. Эксперты обратили внимание и на то, что разговор президента и главы Псковской области прошел в очном формате, а не в режиме видео-конференц-связи, как это было с некоторыми другими губернаторами.

Отмечу и то, что на конференцию по выдвижению Михаила Ведерникова на выборы приезжал экс-губернатор, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева он призвал коллег поддержать кандидатуру действующего главы области. Абсолютное большинство делегатов конференции проголосовали за Михаила Ведерникова. И уже 13 июня губернатор подал документы в избирательную комиссию региона на выдвижение в качестве кандидата от «Единой России».

КПРФ Vs ЛДПР

Фаворит очевиден, однако нельзя сказать, что предстоящая кампания лишена интриги и выглядит ровной дорогой без поворотов и ухабов. Категорически не соглашусь с теми, кто считает выборы неинтересными - возражу хотя бы потому, что они дают возможности представителям оппозиции. Уже сейчас понятно, что летом и в начале сентября может развернуться острая борьба за второе место, читай - за статус «партии №2» в Псковской области. Участниками этого политического баттла станут уже выдвинутые кандидаты от оппозиции - первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Александр Баев и региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. У каждого из них - свои сильные и слабые стороны.

В пользу Александра Баева играет прежде всего бренд КПРФ, который способен принести практически любому, даже мало известному кандидату, голоса традиционного «красного» электората и второе место по итогам волеизъявления. Практически вся электоральная статистика последних лет, в том числе в Псковской области, свидетельствует об этом. Менее очевиден другой плюс кандидата от компартии; он заключается в том, что Александр Баев - это представитель условной радикальной группы внутри областного отделения КПРФ, он - соратник секретаря обкома, «бунтаря» Дмитрия Михайлова, который, кстати, и сопровождал кандидата при подаче документов в облизбиркоме.

С учетом этого можно предполагать, что выдвиженец КПРФ поведет свою кампанию в атакующей манере и не будет эдаким «плюшевым» спарринг-партнером кандидата от партии власти, для которой выдвижение Баева уж точно не было пределом мечтаний. Наверняка в Доме Советов предпочли бы увидеть в этом качестве кого-то более лояльного - скажем, депутата Псковского районного собрания Александра Ножку или регионального бизнес-омбудсмена, кандидата в члены ЦК КПРФ Аркадия Мурылева, который на предыдущих выборах в 2018-м и представлял партию.

К слабым сторонам кандидата от КПРФ следует отнести его близкую к нулевой известность в масштабах области, поздний старт в кампании-2023, отсутствие публичной поддержки со стороны федерального партийного руководства. За несколько дней до выдвижения во многих Telegram-каналах появилась информация о том, что кадровая комиссия ЦК КПРФ не согласовала кандидатуру Баева, а первый зампред председателя партии Юрий Афонин якобы выступал против него. Как считают эксперты, в таких условиях финансирование кампании кандидата от КПРФ из федерального центра будет минимальным.

К тому же два последних года областное отделение КПРФ мучительно пытается преодолеть внутрипартийный конфликт, организация не монолитна и разделена на группы условных «соглашателей» и «радикалов», что, разумеется, не способствует решению задач на главных региональных выборах. К тому же электоральная база КПРФ сокращается, по естественным причинам уходят коммунисты еще старой, советской, закалки. В нашем регионе у партии нет поддержки со стороны бизнеса (что характерно для некоторых других регионов) - отсюда проблемы с ресурсной обеспеченностью, в том числе финансовыми и медиаресурсами. В целом областное отделение компартии долго запрягало, никак не могло определиться с кандидатом и, на мой взгляд, слабо подготовилось к большой избирательной кампании. Да, коммунисты бодрятся, рассчитывают на свой традиционный электорат, но при этом уже сейчас высказывают опасения относительно формата проведения выборов в три дня с использованием ДЭГ. Естественно, это не самый лучший настрой перед боем за сохранение титула «партии №2».

На фото: региональный координатор ЛДПР Антон Минаков (слева) и первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко перед началом программы «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM»

Что касается ЛДПР, то главный плюс партии на губернаторских выборах - в молодом амбициозном лидере. Антон Минаков «заточен» на высокий результат и неоднократно заявлял о намерении занять второе место, борясь за первое. Как заявил лидер псковских «либерал-демократов» на конференции в минувшую субботу, «мы должны победить коммунистов - уже давно пора, и для этого есть все шансы». Сможет ли он достичь этой цели - зависит прежде всего от самого регионального координатора и местного актива ЛДПР. Но все последние выступления Минакова - как в стенах регионального парламента, так и в СМИ - показывают, что он сильно вырос. Пожалуй, среди всех региональных политиков он показывает самый серьезный прогресс. И у него, безусловно, есть потенциал. То есть это уже не начинающий политик, а реальный партийный лидер. Решению поставленных задач, вероятно, будет способствовать поддержка из федерального центра - причем речь не только о финансовых ресурсах и АПМ, но и о личной поддержке руководителей партии: напомню, что в реготделении ждут перед выборами приезда в Псковскую область председателя организации Леонида Слуцкого.

Что касается минусов, то следует понимать: губернаторская кампания-2023 приходится на время, когда после смерти бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского партия только учится жить без своего вождя - и мы не знаем, сможет ли она в этих условиях мобилизовать электорат. Да, то, что Жириновский говорил много лет назад (и тогда это выглядело фантастически), теперь стало основой государственной политики. Покойный лидер оказался во многом прав, в ЛДПР его вообще называют «пророком» - и, казалось бы, его партия в этой ситуации должна получить очки. Однако мы видим, что в условиях крутых внешнеполитических перемен, проведения СВО и патриотического подъема в России главные очки зарабатывает отнюдь не ЛДПР, а партия власти, оттягивающая электорат у коммунистов и «либерал-демократов».

Так или иначе, наличие кандидатов от двух оппозиционных парламентских партий позволяет говорить о предстоящих выборах как о достаточно конкурентной кампании. Конечно, не в том смысле, что кто-то из представителей оппозиции способен побороться с фаворитом за победу (нет - риски губернатора перед выборами иные, они связаны с внешнеполитической и общефедеральной ситуацией), а в том, что кандидаты от КПРФ и ЛДПР - это не спойлеры, не удобные спарринг-партнеры, а вполне самостоятельные представители ведущих партий, обладающих определенным электоральным весом. И КПРФ, и ЛДПР хорошо известны, имеют доступ к СМИ и гарантированно пройдут муниципальный фильтр. Это основные партии системной оппозиции, они должны быть среди участников кампании - и можно быть уверенным, что против них админресурсом не будут применяться крайне жесткие меры.

Под знаком неопределенности

Галерею уже выдвинутых кандидатов завершает руководитель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. Любопытно, что в походе с документами в облизбирком он опередил всех и формально получил право говорить о себе как о «кандидате №1».

Если серьезно, то к господину Романову можно относиться как угодно - хоть называя «электоральным киллером» и спойлером, выполняющим на выборах специфические функции, действующим на подыгрыше у власти и т.п., хоть - прислушиваясь к заявлениям самого «ростовика» о необходимости продвигать партийные идеи и использовать для этого возможности, которые дают избирательные кампании. При этом Романов, как и другие представители «малых» партий (о которых скажем далее), самим фактом участия в выборах напоминают о себе и дает понять, что «есть такая партия» - и она жива. С другой стороны, пока непонятно, какую роль на выборах в этот раз будет играть «вечный кандидат» и собирается ли он «дружить против» кого-то из соперников.

Вполне вероятно, что своего кандидата решит выдвинуть и партия «Родина». По крайней мере, руководитель ее регионального отделения, экс-депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев не исключает такого варианта. Предположу, что отправить на дистанцию могут как самого Бикташева, так и бывшего депутата Псковской городской Думы Михаила Лебедика, который ранее представлял партию в ходе избирательных кампаний. Другое дело, что пройти муниципальный фильтр кандидату от «Родины» будет сложно - и не факт, что кто-то ему будет помогать в преодолении этого барьера. Как бы то ни было, значительного влияния на ход избирательной кампании появление кандидатов от таких «малых» партий (даже если им помогут с прохождением муниципального фильтра), по моему мнению, не окажут, значительно на итогах голосования не отразятся.

Пока не списываем с предвыборных счетов и руководителя регионального отделения партии «Новые люди», депутата областного Собрания Андрея Маковского. Происходящее в офисе «Новых людей» в последние месяцы может быть описана фразой: «Тихо, граждане, Чапай думать будет». Полагаю, что в расчет принимается целый ряд факторов, начиная с позиции федерального партийного руководства и заканчивая воспоминаниями о прошлогодних выборах в псковскую гордуму, когда ведомые Тамарой Новицкой «Новые люди» решили проявить излишнюю самостоятельность - в результате не получили почти гарантированное представительство в муниципальном парламенте. Господин Маковский, политик системный и осторожный, наверняка всё это имеет в виду и учитывает при принятии решения. Каким оно будет - станет известно совсем скоро.

До настоящего момента неизвестно окончательное решение по вопросу участия/неучастия в выборах псковского «Яблока». 6 июня федеральный политкомитет партии во главе с Григорием Явлинским предоставил региональным отделениям право определяться самостоятельно.

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Однако потенциальные кандидаты, по требованию партийного руководства, должны будут публично требовать соглашения с Украиной о прекращении огня и изменения внешней политики Путина. Это требование снижает и без того минимальные шансы яблочников на прохождение муниципального фильтра: понятно, что помогать с подписями муниципальных депутатов таким кандидатам партия власти не станет. Так или иначе, решение должно быть принято руководством регионального отделения «Яблока», в котором, по информации ПЛН, высказываются различные точки зрения относительно участия в губернаторских выборах.

С учетом того, что руководитель реготделения Лев Шлосберг участвовать не может из-за ограничения в этом праве, других кандидатов не видно, а преодолеть муниципальный фильтр будет практически невозможно (напомню, что даже в более «вегетарианские» времена в 2014 и 2018 годах сделать этого не удалось), предположу, что псковского «Яблока» среди участников выборов не окажется.

Без нас - мы пас

Названными политическими объединениями список потенциальных участников кампании 2023 года не ограничивается. Разумеется, он значительно длиннее. В общей сложности право участвовать в выборах губернатора Псковской области, по данным Минюста, имеют 27 партий, включая такие, как «Демократическая партия России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Партия социальной защиты», «Зеленая альтернатива», «Партия дела» и другие.

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Однако вряд ли имеет смысл всерьез рассматривать перспективы организаций, не ведущих в регионе хоть сколько-нибудь заметной публичной деятельности и не дававших поводов говорить о себе как о возможных участниках гонки. В настоящее время о большинстве таких партий, как и прежде, ничего не слышно, а в некоторых других уже заявили об отказе от участия в выборах. И здесь следует особо отметить два политических объединения, одно из которых представлено в Псковской гордуме, а другое еще и в областном Собрании депутатов.

До определенного момента в числе потенциальных участников главных региональных выборов рассматривался кандидат от «Справедливой России - За правду», а именно руководитель псковского отделения СРЗП, депутат областного Собрания Олег Брячак. Напомню, участие представителей династии политиков-предпринимателей Брячаков в выборах губернатора - это давняя традиция. На рубеже веков на покорение регионального политического Олимпа отправлялся Михаил Брячак, а уже в 2014-м в губернаторских выборах участвовал его сын. В условиях соперничества с губернатором Андреем Турчаком оппозиционер Олег Брячак набрал более пяти процентов голосов и занял весьма высокое, третье, место. Показанный результат позволял говорить о нем как о потенциальном кандидате и на следующих выборах, однако в 2018-м эсер продемонстрировал лояльность врио губернатора Михаила Ведерникова и поддержал его кандидатуру.

Что касается нынешней кампании, то достаточно долго Брячак вел переговоры с региональным руководством и не обозначал свои планы, однако в итоге он вновь объявил об отказе от участия в выборах и поддержке действующего губернатора. Причем соответствующее заявление сделал публично, на сессии областного Собрания после отчета главы области, в демонстративно пафосной и комплиментарной манере - мол, «совесть не позволяет мне, Михаил Юрьевич, бороться с вами на выборах».

Среди участников губернаторской кампании-2023 мог оказаться и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В пользу положительного решения по вопросу выдвижения кандидата свидетельствовали как минимум три момента.

Во-первых, прошлогодний успех на выборах в Псковскую городскую Думу, когда руководитель регионального отделения партии, экс-глава облизбиркома Михаил Иванов получил депутатский мандат и затем пост зампредседателя гордумы, позволял делать прогнозы о возможном продолжении участия пенсионеров в выборах и попытке закрепить позиции. Во-вторых, в не самой молодой российской области у партии, ориентированной на пожилых людей, есть электоральные перспективы - здесь уместно напомнить, что на предыдущих губернаторских выборах 2018 года кандидат от другой «пенсионерской» партии (к настоящему времени уже ликвидированной «Партии пенсионеров России») Сергей Кулаков, ныне занимающий пост зампредседателя облизбиркома, получил порядка 4%. В-третьих, областное отделение партии пенсионеров - объединение системное, абсолютно лояльное региональному руководству и готовое играть по предложенным правилам, так что если бы демиурги политического процесса сочли целесообразным присутствие на выборах руководителя реготделения ПП или кого-то из его соратников - то он вышел бы на дистанцию и наверняка был бы обеспечен голосами для прохождения муниципального фильтра. Однако присутствие пенсионера в роли кандидата сценаристы предвыборного кино, видимо, сочли лишним. В самой партии активности не проявляли и участвовать в выборах не стремились. Как заявил 2 июня в эфире ПЛН FM Михаил Иванов, Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора. Он пояснил, что «достойного кандидата на должность губернатора в наших рядах нет», и тут же заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова.

Такую ситуацию мы наблюдаем на старте кампании по выборам губернатора Псковской области. Этап выдвижения кандидатов продлится до начала июля, после чего можно будет говорить об окончательном составе участников. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом предвыборной гонки и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко