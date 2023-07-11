Политика

«Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Как всегда в этот день и в это время, будем говорить о региональной политике. И прежде всего отметим, что до главного события года - сентябрьских выборов губернатора Псковской области - остается уже менее двух месяцев. Как это обычно бывает в ходе значимых избирательных кампаний, в регион один за другим едут высокопоставленные федеральные чиновники, и мы наблюдаем, как в области готовятся к этим приездам.

- Едут!!! («Формула любви»)

Нынешний политический сезон, разумеется, не исключение. Пик этого явления, видимо, придется на конец августа, когда в Печорах будут отмечать 550-летие монастыря, приедут тысячи гостей - и кого тут только не ждут. Но и сейчас наблюдаем череду визитов в регион - министров, помощников президента, депутатов Госдумы и так далее. На минувшей неделе последовали новые вояжи.

Вначале в области побывала уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова (помимо прочего, участвовала в церемонии вручения ключей от автомобилей «Газель Next» многодетным семьям), а затем - и один из самых влиятельных российских государственных деятелей - первый зампредседателя кремлевской администрации, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Тихоном он открывал историко-культурный форум «Истоки» - таких федеральных президентских площадок в стране было 3, теперь стало 4.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: Очень важно, что форум «Истоки» уже не первый раз проходит на гостеприимной Псковской земле, потому что здесь истоки тех традиций культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперед, справиться с любым вызовом, который бы нам ни бросали наши противники.

Молодежный лагерь станет круглогодичным, о масштабе этого замысла говорит неофициальное название «Северный Артек», но вот об этом патриотическом воспитании и новом образовательном центре поговорим как-нибудь в следующий раз.

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А сегодня зафиксируем, что визиты федеральных руководителей, помимо прочего, - это и демонстрация поддержки действующего губернатора перед выборами. Всё это неоднократно описано обозревателями - в том числе в рамках информационно-аналитического проекта на ПЛН - напомню, что мы там подробно разбирали причины поддержки Кремлем действующего псковского губернатора в материале «Почему Ведерников» - и в целом там, с кандидатом от партии власти и его кампанией, всё понятно.

А что же оппозиция на выборах, какие тут новости? Вот об этом поговорим в следующем блоке нашей программы. Прежде всего напомню, что на минувшей неделе завершился процесс выдвижения кандидатов на выборы.

Помимо единоросса - действующего губернатора, заявлено еще четыре участника - от КПРФ (Петр Алексеенко), ЛДПР (Антон Минаков), «Партии роста» (Игорь Романов) и «Родины» (Юрий Шокуров).

Вот всех их - представителей оппозиции - мы пригласили на круглый стол в прямом эфире ПЛН FM. С тремя кандидатами и руководителем реготделения «Родины» Павлом Бикташевым обсуждали, с чем партии и кандидаты идут на выборы, какую альтернативу они предлагают, какие цели преследуют. Как всегда у нас, было содержательно, интересно, временами остро - аж искры летели.

Естественно, касались мы на круглом столе и главных интриг, связанных с оппозицией на выборах - обсуждали, есть ли шансы у «либерал-демократов» потеснить коммунистов со второй позиции и чем объясняется замена кандидата от КПРФ. Напомню, ранее выдвинутый первый секретарь псковского горкома Александр Баев снял свою кандидатуру. Мотивы этого решения не назывались, в СМИ и Telegram-каналах высказывались различные версии. Ну а сами коммунисты темнили. На том же круглом столе первый секретарь обкома Петр Алексеенко, который и стал кандидатом, заявил: дескать, Баев отказался участвовать в выборах губернатора без объяснения причин.

На вопросы радиослушателя и других участников программы о личном мнении насчет причины снятия кандидатуры Баева, лидер обкома ответил, что у него нет причин об этом рассуждать. И далее прямая цитата. «Почему я должен думать? Я должен верить документам, которые представлены», - вот что произнес Петр Алексеенко, но казалось, сказать он хочет совсем другое.

- Давайте прекратим эту бесполезную дискуссию («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»).

А потом последовало продолжение. Как сообщили масс-медиа со ссылкой на правоохранительные органы, Баев при выдвижении на выборы предоставил в Избирком ложные сведения о наличии у него диплома о среднем специальном образовании. Как следует из опубликованного в Сети документа, указанный коммунистом диплом - липовый. Вскрывшиеся обстоятельства объясняют, почему кандидат неожиданно слился с выборов.

Хотя, вероятно, это еще не конец истории, и последует продолжение в правовой плоскости - предполагает комментатор ПЛН Господин Рейтингомер.

В своем еженедельном обзоре он влепил Баеву самую низкую оценку минус пять. Впрочем, как всегда Рейтингомер раздал всем сестрам по серьгам.

Тем временем в Псковском областном Собрании депутатов прошла последняя перед уходом на каникулы сессия. Одним из центральных пунктов повестки стал «парламентский час», посвященный обсуждению проблем и перспектив сферы образования. Отчитывался руководитель областного профильного комитета Андрей Ермаков.

Он представил доклад, затем депутаты получили возможность задать свои вопросы и выступить по обсуждаемым темам. Дискуссия вышла достаточно острая, ее участники, образно говоря, скрестили шпаги. В определенные моменты на помощь докладчику приходили первый вице-губернатор Вера Емельянова и депутаты-члены фракции «Единая Россия». А их коллега из «Справедливой России - За правду» Олег Брячак традиционно «наезжал» на главу комитета по образованию.

Впрочем, и сам Брячак на сессии попал в непростую ситуацию. Единоросс Алексей Севастьянов обвинил оппонента в распространении недостоверной информации.

Брячак ответил, началась перепалка, вмешаться в которую был вынужден спикер Собрания Александр Котов. Вполне вероятно, что пикировкой на сессии дело не ограничится - и продолжение последует. Как говорится, будем наблюдать, со своей стороны предлагаем Алексею Анатольевичу и Олегу Михайловичу встретиться в прямом эфире ПЛН FM и расставить точки над i в рамках программы «Армрестлинг»

Возвращаясь к обозрению Господина Рейтингомера, отмечу, что в поле его зрения попали и многие другие ньюсмейкеры недели. Среди них и новый прокурор Псковской области Андрей Мошков (указ о его назначении уже подписан президентом), и псковские яблочники, и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Сенатор от Псковской области вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым проводил заседание Генсовета, выступал по ряду актуальных вопросов и, кстати говоря, продолжил восхождение в рейтинге ведущих политиков страны - по итогам июня он уже 14-й.

Подробнее об этом и многом другом читайте на сайте ПЛН. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко