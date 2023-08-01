Политологи назвали электоральный рейтинг Михаила Ведерникова

Электоральный рейтинг действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составляет 85,8%. Такие данные в своем Telegram-канале привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По словам эксперта, Михаил Ведерников входит в тройку лидеров электорального рейтинга среди тех, кто собирается баллотироваться в губернаторы: на первом месте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — 87%, глава Псковской области Михаил Ведерников — 85,8% и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 85,7%.
Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.