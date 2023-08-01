Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Кружки и секции в Пскове
«Истфакт» Княгиня Ольга
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
Купе-кроссовер Geely Tugella
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Снова в школу. ЛОНГРИД
университет профсоюзов
чем полезен нацпроект «Культура»
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Политика 01.08.2023 16:240 Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги 04.08.2023 09:590 Политологи назвали электоральный рейтинг Михаила Ведерникова 03.08.2023 16:530 Политическая апатия или отсутствие времени: как обеспечить явку на выборах-2023? 03.08.2023 14:160 Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь 01.08.2023 20:140 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО 01.08.2023 17:200 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди»
 
 
 
Самое популярное 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 03.08.2023 10:434 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 02.08.2023 11:092 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 03.08.2023 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 02.08.2023 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Политологи назвали электоральный рейтинг Михаила Ведерникова

04.08.2023 09:59|ПсковКомментариев: 0

Электоральный рейтинг действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составляет 85,8%. Такие данные в своем Telegram-канале привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. 

По словам эксперта, Михаил Ведерников входит в тройку лидеров электорального рейтинга среди тех, кто собирается баллотироваться в губернаторы: на первом месте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — 87%, глава Псковской области Михаил Ведерников — 85,8% и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 85,7%. 

Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. 

Смотрите также
28.07.2023 16:460 Псковвыборнадзор

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.  

Смотрите также
24.07.2023 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области

Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября. 

Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 153 человека
Сюжет: Губернаторские выборы - 2023 Политологи назвали электоральный рейтинг Михаила Ведерникова Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги Глава псковского отделения Союза женщин России про ДЭГ: Это выгодно и удобно Юрий Шокуров утратил статус кандидата в губернаторы Псковской области Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы от «Яблока» Псковвыборнадзор Видеостену для наблюдения за выборами вновь организуют в Пскове Подготовку к выборам обсуждают на дискуссионной площадке в Пскове Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области Кандидаты в губернаторы Псковской области от оппозиции получили удостоверения Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области Коммунист Александр Баев предоставил в избирком фальшивый диплом — Игорь Сопов Наталья Исакова: Дистанционное электронное голосование не отменяет традиционное Наталья Исакова: Наблюдатели на выборах не должны быть совсем молодыми Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области Члены рабочей группы «сверили часы» по подготовке к осенней выборной кампании в Псковской области Кандидатский квартет и «Родина», которую мы потеряли Армен Мнацаканян: Прохождение муниципального фильтра - это четкие правила игры, которые следует соблюдать Игорь Романов о муниципальном фильтре: Единственная сложность — своевременно собрать всех вместе Антон Минаков: Было не сложно пройти муниципальный фильтр Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрий Шокуров снялся с губернаторской гонки Как КПРФ преодолела муниципальный фильтр, рассказал Петр Алексеенко Губернаторские выборы-2023: так ли страшен мунфильтр, как его малюют. ВИДЕО Михаил Ведерников сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборах губернатора Андрей Маковский: Фаворит губернаторской гонки – действующий глава региона Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Антон Минаков сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборах губернатора ДЭГ вернет на выборы молодежь – Андрей Маковский Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Андрей Маковский: Институт наблюдателей в Псковской области постоянно развивается Жители Пскова и Острова на выборах губернатора будут голосовать с помощью КОИБов Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов Игорь Иванов: Современные технологии делают ДЭГ открытым для наблюдения Игорь Иванов: Профсоюзы всегда выступали за прозрачность выборов Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными Губернаторские выборы-2023. На первый-пятый рассчитайсь! Как кандидаты в губернаторы активизировали свои соцсети Кандидаты в губернаторы от оппозиции озвучили свои амбиции в эфире «ПЛН FM» Петр Алексеенко назвал команды псковских политических лидеров «варягами» Расширением конституционных прав назвал применение ДЭГ депутат Михаил Иванов Губернаторские выборы - 2023: что предлагает оппозиция? ВИДЕО Игорь Романов: Юридического слияния «Новых людей» и «Партии роста» не предвидится Антон Минаков: Новые детские площадки — заслуга налогоплательщиков Антон Минаков: У ЛДПР нет задачи стать вторыми Александр Баев отказался участвовать в выборах губернатора без объяснения причин — Петр Алексеенко  Лидер псковской «Родины» поддержал мнение Антона Минакова о задаче оппозиции забрать голоса у «Единой России» Антон Минаков: Чем меньше голосов получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения Михаил Иванов: Присутствие большого количества наблюдателей на выборах - положительное явление Петр Алексеенко: КПРФ идет на выборы губернатора с лозунгом «Все для народа» Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах Выдвижение кандидатов на выборы губернатора завершается в Псковской области КПРФ заменила кандидата на выборах губернатора Псковской области Илья Стрелков: КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора Псковское «Яблоко» объяснило отказ от участия в губернаторских выборах Илья Стрелков: Избирательная система в России развивается с космической скоростью Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора «Новые люди» помогут Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Илья Стрелков: Наблюдение на выборах — первый шаг в карьере будущего политика Облизбирком утвердил решение о проведении ДЭГ на территории Псковской области на выборах губернатора Старт губернаторской кампании-2023 стал темой круглого стола на «ПЛН FM» Александр Баев развеял миф о том, что его кандидатуру на выборы не поддерживают в Москве Два кандидата от КПРФ не пошли на выборы из-за угроз на работе — Александр Баев Антон Минаков: На выборах губернатора в этом году два реальных кандидата Я бы не называл преимущество «Единой России» админресурсом — Алексей Севастьянов Антон Минаков — коммунистам: ЛДПР дышит вам в спину Игорь Романов: В эту кампанию нам предстоит активизировать предпринимателей Фальшивый диплом представил кандидат на выборах-2022 в Псковской области Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора вызывают уважение — Алексей Севастьянов Круглый стол на «ПЛН FM»: Губернатор-2023 - на старт! Круглый стол на «ПЛН FM»: Губернатор-2023 - на старт! ВИДЕО Дистанционное электронное голосование: доступно ли наблюдателям? Участники губернаторских выборов встретятся в прямом эфире «ПЛН FM» «Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, новый иноагент и визит Собчак Наталья Горбачева: Наблюдатель на выборах — человек с обостренным чувством социальной справедливости Избирательная система России достигла высокого уровня — Наталья Горбачева Центр видеонаблюдения за выборами вновь откроют в Пскове Наталья Горбачева о ДЭГ: Главное, чтобы не подвела связь Наталья Горбачева: Применение ДЭГ во всем регионе — большая честь для нашей области Состав штаба по наблюдению за выборами изменился — Наталья Горбачева Штаб по наблюдению за выборами в Псковской области больше не будет закрываться «Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад Кто не сможет стать наблюдателем на выборах, сообщила Наталья Горбачева Илья Стрелков: Порядка 150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году ДЭГ не повлияло на корреляцию выборов - Дмитрий Шахов Михаил Ведерников: Вызовов меньше не становится  Михаил Ведерников: Для меня честь представлять свою команду на выборах губернатора  Михаил Ведерников выдвинут кандидатом от «Единой России» на губернаторские выборы в Псковской области Александр Котов: Поддержка Михаила Ведерникова — мое личное предпочтение  Дмитрий Медведев призвал единороссов поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора  Александр Козловский: «Единая Россия» должна поработать в районах, чтобы поддержать действующего губернатора Андрей Турчак: У меня нет сомнений, что на выборах губернатора Псковской области будет поддержан Михаил Ведерников Михаил Ведерников подал документы на участие в выборах губернатора-2023 Антон Минаков сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на губернаторских выборах Коммунист отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области Кандидат от «Партии роста» подал документы на участие в выборах псковского губернатора КПРФ выдвинула кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области Реготделение партии «Родина» не исключает выдвижение кандидата на выборы губернатора - Павел Бикташев «Сообразим на троих»: Какой губернатор нужен псковскому региону? ВИДЕО «Яблоко» определилось со своей позицией по губернаторским выборам Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области Игорь Романов станет кандидатом на выборах губернатора Псковской области от «Партии роста» КПРФ выдвинет кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области в ходе конференции 10 июня Высший совет ЛДПР рекомендовал выдвинуть Антона Минакова кандидатом на выборы губернатора Псковской области Голосование на выборах губернатора Псковской области будет трехдневным Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично –  Павел Бикташев Решение об участии Шнурова в выборах губернатора Псковской области озвучат 6 июня Михаил Иванов: Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году Андрей Маковский: Если кандидат на выборы от «Новых людей» не пройдёт муниципальный фильтр, то «выдвинется заочно» Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Псковской области начнется 5 июня Выборы губернатора Псковской области назначили на 10 сентября Олег Брячак: Я не буду принимать участие в губернаторских выборах Дату выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин Коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора Губернаторские выборы - 2023. Почему Ведерников? Угрозы и вызовы губернаторских выборов-2023 назвали партийцы в прямом эфире «ПЛН FM» Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM» Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области Выборы губернатора - 2023. Референдум. Репетиция. Ребус Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Федеральные игроки смогут составить конкуренцию Михаилу Ведерникову на выборах-2023 – Андрей Маковский Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы Игорь Романов планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области «Сообразим на троих»: Губернаторские выборы. Власть и оппозиция, вызовы и угрозы. ВИДЕО Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт? Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
04.08.2023, 10:430 Студенты не получили зарплату за благоустройство пруда на дамбе в Пскове 04.08.2023, 10:290 Из-за пожара в многоэтажке на Завеличье эвакуировали 15 человек 04.08.2023, 10:230 Рост цен на мясо и птицу отмечен в России 04.08.2023, 10:070 Биноскоп в Пскове обрел новое место на набережной реки Великой
04.08.2023, 09:590 Политологи назвали электоральный рейтинг Михаила Ведерникова 04.08.2023, 09:480 Компенсационный автобус до Осташкова запустят в Великих Луках из-за отмены поезда 04.08.2023, 09:390 День одиноких работающих женщин отмечают 4 августа 04.08.2023, 09:290 Лекция про ангелов и демонов Федора Достоевского пройдет в Пскове
04.08.2023, 09:190 О причинах отечности после употребления арбуза рассказал врач 04.08.2023, 09:090 Маткапитал-2023: как получить и куда потратить 04.08.2023, 09:020 В Роспотребнадзоре назвали число отравившихся ядовитыми грибами 04.08.2023, 08:450 Более половины псковичей были довольны своей первой работой
04.08.2023, 08:300 Торговые сети и магазины могут обязать указывать цену товара за килограмм и литр 04.08.2023, 08:151 Власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости 04.08.2023, 07:540 Неожиданное последствие употребления холодной пищи назвала диетолог 04.08.2023, 07:350 Чан для рекордного количества ухи установили в Гдовском районе
04.08.2023, 07:190 Фиксировать рост цен на бензин продолжает Росстат 04.08.2023, 07:000 Движение транспорта по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют открыть в начале сентября 03.08.2023, 22:000 Детский центр для оказавшихся в кризисной ситуации откроют в Псковской области 03.08.2023, 21:400 Девять квартир для врачей закупили в Псковской области с начала года
03.08.2023, 21:300 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 августа 03.08.2023, 21:300 Патриотическая смена «Время героев» проходит в великолукском детском лагере «Чайка» 03.08.2023, 21:200 Житель псковской Середки фиктивно зарегистрировал пятерых граждан Таджикистана 03.08.2023, 21:100 Десять вышек сотовой связи установят в Псковской области в 2024 году
03.08.2023, 21:000 Логотип цифрового рубля утвердил Центробанк 03.08.2023, 20:500 Арт-экскурсию памяти Гейченко подготовил актёр из Петербурга 03.08.2023, 20:400 Житель Новосокольнического района отправится на девять лет в колонию за убийство знакомого 03.08.2023, 20:200 Мобилизованным псковичам напомнили о перерасчете платы за вывоз ТКО
03.08.2023, 20:000 Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для российских туристов 03.08.2023, 19:531 Телеведущий Сергей Светлаков приехал в Псков 03.08.2023, 19:500 Нарисовать тропические цветы без навыков предлагают псковичам 03.08.2023, 19:430 Кровлю и систему отопления отремонтировали в Булынинской средней школе
03.08.2023, 19:400 Водитель ВАЗа в Опочке в очередной раз попался полиции пьяным за рулем 03.08.2023, 19:300 Михаил Ведерников оценил принципиальный подход к работе администрации Великолукского района 03.08.2023, 19:200 Лифты обновят в здании социального фонда в Пскове 03.08.2023, 19:100 Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение сроков ремонта детсада в Плюссе
03.08.2023, 19:000 Профсоюз поставил цель заключить коллективные договоры во всех псковских больницах 03.08.2023, 18:550 Два автомобиля столкнулись на улице Чудской в Пскове 03.08.2023, 18:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 августа 03.08.2023, 18:450 Фестиваль дикой природы «Росянка Fest» вновь пройдет в Бежаницах
03.08.2023, 18:440 Площадку для отдыха на берегу озера установил ТОС в великолукской деревне Фотьево 03.08.2023, 18:310 «Пастырь»: О молитве 03.08.2023, 18:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если б дали мне власть... 03.08.2023, 18:120 Михаил Ведерников отметил командный стиль работы в Куньинском районе
03.08.2023, 18:051 Биноскопия Пскова 03.08.2023, 18:000 Сроки уплаты налогов в августе напомнили псковичам 03.08.2023, 17:570 ВТБ открыл счета в индийских рупиях для розничных клиентов 03.08.2023, 17:560 Пять газовых котельных в Куньинском районе планируют поставить до сентября
03.08.2023, 17:490 Лесную дорогу до «Михайловского» закрывают на ремонт 03.08.2023, 17:490 Первый этап благоустройства парка на улице Советской завершили в Кунье 03.08.2023, 17:410 Грозы и сильные порывы ветра надвигаются на Псковскую область 03.08.2023, 17:340 Хлебозавод стал первым промышленным потребителем газа в Куньинском районе
03.08.2023, 17:260 «Лежачих полицейских» демонтировали с дороги напротив школы №23 в Пскове 03.08.2023, 17:130 Дорожники продолжают жаловаться на перевозку песка по Пскову в открытых кузовах 03.08.2023, 17:020 Активисты ТОСа в Усвятском районе встретили губернатора песнями. ВИДЕО 03.08.2023, 16:530 Политическая апатия или отсутствие времени: как обеспечить явку на выборах-2023?
03.08.2023, 16:440 Интерактив: Очередное пробитое дно 03.08.2023, 16:350 Губернатор про администрацию Усвятского района: Команда дружная, профессиональная 03.08.2023, 16:240 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?» ВИДЕО 03.08.2023, 16:131 Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам
03.08.2023, 16:020 Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа  03.08.2023, 15:510 Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации 03.08.2023, 15:410 Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла 03.08.2023, 15:320 Иммунитет для вывески: псковичи просят не применять дизайн-код к советскому наследию
03.08.2023, 15:210 Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место? 03.08.2023, 15:100 Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей 03.08.2023, 15:000 Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных 03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО
03.08.2023, 14:410 До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе 03.08.2023, 14:342 Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили 03.08.2023, 14:250 Кружки и секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД 03.08.2023, 14:160 Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь
03.08.2023, 14:071 Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах 03.08.2023, 13:530 Расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли проверят в России 03.08.2023, 13:460 Взрывоопасный снаряд обнаружили вблизи псковской деревни Кирово 03.08.2023, 13:350 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru