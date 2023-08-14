Политика

Псковское «Яблоко» не смогло обжаловать отказ в заверении списков в Невельском районе

Апелляционную жалобу Псковского регионального отделения партии «Яблоко» к территориальной избирательной комиссии Невельского района о признании незаконным постановления ТИК об отказе в заверении единого списка кандидатов от партии рассмотрел Псковский областной суд. В удовлетворении иска отказано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее решением Невельского районного суда от 1 августа в удовлетворении заявленных административных исковых требований было отказано. На указанное решение были поданы апелляционные жалобы. Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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В Невельском районе в этом году проходят выборы в депутаты Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва.

Напомним, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в пяти районах Псковской области: Стругокрасненском, Локнянском, Красногородском, Пыталовском и Печорском. Ранее по решениям судов единый список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском и Опочецком районах.

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Ранее сообщалось, что председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

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Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.